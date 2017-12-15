Yatırımcının Danışmanı 15 Aralık 2017
Şirketlerin öz sermaye hesabı ne şekilde yapılıyor? Öz sermaye kârlılığı nasıl hesaplanıyor?
Mehmet Akay/İstanbul
Bir şirketin varlıklarından borçlarının çıkarılmasından sonra kalan kısma öz sermaye denir. Öz sermaye ne kadar yüksekse şirketin mali yapısı da o denli güçlü olur. Ancak şirketler mevcut varlıklarını özellikle de gayrimenkullerini her zaman için gerçek değeri üzerinden bilançoya yansıtmayabilir.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Böyle durumlarda öz sermaye gerçek değerinin altında kalır. Şirketlerle ilgili değerlendirmede bulunurken bu olasılığı da göz önünde bulundurmakta yarar var. Bu noktada, portföyünde fazla taşınmaz olan şirketlerin öz sermayeleri bilançoda görülenden daha da yüksek olabilecektir ki bu da gizli bir değer olarak görülmeli.
Özellikle hisse senetleri konusunda girişimde bulunmak istiyorum. Ancak nereden öğreneceğimi bilmiyorum. Ne önerirsiniz?
Onur Nesil/Balıkesir
Borsada sağlıklı işlem yapabilmek ve olası riskleri minimize edebilmek açısından ekonomi bilgisi şarttır. Genel ekonomi ve sektör analizi işin bir ayağı ise şirket analizi de bir diğer ayağıdır. Eğer bir şirketin açıklamış oluğu bilançoyu okuyup değerlendirebilecek bilgi oluşmuş ise artık o yatırımcı açısından yaptığı işlemin anlamını bilerek hareket ettiği sonucuna varmak gerekir. Şirkete ait değerleme ve analiz bilgisi piyasada verilen kısa süreli seminer ve kurslardan edinilebileceği gibi yine internet ortamında videolu eğitimlerden istifade etmek de mümkündür.
Aynı şekilde konuyla ilgili var olan kitaplardan ve süreli yayınlardan da yararlanıbilir.
ICBC tabanın da tabanına indi. Bu durumun nedeni nedir? Bir süre tutmak mı gerekir yoksa elden çıkarmak daha doğru bir karar mı olur?
Mustafa Akdeniz/İstanbul
ICBC, gerçekleştirdiği çıkışla birlikte geçtiğimiz 13 Kasım’da en yüksek 9,65 TL’yi test ettikten sonra hızla geriledi. Şimdilerde de 3,68 TL’nin üzerinde tutunuyor. Banka ile ilgili yakın tarihli en önemli gelişme, ana hissedarından gelen bilgi. 17 Kasım tarihli açıklamada, ICBC Europe İspanya Şubesi’nin Ispanya’da kara para aklanmasıyla ilgili soruşturmada adının geçtiği belirtildi. Açıklamada bankanın İspanya’daki faaliyetlerine devam ettiği ve soruşturmanın sonuçlanması halinde edinilen bilginin yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi. SPK ise hissede meydana gelen sert hareketler karışışında yatırımcıların mağdur olmaması için 4 Aralık seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlerin yapılmasını durdurdu.
Tukaş’ın Manisa’da geniş bir araziyi aldığı bilgisi var. Bu arsanın neden alındığını öğrenebilir miyim?
Ali Yetkin/Manisa
Tukaş, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 64 bin 126 metrekare arsayı yaklaşık 3,8 milyon TL’ye kendisine tahsis edildiğini kamuyla paylaştıktan sonra bilahare 51 bin 465 metrekare arsanın da yaklaşık 3,1 milyon TL’ye tahsis edildiğini yatırımcılarla paylaştı. Yeni yerle birlikte toplam tahsis edilen arsa miktarı 115 bin 591 metrekareye çıktı. Şirket daha önceki açıklamasında, ilk tahsis edilen yerin üzerine zeytin, konserve ve turşu üretim tesisi kurulacağını duyurmuştu. Tesisin kurulma maliyetinin ise 79 milyon TL tutarında olması bekleniyor.
Akbank için vergi dairesinin idari işlem tesis etmesi ne anlama geliyor?
Cengiz Aykar/Trabzon
Akbank 27 Kasım tarihli açıklamasında, vergi dairesinin bankayla ilgili 2012-2014 yılları için tesis edilen idari işleme ilişkin yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açtığını, söz konusu idari işlemle ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini paylaştı. Bankanın işaret ettiği idari işlem, kesilen vergi cezasıyla ilgili. Bankanın bireysel kredi kullandırdığı müşterilerden tahsil ettiği dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması nedeniyle 2012-2014 yılları için yaklaşık 35 milyon TL KKDF aslı ve 37,5 milyon TL cezai faiz olmak üzere toplam 72,5 milyon TL talep ediliyor. Banka ise konuyu yargıya taşısa da dava henüz sonuçlanmış değil.
Etiler Gıda’nın sermaye artırımına katılmak zorunda mıyız?
