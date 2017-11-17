Yatırımcının Danışmanı 17 Kasım 2017
TGS Dış Ticaret’in neden düştüğü hakkında yorumda bulunabilir misiniz?
Batu Demir/İstanbul
TGS Dış Ticaret, borsada işlem gördüğü beş yılı aşkın sürede zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunsa da uzun vadede istikrarlı bir çıkış sergileyemedi. Her defasında gerçekleştirdiği sert çıkışlarını belli bir süre devam ettirse de sonunu getiremedi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Gelinen aşamada ise düzeltilmiş verilerle ilk işlem fiyatı olan 5,34 TL’nin hayli altında bulunuyor ve hisse 3,94 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gelir üretme noktasında zorlanan şirketin buna bağlı olarak kârı da zayıf kalıyor. Yetersiz kârlılık ister istemez hisse üzerinde baskıya neden olurken çıkışına engel oluyor.
Gentaş kısa vadede nasıl bir hareket yapar? Alsam kazanır mıyım?
Tuncay Irmak/Konya
Borsada gerçekleştirilecek işlemlerde kısa vadeli düşünülmesi her zaman için gereksiz risklerin üstlenilmesine neden olur. Şirket, güçlü ve büyüyen bir yapıya sahip olsa dahi kısa sürede nasıl bir hareket sergileyeceğini kestirmek zordur. Bunun nedeni, uzun vadede şirketin mali yapısı belirleyici olurken kısa vadede piyasadaki günlük gelişmelerin öne çıkmasıdır. Gentaş, uzun vadede yükselen bir kanalda hareket ediyor ve son olarak geçen ağustos ayında 1,64 TL’yi test ettikten sonra yataya dönmüş görünüyor. Uzun vadede çıkış trendi korunan hissenin yükselebilmesi için alıcıların daha aktif olabilmesi gerekiyor.
Tüpraş, Dünya Bankası’ndan aldığı krediyi ne için kullanacak?
Levent Türkoğlu/Mersin
Basında yer alan haberlere göre Tüpraş, Dünya Bankası grubu kuruluşu IFC’den 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. Elde ettiği bu krediyle yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, üretim süreçlerinde ve enerji tüketiminde verimliliğini artırırken, araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik vermeyi hedefliyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada da İzmir, İzmit ve Kırıkkale rafinerilerine ham petrol kullanımını optimize etme ve sülfür emisyonlarını azaltma amacıyla kükürt azaltma üniteleri ilave edileceği belirtiliyor. Yabancı ilgisinin hayli yüksek olduğu Tüpraş’ın halka açık kısım içindeki yabancı payı, yılbaşından bu yana üç puan arttı. 18 Ekim itibarıyla halka açık kısmın yüzde 77,89’u yabancı saklamasında bulunuyor.
Ünye Çimento’nun sermaye artırımını ne zaman yapacağı hakkında tarih alabilir miyim?
Sinan Taş/Van
Kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan Ünye Çimento, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin dolması nedeniyle söz konusu sürenin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılacağını bildirdi. Bu çerçevede şirketin ana sözleşmesinin sermayeyle ilgili maddesinde değişikliğe gidiliyor. Bu anlamıyla şirketin açıklamasını sermaye artırımı olarak değerlendirmek yanlış olur. Yapılan, kayıtlı sermaye tavanıyla ilgili sürenin uzatılması. Şirket, son olarak 2009’da bedelsiz sermaye artırımına giderken arada geçen uzun zaman diliminde sermaye artırımına gitme ihtiyacı duymadı. Bununla birlikte hissedarlarına düzenli olarak nakit kâr payı veriyor. Şirketin açıklamaları arasında sermaye artırımına gideceğine dair bilgi bulunmuyor.
Söktaş sermayesini artırdı ama yine zarar ediyor. Bedelliden gelen nakit nereye gitti?
Habip Aygün/Tekirdağ
Söktaş, Mayıs 2011’de düzeltilmiş verilerle en yüksek 6,86 TL’yi test ettikten sonra hızla değer yitirdi ve arada geçen süre zarfında bir daha aynı seviyelere gelemedi. Şimdilerde de taban seviyesinde işlem görüyor ve 1,82 TL’nin üzerinde tutunuyor. Sürekli zarar etmesi hissenin taban seviyesinde bulunmasında etkili oluyor. Son açıklanan 2017 yılı altı aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 104,1 milyon TL’ye çıkan şirketin yıl içinde bedelli sermaye artırımına gitmesi, mali yapısını güçlendirmesine katkı sağladı. Ortaklardan gelen nakit, büyük ortak Kayhan Holding’e ve diğer alacaklılara olan borçların ödemesinde kullanıldı. Ancak kalıcı şekilde mali yapısını güçlendirebilmesi için kâra geçebilmesi şart.
İş Girişim’in faaliyetleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Yatırımlarını nasıl yapıyor? Risk durumu nedir?
