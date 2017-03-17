Yatırımcının Danışmanı 17 Mart 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Servet GYO’da ne oldu da hisseleri iki aydır çıkıyor? Bilgi verebilir misiniz?
Mete Tekin/Denizli
Servet GYO borsaya geldiği Nisan 2013’ten itibaren yatay kanal içinde dalgalı bir seyir izledi. Kasım 2016’dan itibaren de hissenin hareketlendiği gözleniyor. Hisse, 4 Kasım 2016 günü en düşük 2,30 TL’yi görürken artan hacimle birlikte hem fiyatı hem de gün içi fiyat marjı arttı. Şimdilerde de 4 TL’nin üzerinde tutunuyor. Bir önceki yıl kârı artan şirketin, açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık faaliyet dönemine göre 2016 yıl sonunda da kârını artıracağı anlaşılıyor. Ancak gözlenen kârdaki artışa rağmen yatırımcı hisseye temkinli yaklaşıyor. Bu da yaşanan hareketliliğe rağmen hissenin çıkışının sınırlı kalmasına neden oluyor.
Ucuz fiyatı olduğu için Genpower hissesi aldım ama hissenin işlemleri durduruldu. Tekrar işlem görme olasılığı var mı?
Güven Ağsu/Kahramanmaraş
Borsada bulunan bir hissenin fiyatının düşük olması, tek başına ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Şirketin ve hissenin üzerinde bulunan riskler, fiyat üzerinde etkide bulunurken beraberinde düşmesine neden oluyor. Bu noktada işlem yapan yatırımcıların gerçekleştirdikleri her işlemle beraber belli bir riski de üzerlerine aldıklarını unutmamalı. Bu risk hissenin kayda değer oranda değer kaybetmesine neden olabileceği gibi şirketin kapanmasına yol açacak gelişmelerden kaynaklı değerinin sıfırlanması şeklinde de ortaya çıkabilir. Halihazırda faaliyeti bulunmayan Genpower hakkında olumlu bir gelişme olmayınca hisseleri geçtiğimiz kasım ayında kottan çıkarıldı. Bu gelişme ile birlikte hissedarların zararı realize oldu.
Ekiz için ne düşünüyorsunuz? Son günlerdeki hareketinin sebebini öğrenebilir miyim?
Teoman Deniz/Samsun
Borsadaki hisseler, piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak iniş çıkışlar gerçekleştirebiliyor. Kuşkusuz bu hareketlilik, spekülatif beklentilerle alakalı da gündeme gelebiliyor. Ancak böylesi çıkışların kalıcı olabilmesi için şirketin büyüyen bir yapıya sahip olabilmesi önemli. Ekiz ise bu niteliğe sahip değil. Şirket her ne kadar 2016 yılı dokuz aylık bilançosuna göre zarardan kâra geçmiş olsa oluşan kârın artması ya da devamının geleceği yönünde güçlü bir beklenti bulunmuyor. Şirket, dönem sonunda kâr etmekle birlikte esas faaliyetlerinden dolayı yine zararda bulunuyor. Yatırım faaliyet kaleminden gelen gelirle dönem sonunda kâr açıkladığı gözleniyor. Beklentinin güçlenebilmesi için büyüyen bir yapıya kavuşabilmesi şart.
Bende Ak Enerji hissesinden var. Biraz çıkar gibi yapıyor sonra tekrar düşüyor. Sizce hissenin durumu ne olur?
Rıza Güler/Hatay
Ak Enerji, 2010 yılında düzeltilmiş verilerle en yüksek 3,49 TL’yi test etti ve ardından geriledi. Hisse, geçen süre zarfında zaman zaman yukarı çıkışlar sergilese de bu ataklar düşüş trendinin değişmesine yol açmıyor. Yaşanan düşüşün ardından nominal değerinin altına inen hisse, son olarak geçtiğimiz aralık ayında en düşük 77 kuruşu test etti ve sonrasında piyasadaki genel çıkış seyrine paralel yükseldi. Şimdilerde de 84 kuruşun üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin kârlı bir yapıya sahip olamaması, fiyat üzerinde baskıya neden olurken hissenin nominal değerinin üzerine çıkmasını engelliyor. Kârını büyüten şirketlerin takip edilmesi kazanç potansiyelini artırır.
İhlas Madencilik’teki gerilemeyi nasıl yorumluyorsunuz? Düşüşün devam etme olasılığı nedir? Önerinizi öğrenebilir miyim?
Özcan Kaya/Tunceli
İhlas Madencilik oldukça cazip kabul edilen bir sektörde yer almasına rağmen arzu edilen kârlılığı yakalayamadı. Şirketin kâr edememesi, beraberinde şirkete yatırımda bulunanların da zarar etme ihtimalini beraberinde artırıyor. İhlas Madencilik, son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda zarar etti. Önceki beş yıl içinde de üç dönem zarar ederken, kâr ettiği yıllardaki rakam sembolik düzeyde kaldı. Şirketin düşük performansı fiyatı da olumsuz etkiliyor. Piyasadaki genel çıkışla birlikte şubat ayının ilk haftasında hisse 1 TL’nin üzerine çıksa da bu pek uzun sürmedi. Şimdilerde nominal değerinin altında ve 76 kuruşun üzerinde kalmaya çalışıyor. Riskli yapı varlığını sürdürüyor.
GSD Holding’in çıkışını beğeniyorum. Dinlene dinlene de olsa ağır ağır çıkıyor. Hissede bu seviyeleri alım için önerir mısınız?