Remzi Özcan/Mardin
Hissedarların bedelli sermaye artırımına katılma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak ortağın, sahip olduğu payı koruma niyetinin bulunması halinde sermaye artırımına katılması doğru olanıdır. Fakat Etiler Gıda’da tahsisli sermaye artırımı söz konusu. Şirket aldığı kararla mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlarken tek bir ortak adına 3 milyon 375 bin TL nakit karşılığı sermaye artırımına gidecek. Yeni sermaye ise 15 milyon TL’ye yükseltilecek. Şirket, elde edilecek geliri işletme sermayesi ve yeni şube açılışlarında kullanacağını belirtiyor. Hâlihazırda ağırlıklı olarak franchise yoluyla şube veriliyor. Şimdi ise kendi adına şubeler açarak büyümek istediğini ifade ediyor. Yine gelen kaynak ayrıca şubelere satılan gıda ve ambalaj malzemelerinin tedarik edilmesinde de kullanılacak.
Ege Seramik’in fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eyüp Sertsu/Kayseri
Geçen ağustos ayında zirve seviyesi 5,09 TL’ye kadar yükselen Ege Seramik, sonrasında geriledi. Hisse, kasım ayında tekrar zirve seviyesini denese de kâr satışlarıyla birlikte tekrar yönünü aşağıya çevirdi ve şimdilerde 3,96 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak satış baskısının ağırlık bulması, hissenin daha da gerileme olasılığını gündemde tutuyor. Son açıklanan 2017 yılı dokuz aylık bilançosunda gelir ve kârını artıran şirketin yıl sonunda da kârdaki artışı sürdürmesi beklenen durum. Mevcut fiyat seviyesine göre hissenin fiyat kazanç (F/K) oranı 6,34 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 12,77 olan sektör ortalamasının altında bulunması, alıcıların güçlenme olasılığını artırıyor.
Kardemir’in açtığı tahkimdeki davası hakkında bilgi alabilir miyim? Davayı kazanılması şirketi nasıl etkileyebilir?
Osman Yazıcı/Antalya
Şirketler, ticari faaliyetlerini yürütürken zaman zaman ihtilaflar yaşayabiliyor ve buna bağlı olarak dava yolunu tercih edebiliyor. Kardemir de yaptığı açıklamayla, Noble Resources International isimli şirketle ihtilafa düşmüş durumda. Kardemir, söz konusu şirketten 33,6 milyon dolar tutarında alacağı olduğunu belirtirken tahsili amacıyla Hong Kong’da bulunan tahkim merkezine geçen eylül ayında başvurdu. Tahkimin ardından davanın kazanılması doğal olarak gelirin de olumlu yönde etkilenmesine olanak tanıyacaktır.
Çelebi’nin sektöründeki konumunu nasıl buluyorsunuz? Ileriye dönük beklenti hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mahsun Yaşar/Tekirdağ
Son bir yılda dalgalı bir seyirle yükselen Çelebi, 10 Kasım’da en yüksek 38,78 TL’ye kadar çıktı. Hisse, şimdilerde 32 TL’nin üzerinde tutunuyor. Açıklanan dokuz aylık bilançosunda kârını kayda değer oranda artıran şirketin aynı ivmeyi sürdürmesi yıl sonunda da kârdaki artışın devam etmesine olanak tanıyacak. Gelirdeki artış kârın da yükselmesini sağladı ve havacılık sektöründeki canlanma da gelirleri olumlu yönde destekledi. Şirket yılın dokuz aylık döneminde 13,7 milyon TL tutarında yatırımda bulunduğunu söylüyor. Bu yatırımlar makine, tesis ve cihazlara ilişkin. Söz konusu yatırımların şirketin müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmasına da olanak vereceği düşünülüyor.
Akdeniz Güvenlik’in Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki ihaleyi önce kazandığı sonra iptal ettiği bildirildi. Neden iptal edildiğini öğrenebilir miyiz?
Emre Savaş/İzmir
Akdeniz Güvenlik, 3 Kasım tarihli açıklamasında Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ana ve ek hizmet binasının 2018 yılıyla ilgili güvenlik hizmeti ihalesini kazandığını duyurmuştu. Aynı açıklamada ihale gereği dokuz silahlı ve 12 silahsız olmak üzere toplam 21 kişilik özel güvenlik elemanı tahsis edileceği ve işin toplam değerinin de KDV hariç 1,3 milyon TL olduğu belirtilmişti. Ancak daha sonra yapılan açıklamada ihalenin Adalet Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı’na iletildiği, güvenlik şefi ve güvenlik personelinin günlük yol ve yemek ücretlerinin bütçede yer alan ödeneklerin üzerinde bir maliyet oluşturması nedeniyle de ihalenin iptal edildiği belirtildi. Açıklamaya göre ihale yeniden açılacak.
Petkim’in yurtdışına yönelik tahvil çıkaracağını biliyorum. Ne kadar borçlanacak ve bunu ne için kullanacak?
Kemal Özcan/Bursa
Petkim, ekim ayında aldığı kararla en fazla 500 milyon dolar nominal değerli tahvilin yurtdışında ihraç edeceğini duyurdu. Şimdilerde ihraçla ilgili gerekli prosedürü yerine getirmekle meşgul. Söz konusu ihraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynak ise STAR Rafineri’ye dolaylı ortak olunması için kullanılacak. Şirket, STAR Rafineri’ye hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak olacağına dair net bir bilgi vermemekle birlikte konuyla ilgili çalışmaların halen devam ettiğini belirtilmekle yetildi. Bu anlamıyla 2015 yılında duyurulan STAR Rafineri’ye dolaylı olarak yüzde 7-9 oranında ortak olunacağı bilgisinin değişme olasılığı bulunuyor.
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