Kadir Çetin/Zonguldak
İş Girişim, faaliyet raporunda ekonomik belirsizliğin gerek şirketi gerekse iştiraklerini olumsuz yönde etkileyebileceğinden bahsediyor. Belirsizlik ortamında ise yatırımlarını prensip olarak öz kaynaklarıyla finanse etme yolunu gittiğini belirtiyor. Şirketin mevzuat gereği portföyünün en az yüzde 51’ini girişim sermayesi yatırımlarına yöneltmesi şart. Bu anlamıyla yatırımda bulunurken söz konusu orana dikkat ediyor. Bununla birlikte mali yapısı incelendiğinde son beş yıllık zaman diliminde kârlığında ivmenin aşağı yönlü olduğu görülüyor. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da aynı ivme sürüyor. Mali performanstaki bu olumsuz seyir, hissenin 2013’te yakaladığı tepe noktasının gerisinde kalmasına yol açıyor.
Good Year’ın grup şirketleriyle iş ilişkisinde şirketin aleyhine olacak şekilde işlem yapma olasılığı var mı?
Cenk Çınar/Antalya
SPK, borsada işlem gören şirketlerin dâhil olduğu grup şirketleriyle yapılan ticari işlemleri takip ediyor ve gerek görmesi halinde incelemeye almıyor. Grup için borç/alacak ilişkisinde ya da mal ticaretinde halka açık şirketin aleyhine olacak işlemlerin tespiti halinde zarar faiziyle birlikte tahsili temin ediliyor. Bu anlamıyla şüpheli bir işlemin varlığı halinde bunu SPK’ya bildirerek inceleme yapılmasını sağlamak her zaman için mümkün. Öte yandan Good Year, geçen ağustos ayında yaptığı açıklamada ilişkili taraflarla ticaret yaptığı bilgisini yatırımcılarla paylaştı. Bu anlamıyla şirket şeffaf bir politika izliyor. Aynı açıklamada ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin gerçekleşen cironun yüzde 10’unu aşabileceğini dile getirirken söz konusu işlemlerin emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirileceği belirtildi.
Euro Kapital kârını artırmak için ne yapıyor?
Doruk Albayrak/Samsun
Euro Kapital, faaliyet raporunda portföy değerini korumak ve artırmak için geçmiş dönemlerde belirlediği yatırım stratejisi sayesinde portföyde oluşabilecek yatırım riskini en aza indirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Ancak söz konusu yatırım stratejisinin neler olduğu hakkında detay bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte şirketin mali yapısının pek de parlak olduğu söylenemez. Sembolik düzeyde kâr açıklamanın ötesine geçemiyor. Son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda da artış olsa da yine yetersiz kalıyor. Hissede arada çıkışlar yaşansa da, bu durum uzun vadeli beklenti için çıkışların zayıf kalmasına yol açıyor.
Doğusan’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Mehmet Kanat/Tokat
Borsada işlem gören bir şirketle ilgili olumlu beklentiye sahip olabilmek için şirketin gelir üretebildiğini ve kâr elde edebildiğini görebilmek gerekir. Eğer şirket gelir yaratamıyor ve zarar ediyorsa, şirketi temsil eden hisseye yönelik de fazla iyimser olmak için neden bulunmayacaktır. Bu durum Doğusan için de geçerli. 20 milyon TL sermayesi olan şirketin yıllık geliri, sermayesinin altında kalıyor. Öz kaynağı da sermayesinin gerisinde bulunuyor. Zarar açıklamaktan kurtulamayan şirketin birikmiş toplam geçmiş yıl zararı ise 22,1 milyon TL. Söz konusu olumsuzluklar içinde hisseye yatırımda bulunmak gereksiz yere risk üstlenmek anlamına gelecektir.
Alarko Carrier, Tuzla’daki arsasını satacağını bildirmişti. Bu konuda son gelişmeler neler?
Kazım Üstün/Ankara
Alarko Carrier Tuzla, Kanlımandıra mevkiinde bulunan 29 bin 865 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışını gerçekleştirmek amacıyla pazarlama ve aracılık hizmetlerini yapması için bir şirkete yetki verdi. Bununla birlikte bugüne kadar ilgili taşınmazın satıldığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Son iki yıldır kârını artıran şirket, 2017 dokuz aylık bilançosunda da kârdaki artışını sürdürüyor. Yıl sonundan önce Tuzla’daki gayrimenkulün satılması halinde şirketin yıl sonu kâr rakamı kayda değer oranda artabilir. Şimdilerde zirve seviyelerinde yatay seyreden hissenin artacak kârdan olumlu etkilenmesi gündeme gelecektir.
Sinpaş’ın geleceğiyle ilgili yorumunuz nedir?
Yılmaz Gül/Muğla
10 yılı aşkın süredir borsada işlem gören Sinpaş GYO, uzun vadede yatırımcısına zarar ettirdi. Hisse, halka arzdan sonra kısa bir süre yükselse de devamını getiremedi, arada çıkışlar olsa da son kertede geriledi. Hisse, geçen zamanda halka arz rakamının gerisinde kaldı ve şimdilerde nominal değerinin altında işlem görüyor. Son iki yılda zarar etti ve 2017’nin ilk yarısında da zarar artarak devam etti. Artan zarar karşısında hissenin fiyatı, piyasadaki genel dalgalanmalara bağlı olarak arada yükselse de uzun vadede yükselmesi için uygun zemine sahip değil. Gelir ve kârlılığını artıran şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.
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