Batu Topçu/Rize
Borsada kazanç elde etmenin birden fazla yolu vardır. Yatırımcılar farklı yollardan hareket ederek kazanç elde edebilir. Farklı yöntemler arasında uzun vadede büyüyen şirketlerin tercih edilmesi bizim önerdiğimiz bakış açısıdır. Eğer şirket gelir ve kârlılığını düzenli olarak yükseltebiliyorsa uzun vadede düşük riskle kazanma potansiyeli de yükselecek. GSD Holding ise bu kritere uygun bir yapıya sahip değil. Şirket bir yıl kârını artırırken ertesi yıl düşürüyor. Bu da istikrarlı şekilde büyümesine engel olurken hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıyor. Halihazırda nominal değerinin altında işlem görmesinde mevcut mali yapısının etkisini göz ardı etmemeli.
Transtürk Holding’in sermayesini güçlendirip toparlanması sonrada yükselmesi mümkün mü?
Zeki Altun/Erzurum
Borsada işlemde bulunurken yatırımcıların çeşitli beklentilerle hareket etmesi normaldir. Beklentiler güçlü bir mantığa ve verilere dayanırsa yapılan tespitin geçekleşme olasılığı artar. Aksi takdirde düşük ihtimalli beklentilerin peşinden koşmak gereksiz yere risk üstlenmek anlamına geleceği gibi zarar olasılığını da yükseltir. Transtürk Holding hakkında değerlendirmede bulunurken de bu bakış açısını göz ardı etmemeli. Halihazırda Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan şirket, zayıf bir mali yapıya sahip bulunuyor. Mevcut yapı karşısında şirketin büyüme olasılığı oldukça düşük. Riskli şirketlerden uzak durmak daha doğru bir yaklaşım olacak.
Elimde Bakanlar Medya hissesinden var. Düştüğü için aldım ama bir türlü çıkmadı. Ne yapsam daha doğru olur?
Bülent Uslu/Eskişehir
Haziran 2013’te borsaya gelen Bakanlar Medya, halka arzdan sonra iki ay boyunca prim yaptı ve Ağustos 2013’te en yüksek 15,30 TL’ye kadar çıktı. Bu seviyeden sonra gelen satışlarla birlikte gerileyen hisse, geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 1 TL’ye kadar indi. Mart ayının ilk günü ise 1,29 TL’den kapanış yaptı. Geliri olmayan şirket, geçtiğimiz yıl zarar etti. Şirketin mali yapısındaki belirsizlik hisselerin Yakın İzleme Pazarı’nda bulunmasına neden oluyor. 2016 yıl sonu bilançosuna göre öz sermayesi sermayesinin gerisinde bulunan şirketin riskli yapısı sürüyor. Hissede alınacak pozisyon, zarar olasığını güçlendirebilir.
Beşiktaş hisseleri yine yükseliyor. Alsam düşmeden önce satma fırsatım sizce olur mu? Yoksa bu defa çıkmaya devam eder mi?
Emre Dündar/Uşak
Beşiktaş Futbol’a ait hisseler zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunuyor ve buna bağlı olarak da kayda değer çıkışlar sergileyebiliyor. Ancak bu atakların sonrasında hisse aşağıya kayıyor. Hissedeki yüksek marjlı bu hareketlilikten istifade etmeye çalışan yatırımcılar ise kâr beklentisiyle işlemde bulunurken mağdur olabiliyor. Spekülatif hareketlerin peşinde koşmak yerine mali verileri güçlü ve büyüyen şirketleri takip edilmesi uzun vadede düşük riskle kazanma olasılığını yükseltecek.
Park Elektrik sizce niye yükselmiyor? Yoksa koşullar çıkış için uygun değil mi?
Yiğit Dursun/Tekirdağ
Park Elektrik, düzeltilmiş verilerle 2013 yılında en yüksek 4,80 TL’yi test etti ve sonrasında düşen bir ivmeyle hareket ederek günümüze kadar geldi. Hissenin son bir yılda taban oluşturmaya çalıştığını söylemek yanlış olmayacak. Bu süre zarfında arada yukarı yönlü atakları olsa da çıkışlar, bir süre sonra satış baskısıyla birlikte yerini düşüşe terk etti. Şubat ayının son haftasında da benzer bir durum yaşandığı gözleniyor. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda zarar eden şirketin, yıl sonunda da zarar açıklama ihtimali hayli yüksek. Zarar, hissedeki olası çıkışları ister istemez sınırlandırıyor.
Yünsa hakkındaki beklenti ve önerilerinizi paylaşabilir misiniz?
Kerem Fırtına/Bursa
Şubat 2015’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 5,98 TL’yi test eden Yünsa, sonrasında hızla geriledi. Temmuz 2016’dan bu yana da taban seviyede yatay bir seyir izliyor. Dalgalı şekilde iniş çıkışlar gözlenmekle birlikte mevcut seviyesini koruyor. Son iki yıldır gelirleri azalan ve bir önceki yıl kârı düşen şirket, geçtiğimiz faaliyet döneminde zarara döndü. Mali performansın düşmesi hissenin gerilemesinde etkili oldu. Halihazırda 2,37 TL’nin üzerinde bulunan hissenin, mevcut seviyelerden yukarıya çıkabilmesi için gelir ve kârlılığını artırabilmesi önemli. Aksi takdirde gelecek satış baskısıyla düşme riski varlığını koruyor.
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