Yatırımcının Danışmanı 17 Şubat 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
TSKB GYO nasıl bir hisse senedi?
Haydar Uyumaz/Zonguldak
Nisan 2010’da borsada işlem görmeye başlayan TSKB GYO, işlem görmeye başladığı günden itibaren geriledi. Hisse, bir ara gelen alımlarla birlikte yükselse de devamını getiremedi. Kasım 2013’te en yüksek 1,20 TL’yi test etti ve ardından yaşadığı düşüşle birlikte 55 kuruşa kadar indi. Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana da yatay seyir izliyor. Mevcut durum itibarıyla nominal değerinin altında bulunan hissenin fiyatında artış yaşanabilmesi için kayda değer bir talebin gelmesi şart. Ancak açıklanan 2016 yıl sonu bilançosuna göre, 26,6 milyon TL zararı bulunan şirkete ilginin yoğunlaşabilmesi için kârlı bir yapıya döneceğine dair işaretin alınabilmesi önemli.
Eczacıbaşı Yatırım Holding nasıl yükseliyor? Bundan sonra da çıkar mı?
Murat Uçkun/Gaziantep
Eczacıbaşı Yatırım Holding, uzun vadede yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, son olarak 12 Ocak günü en yüksek 9,32 TL’yi test etti ve ardından gelen düzeltme hareketiyle birlikte geriledi. Yaşanan düşüş, uzun vadeli çıkış kanalı içinde olması itibarıyla trendin devamına olanak tanıyor. Kârındaki büyüme ise çıkışı destekleyen bir unsur olarak algılanmalı. Şirket, 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda kârını kayda değer oranda artırdı. Esas faaliyetlerinden dolayı zarar etmesi sorun olsa da diğer faaliyet gelirinden elde ettiği kaynakla dönem sonunda
kârını yükseltti. Kârındaki çıkışın devamı hissenin fiyatının yükselmesine destek verecektir.
Burçelik Vana ile ilgili bilgi rica edebilir miyim?
Yasin Kuzucu/Ordu
Uzun süredir borsada işlem gören Burçelik Vana, zaman zaman yukarı ataklarda bulunsa da bu çıkışların devamı gelemiyor. Bir noktadan sonra satış baskısıyla tekrar düşüş öne çıkıyor. Hisse, borsada işlem gördüğü 2004 yılından bu yana en yüksek seviyesini düzeltilmiş verilere göre Aralık 2011’de 8,09 TL ile test etti. Anılan tarihten sonra bir daha bu seviyeleri göremedi. Şimdilerde de halka arz seviyesinin altında bulunuyor ve 1,57 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin bu denli zayıf kalmasında şirketin güçlü bir mali yapıya sahip olamamasının etkisi var. Satış geliri ancak sermaye rakamını yakalıyor ve çoğu zaman şirket zarar ediyor. 2015 yılında sembolik düzeyde kâr açıklamasında ise satışlarını bir miktar artırmasının etkisi olmuştu. Ancak kârın kayda değer oranda artabilmesi için gelir artışının daha da yükselebilmesi önemli.
Emlak Konut GYO’nun çıkışı iyi oldu ama devamı gelmedi. Çıkış sürer mi?
Yakup Bahadır/Ağrı
Emlak Konut GYO, düzeltilmiş verilere göre, Şubat 2016’da en düşük 2,23 TL’yi test ederken sonrasında gerçekleştirdiği çıkışla kasım ayında en yüksek 3,22 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde de 3,09 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin yükselmesinde kârında görülen artışın etkisi bulunuyor. Şirket son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 265,87 artırdı. Şirketin mevcut fiyat seviyesine göre F/K oranı 5,70. Sektör ortalamasının 4,70 seviyesinde bulunduğu göz önüne alındığında fiyatın düşük olmadığı, aksine ortalamasının üzerinde bulunduğu görülüyor.
Altınyunus Çeşme’nin fiyatını nasıl buluyorsunuz? Tahmininize göre daha ne kadar prim yapar?
Akif Seymen/Kayseri
Gün içi oldukça yüksek marjla hareket eden Altınyunus Çeşme, 30 Ocak günü boşluk bırakarak 4,30 TL’yi test etti ve ardından geriledi. Hissenin boşluk bırakarak gerçekleştirdiği sert hareket sonrasında düşüş yaşanırken bırakılan boşluk da doldurulmuş oldu. Hissede istikrarlı bir çıkış yaşanmamasında düzensiz bir kârlılığın olmasının etkisi bulunuyor. Son olarak 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda zarar eden şirketin, yıl sonunda da zarar açıklama olasılığı hayli yüksek. Son beş yılın dördünde zarar eden şirketin dokuz aylık bilançosundaki zarar göz önüne alındığında, 2016 yıl sonunda da zarar etme olasılığı güçleniyor. Bu şartlar altında hisseye yatırımda bulunmak gereksiz risk anlamına gelecektir.
Temapol Polimer’i bekliyorum ama hep düşüyor. Ne yapmalıyım?
