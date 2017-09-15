Yatırımcının Danışmanı 15 Eylül 2017
Merko Gıda’nın faaliyeti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Geçen ay yaşanan dolu yağışı şirketin satışlarına zarar verir mi?
Bülent Çolak/Kütahya
Geçen temmuz ayında yaşanan doğal afet, Merko Gıda’nın ürün aldığı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesini de olumsuz yönde etkiledi. Şirket, hasattan önce çiftçilerle domates yetiştirme ve alım sözleşmesi yapıyor ve buna bağlı olarak sipariş avansı veriyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
İlçede 17 Temmuz günü yağan şiddetli yağmur ve dolu, ekim alanlarına ciddi şekilde zarar verdi. Merko Gıda, oluşan hasarın yaklaşık 20 bin ton domatesi kapsadığını belirtti. Dolayısıyla bu yıl üretimin hedeflenenden daha az gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, bu eksikliği farklı bölgelerden alım yaparak kapatma olanağına sahip. Söz konusu durum ise maliyet artışına neden olabilir. Yılın ilk yarısında zarar açıklayan şirketin performansını artıramaması halinde yıl sonunda da zarar açıklaması beklenmeli.
Zorlu Enerji’nin sermaye artırımında elde ettiği kaynağı nerede kullandığını öğrenebilir miyim?
Mahmut Gözen/Balıkesir
Zorlu Enerji, bu yıl sahibi olduğu 750 milyon TL tutarındaki sermayeyi yüzde 166,67 oranında bedelli artırarak 2 milyar TL’ye yükseltti. Şirket, elde ettiği kaynağın 1 milyar 150 milyon TL’lik kısmını Zorlu Osmangazi Enerji’nin bedelli sermaye artırımında kullandığını, kalan 100 milyon TL’yi yine aynı iştirake borç olarak verdiğini bildirdi. Bu iştirak ise elde ettiği kaynağı Osmangazi Elektrik Dağıtım şirketiyle Osmangazi Elektrik Perakende Satış şirketlerinin alımında kullanacak. Zorlu Enerji’nin dolaylı olarak giriştiği bu yatırımın getirisinin ne olacağını ise ilerleyen süreçte göreceğiz.
Dagi Yatırım Holding çıkar gibi olsa da sonra baş aşağıya dönüyor. Bunun nedeni nedir?
Ahmet Kavak/Mardin
Dagi Yatırım Holding, uzun süredir geniş bir bant içinde yatay hareket ediyor. Hisse, 2009’dan bu yana arada yukarı ataklarda bulunmakla birlikte bunu uzun süreli devam ettiremiyor. Bir süre sonra gelen satışlarla tekrar yönünü aşağıya çevirerek geriliyor. İstikrarlı bir çıkış yaşanamamasında güçlü bir mali yapının olmamasının etkisi hissediliyor. Şirket, bir yıl kâr bir yıl zarar rutini ile hareket ediyor. Kâr ettiği yıllarda da oluşan rakam sembolik düzeyi aşamıyor. Söz konusu durum, hissedeki çıkışların sınırlı kalmasına yol
Gediz Ambalaj’ın beyaz eşyadaki vergi indiriminden faydalanması mümkün mü?
Ali İnanç/Samsun
Hükümetin iç piyasayı canlandırmak amacıyla beyaz eşya grubunu da içine alan Özel Tüketim Vergileri’ni sıfırlayan kararı, geçen şubat ayında yürürlüğe girdi. Sektörde yarattığı canlanma ve hareketlilik üzerine süre, eylül ayına kadar da uzatıldı. Gediz Ambalaj’ın açıklamalarına göre şirket, bu indirimden olumlu yönde istifade etti. Buzdolabı arka duvarı imalatını gerçekleştirdiğini söyleyen şirket, bu vesileyle vergi indiriminden dolaylı olarak etkilenmiş olduğunu ifade ediyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirket, kârını artırabilmek amacıyla yan faaliyet olarak karayolu yük taşımacılığı işine girmek için harekete geçtiğini de duyurdu.
Akmerkez GYO’daki ortakların kavgası şirkete zarar verir mi?
Mert Kırbaş/İzmir
Bir şirketin ortakları arasında uyum ve ahenk varsa buna bağlı olarak oluşan sinerjiden hem şirket hem de hissedarlar istifade eder. Şirketin daha iyi şartlarda ve işbirliği içinde yönetilmesi gelir ve kârlılığın artmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte çeşitli sebeplerden dolayı şirketlerde anlaşmazlıklar ve çekişmeler yaşanabilir. Benzer durum, Akmerkez GYO’nun ortakları arasında da yaşanıyor. Mevcut durumda yönetimin dışında kalan Ömer Dinçkök’ün yönetimde bulunan diğer kardeşleri ve yöneticiler aleyhine açtığı bazı davalar bulunuyor. Farklı konuları içeren davalar, henüz sonuçlanmadı. Yönetimdeki çekişmenin dışında şirketin kârlılığında gözlenen rutin artışta ise bir değişim yok. Kârın korunması, hissedeki çıkışın sürmesine olanak tanıyor.
Ford’un kapasite artırmasının nedeni nedir? Borsanın zirve yaptığı noktada bunu nasıl okumalı?
