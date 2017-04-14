Yatırımcının Danışmanı 14 Nisan 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Elimde Otokar hissesinden var. Hissenin neden düştüğü hakkında bilgi verebilir misiniz?
Salih Kılıç/Balıkesir
Yükselen kanal içinde hareket eden Otokar, son olarak geçtiğimiz şubat ayında en yüksek 150,40 TL’yi test etti ve sonrasında düzeltme hareketinde bulundu. Hisse, hâlihazırda düzelme hareketini sürdürüyor. Şimdilerde 120 TL’nin üzerinde tutunuyor. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosuna göre gelirini artırmakla birlikte kârını düşürdü. Esas faaliyet kârındaki artışa rağmen yükselen finansal giderleri yıl sonu kârını azalttı. Kârdaki düşüşün 2017’de de devam etmesi halinde düzeltme hareketi devam edeceği gibi trend değişikliğine de yol açma olasılığı da gündeme gelebilir.
Sinpaş GYO hissesini alıp uzun vadeli beklesem kazandırma olanağı sizce var mı?
Tünay Doruk/Artvin
Yaklaşık on yıldır borsada işlem gören Sinpaş GYO, geçen süre zarfında yatırımcısına istikrarlı bir getiri sağlayamadı. Hisse, arada inişli çıkışlı bir seyir izlese de yönelim her defasında aşağı yönlü oldu. Yaşanan düşüşün ardından nominal değerinin altına kayan hissenin yukarı yönlü atakları olsa da bunların kalıcı olmasını beklememeli. Neticede kârlı bir yapıya kavuşamadığı sürece olası ataklar tepki çıkışlarının ötesine geçemiyor. Son iki faaliyet döneminde de zarar açıklayan şirketin, bu yıl performansını artıramaması halinde 2017 yılında da benzer bir sonucun
gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır.
Vakıfbank’taki çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? ‘Onü açıldı’ diyebilir miyiz?
Resul Gümüş/Kütahya
Dört yılı aşkın süre boyunca yatay trend içinde inişli çıkışlı bir hareket sergileyen Vakıfbank, bu süre boyunca arada destek ve direnç seviyelerini aşsa da mevcut trendde değişiklik gözlenmedi. Hissenin son olarak geçtiğimiz şubat ayından bu yana direnç seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Güçlü alımların devam etmesi hissenin direnç seviyesinin üzerinde kalmasına olanak tanırken mevcut seviyeler desteğe dönüşmüş bulunuyor. Özellikle yabancı alımları çıkışta etkili oldu. Halka açık kısım içindeki yabancı payı yıl başında yüzde 75,66 seviyesinde idi. 15 Mart itibarıyla bu oran yüzde 85,69’a çıktı. Alımların korunması hissedeki çıkışın sürmesinde etkili olabilir.
Usaş Yatırımlar Holding’te kademeli alımlarla pozisyon alırsam kazanma olasılığım nedir?
Kadir Doğan/Malatya
Usaş Yatırımlar Holding, Ağustos 2013’te zirve seviyesi 3,35 TL’yi test etti ve sonrasında sürekli geriledi. Hisse, düşen ivmesini hâlihazırda sürdürüyor. Nominal değerinin altına geriledikten sonra da kademeli olarak düşüş devam ediyor. Şimdilerde yukarı yönlü bir hareketlik olsa da bunun fazla uzun süre devam etmesi beklenmemeli. Neticede bir hissenin kalıcı şekilde yükselmesine olanak tanıyacak en önemli unsurun şirketin gelir ve kârlılığını artıracak bir yönelime girmesi olduğunu hatırlatmak isteriz. Usaş ise bu niteliğe yönelecek herhangi bir işaret vermiyor. Bu nedenle gereksiz yere risk alınmamalı.
Carrefoursa alıma uygun mu? Tekrar çıkması için ‘göstergeler olumludur’ diyebilir miyiz?
Arif Tekin/Edirne
Borsada yatırımda bulunurken büyüyen şirketlerin takip edilmesi kazanç elde etme olasılığını artıracaktır. Eğer şirket gelir ve kârlılık yönünden büyüyorsa yatırımcısının kazanç potansiyeli de yükselir. Carrefoursa’yı da bu bakış açısı ile takip etmekte yarar var. Şirketin mali yapısı incelendiğinde istenen performansı göstermekten uzakta bulunduğu gözleniyor. Son beş yıl içinde sadece bir kez kâr edebilirken diğer yıllarda zarar açıkladı. Birikmiş geçmiş yıl zararları 31,7 milyon TL’ye ulaştı. Mevcut zarar karşısında hissenin piyasa/defter değeri (P/DD) 12,54 gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu koşullarda hisseye yatırımda bulunmak gereksiz yere risk üstlenmek anlamına gelecek.
Nurol GYO’nun 350 milyon dolarlık altın madenciliği yatırımı olacağı ve Altay tankıyla ilgilendiği doğru mudur?