İbrahim Kalfa/Sivas
Ford Otomotiv, yılın ilk yarısında hem gelirini hem de kârını kayda değer oranda artırdı. Bu artışta, yurtdışı satışlarının payı büyük. Şirket ise artan ihracat talebini karşılamak üzere Gölcük fabrikasının 290 bin adet olan üretim kapasitesini 330 bine çıkaracağını duyurdu. Açıklamada 52 milyon dolarlık yatırım öngörülürken, çalışmanın Eylül 2018’de tamamlanması hedefleniyor. Yatırımın sonucunda sahip olduğu üç fabrikadaki toplam araç üretim kapasitesi 455 bin adede yükselecek. Bu da yaklaşık yüzde 10 kapasite artışı demek. Türkiye’nin en önemli ihracat şirketi olan Ford Otomotiv’deki kapasite artışı aynı zamanda şirketin kârındaki artışın devamı anlamına geliyor.
Prizma Matbaacılıksın geldiği fiyatı nasıl buluyorsunuz?
Ömer Toprak/Ankara
Mayıs 2012’den bu yana borsada işlem gören Prizma Matbaacılık, bir ara en yüksek 5,54 TL’ye kadar çıksa da devamını getiremedi ve geriledi. Şirketin 15 Mayıs 2012 günü ilk açılış fiyatı düzeltilmiş verilerle 2,49 TL’ye denk geliyor. Mevcut durumdaysa düşüş sürüyor ve şimdilerde ilk açılış fiyatının altında bulunuyor. Düşüşe rağmen fiyat kazanç (F/K) oranı ise 71,38 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu durum kârda kayda değer bir artışın gerçekleşmemesi halinde hissedeki düşüşün devam etme olasılığını artırıyor. Yatırımda bulunulacak şirketlerin gelir ve kârlılık açısından istikrarlı bir büyüme sergilemesi önemli. Prizma Matbaacılık ise ilk yarıda açıkladığı bilançosunda kârdaki düşüşü sürdüreceğinin işaretini veriyor.
Altınyunus Çeşme’nin durumu nedir?
Furkan Zengin/Tunceli
Borsada her zaman isabetli kararlar verilmeyebilir. Böyle durumlarda ısrarcı olmak, kârdan çok olsa olsa zararın artması yol açar. Altınyunus Çeşme de bu tür hisselerden birisi niteliğinde. Hisse, arada yukarı ataklarda bulunsa da 2010 yılından bu yana düşüyor. Düşüşün temel nedeni, kârlı bir yapıya sahip olamaması. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 11,2 milyon TL aşmış durumda. Yılın ilk yarısında zarar açıklayan şirketin geçmiş yıl zarar toplamı 18 milyon TL’yi geçti. Bu şirketin faaliyetlerini sürdürmesinin önünde ciddi belirsizlikler oluşturuyor. Şirket yönetimi ise alınacak önlemlerle faaliyetini sürdürebilme konusunda sorun yaşanmayacağı beklentisini dile getiriyor.
Do&Co hissesinde neler oluyor? Hisse neden düşüyor?
Cemal Gürsoy/İstanbul
Farklı bilanço dönemine sahip bulunan Do&Co, 17 Ağustos’ta üç aylık bilançosunu açıkladı. Şirket gelirlerini yüzde 13,58 oranında geriletirken dönem sonundaki kârda düşüş yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin performansında gözlenen düşüş, beraberinde hissede sert satışları getirdi. Bu noktada asıl önemli olan, gelirdeki gerilemenin geçici olup olmadığı. Satışlardaki düşüşün devamının gelmesi halinde hisse de bundan olumsuz yönde etkilenmesini sürdürecek. Bununla birlikte şirket yönetimi faaliyet raporunda yaptığı değerlendirmede zorlu piyasa koşullarına hazırlıklı olduklarını ve gelecekte de büyüme potansiyelini öngördüklerini dile getiriyor.
İş Bankası C nasıl görünüyor?
Kubilay Çakır/Eskişehir
İş Bankası C hissesi, geçen yıl şubat ayında düzeltilmiş verilerle en düşük 3,87 TL’ye kadar indi. Sonrasında gelen alımlarla birlikte kademeli olarak yükseldi. Bu yılın ilk ayından itibaren çıkış ivmesi artarak devam etti. 20 Temmuz’da ise en yüksek 7,99 TL’yi test ederken, şimdilerde kâr satışları öne çıkıyor. Geçen yıl yabancı yatırımcı net 242,2 milyon dolar alımda bulundu. Bu yılın ilk yarısında da alımlar devam etti. Ocak ayından bu yana yabancıların halka açık kısım içindeki payı yüzde 72,72’ye çıkarken 10 puan yükseldi. Ancak temmuz ayında ağırlıklı olarak satış yaptıklarını hatırlatmak isteriz. Satışların devam etmesi ise hissede gözlenen düzeltmenin düşüş trendine dönmesini gündeme getirebilir.
Temapol Polimer’in kârının düşük kalmasında etkili olan faktörler neler?
Aşkın Örnek/Kocaeli
Temapol Polimer, gelirini düzenli olarak artırsa da kârında aynı istikrarı sergileyemiyor. Bunda girdi maliyetlerinin etkisi hissediliyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, üretimde kullanılan hammadde, vadeli olarak ithal edildiği için döviz kurlarındaki artış ya da azalışlar kârı doğrudan etkiliyor. Döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ise vadeli hammadde alımlarında borçları üzerinde kur farkı zararı yazılmasına neden olabiliyor. Öte yandan ana faaliyet konusu olan polimer levha üretiminde kullanılan hammaddenin petrol türevi olmasından kaynaklı petrol fiyatlarındaki artış veya azalışlar da kârlılığı etkiliyor. Tüm bunlardan ayrı olarak satışların yetersiz kalmasının kârın zayıf kalmasında ana etken olduğunu gözden kaçırmamalı.
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