Tuğrul Tekin/Tekirdağ
Borsada işlem yaparken söylentilerden ziyade gerçeğe dayalı bilgilerden yola çıkarak hareket etmek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine olanak tanır. Bu anlamıyla kaynağı şirketlerin kendisi olmayan söylenti ve bilgiye şüpheyle yaklaşmak yerinde bir yaklaşım olacaktır. Meseleye bu çerçeveden bakıldığında, Nurol GYO’nun yaptığı açıklamalar arasında farklı bir sektöre geçeceğine dair bilginin olmadığı görülüyor. Öte yandan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının faaliyet konusunun gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları ile sınırlı olduğunu hatırlatmak isteriz.
Çelebi neden düşüyor? Tekrar çıkması mümkün mü?
Hasan Sağlam/Hatay
Geçtiğimiz yıl düşen bir ivmeyle hareket eden Çelebi, kasım ayına kadar düşüşünü sürdürdü. Sonrasında piyasada gözlenen genel çıkışa uyum sağlayarak yükseldi ve bu çıkış mart ayının ilk haftasında 26,68 TL’ye kadar sürdü. Ardından gelen satış baskısıyla birlikte gerileyen hissede satışlar devam ediyor. 2016 yılı faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını düşürdü. Kârdaki düşüşe rağmen fiyat kazanç (F/K) oranı hayli yüksek ve 20,21 seviyesinde. Bu durum yatırımcının kârın artacağına dair beklentisinin güçlü olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ancak beklenen kârın gerçekleşememesi halinde gelecek satış baskısıyla hissede düşüşün devam etmesi söz konusu olabilir.
Akmerkez GYO’nun fiyat hareketini nasıl görüyorsunuz?
Serkan Küçük/İstanbul
Akmerkez GYO, son bir yılda gerçekleştirdiği çıkışla mart ayının ilk yarısında 24,80 TL’ye kadar yükseldi ve ardından gelen düzeltme hareketiyle birlikte geriledi. Hisse aynı seviyeleri daha önce 2010 yılında test etmişti. Aradan geçen yaklaşık yedi yılın sonunda tekrar aynı seviyelerde ve mevcut seviyeleri taban yapma çabasında. Hissenin bu seviyeleri aşabilmesi için hâlihazırdaki kârını güçlü şekilde aşabilmesi önemli. Şirketin gerek gelirinde gerekse kârında her yıl rutin bir artış söz konusu. Bu rutinin ötesinde bir kârlılık yakalanamadığı takdirde bir süre sonra hissede kâr realizasyonlarının gerçekleşmesi söz konusu olabilir.
Çemtaş’ın gelişimiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Oktay Kaplan/Muğla
Metal işleme, boru ve vana üretiminde bulunan Çemtaş, geçtiğimiz ocak ayında en yüksek 3,20 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında gelen satışlarla birlikte gevşedi ve şimdilerde de 9,80 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirket, düzensiz bir kârlılık yapısına sahip. Bir yıl kârı artarken ertesi yıl düşüyor. Bu da istikrarlı bir çıkış için gerekli olan düzenli büyüme noktasında zayıf kalmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl hem geliri hem de kârı artan şirketin, bu yıl da aynı performansı sergileyebilmesi çıkışın sürmesine olanak verecektir. Aksi takdirde mevcut seviyelerden de aşağıya kayması gündeme gelebilir.
Batı Çimento’nun kârının iyi olmasına rağmen çıkamamasının sebebi nedir?
Emin Mor/Samsun
Batı Çimento, yaklaşık yedi yıldır yatay bir trend içinde hareket ediyor. Son olarak geçtiğimiz aralık ayında başlayan çıkış şubat ayına kadar devam ederken ardından gelen satışlarla birlikte hisse tekrar geriledi. Hissenin mevcut fiyat hareketi yatay kanalda sürüyor. Son açıklanan bilançosunda kâr etmiş görünse de rakam kayda değer oranda düşmüş durumda. Kârın gerilemesinde, azalan gelir ve artan maliyetler ile finansal giderler kalemindeki artış etkili oldu. Bu durum, karşısında hissenin fiyatı yüksek kalırken fiyat üzerinde baskıya neden oluyor.
Akın Tekstil daha ne kadar böyle gidecek? Hisseyle ilgili beklentiyi öğrenebilir miyim?
Mehmet Ekinci/Diyarbakır
Geçtiğimiz yıl nisan ayında en yüksek 12,49 TL’ye kadar çıkan Akın Tekstil, sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Hisse şimdilerde 9 TL’nin üzerinde tutunuyor. Mevcut seviyelerden yukarı istikrarlı bir çıkış sergileyebilmesi için kârını artırabilmesi önemli. Son açıklanan yıl sonu bilançosunda artan gelire rağmen kârı düştü. Bir önceki yıl diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirle yıl sonu kârı yükselen şirketin 2016 yılı faaliyet döneminde esas faaliyetlerinden dolayı zarar ettiği gözleniyor. Bu da hisse üzerinde ciddi şekilde baskıya neden oluyor. Toparlanıp güçlenebilmesi için esas faaliyetlerden dolayı kârını düzenli şekilde artırdığını görebilmek önemli.
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