Eray Ateş/Denizli
Aralık 2013’te borsaya gelen Temapol Polimer, oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Dalga boyu özellikle 2016’dan itibaren daha da yükselmiş görünüyor. Hissenin bu denli hareketli olmasını spekülatif nedenlere bağlamak daha yerinde bir yaklaşım olur. Hisse, son olarak Ekim 2016’da 14,99 TL’yi görürken şimdilerde 5,60 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Test edilen rakam göz önüne alındığında gelinen seviyenin düşük olduğu sonucuna varılabilir. Ancak F/K oranının 28,31 olduğu düşünüldüğünde yaşanan gerilemeye rağmen fiyatın düşük olmadığı sonucuna varmak yanlış olmayacak. Uzun vadede çıkışın gerçekleştirebilmesi için kârını düzenli şekilde artırabilmesi şart.
Endeks bu kadar yükselmişken Akbank niye düşük kaldı? Hissedeki beklentiyi öğrenebilir miyim?
Samet Durmaz/Burdur
Akbank, düzeltilmiş verilere göre, Mayıs 2013’te en yüksek 9,94 TL’yi test ettikten sonra düştü ve ardından dalgalı bir seyir izledi. Mayıs 2016’dan bu yana da yatay bir seyir izliyor. Hisse, 7,30 TL’de oluşturduğu tabanda tutunuyor ve son olarak 1 Şubat günü kapanışını 8,45 TL’den gerçekleştirdi. BIST Banka Endeksi takip edildiğinde sektörde yaklaşık dört yıldır belli bir gerilemeden bahsetmek mümkün. Gelinen durum 2013 yılında ulaşılan seviyenin gerisinde kalıyor. Şüphesiz bunda sektörde önemli pozisyonu olan yabancıların işlemlerinin etkisi bulunuyor. Akbank için de farklı bir durum söz konusu değil. Yılın ilk gününden bu yana gerçekleşen atağın devam edebilmesi için 2016 Kasım ve Aralık’ta satış ağırlıklı işlemlerde bulunan yabancıların alıma yönelmesi şart.
Halk Sigorta hissesi yükselmeye devam edecek mi?
Mustafa Akbaba/Bingöl
Serbest İşlem Platformu’nda bulunan Halk Sigorta, Mayıs 2012’den bu yana işlem görüyor. Hisse, son bir yıldır yatay bir seyirde işlem görürken geçtiğimiz ocak ayının ikinci yarısında belli bir hareketlilik sergilemiş görünüyor. Çıkışın istikrarlı şekilde devam etmesi için şirketin kârlı bir yapıya kavuşabilmesi gerekiyor. En son 2016 yılı altı aylık bilançosunu paylaşan şirket, gelirini artırmasına rağmen zarar açıkladı. 2015 faaliyet döneminde de kârını düşürdüğü göz önüne alındığında şirketin büyüdüğünü söylemek mümkün değil. Aksine oluşan zararla birlikte değerlendirildiğinde küçüldüğünü söylemek yanlış olmayacak. Daralma hissedeki çıkışın devamının gelmesine engel olacaktır.
Rodrigo Tekstil’in yükselmesine rağmen fiyatı yine de ucuz görünüyor. Çıkış sürer mi?
Emrah Duran/Bursa
Rodrigo Tekstil, 2016 Kasım ayının son haftasında 1,64 TL’yi test ettikten sonra yükselen bir trendle hareket etti ve 1 Şubat günü kapanışını 2,79 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin gerçekleştirdiği çıkışa rağmen geldiği seviye 2013 yılındaki halka arz fiyatının bir miktar üzerinde yer alıyor. Hissenin arzu edilen performansı gösterememesinde güçlü bir kârlılığı yakalamamasının etkisi bulunuyor. 2015 yılında sembolik düzeyde kâr açıklayan şirket, önceki üç yılda zarar yazdı. Son açıklanan 2016 yılı altı aylık bilançosunda da aynı düzeyde bir kârlılığın elde edileceği anlaşılıyor. Performansı göz önüne alındığında hissenin fiyatının mevcut seviyelerde bulunmasını yadırgamamalı.
Migros’u nasıl görüyorsunuz? Çıkması için şartların uygun olup olmadığını öğrenebilir miyim?
Barış Süer/Osmaniye
En yüksek seviyesini Ocak 2011’de 39,50 TL ile test eden Migros, sonrasında geriledi ve bir ara en düşük 11,25 TL’ye kadar indi. Sonrasında yukarı ataklar yaşanmasına rağmen hisse bir daha 2011 yılındaki seviyesine gelemedi. Şimdilerde de 18,41 TL’nin üzerinde bulunuyor. Bir hissede istikrarlı çıkış beklenebilmesi için her şeyden önce şirketin düzenli şekilde gelir ve kârlılığını artırdığını görebilmek gerekiyor. Migros ise bir yıl kâr ederken ertesi yıl zarara dönüyor. Bu döngüyle hareket ettiği için hissenin fiyatında da arzu edilen istikrarlı çıkış gerçekleşemiyor. 2015 faaliyet döneminde zarar eden şirketin en son açıklamış olduğu 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda azalmakla birlikte zarar devam ediyor. 2016 son çeyrekte bir gelişme yaşanmaması halinde 2016 yılında da zarar yazma olasılığı gündeme gelecek. Mali yapıdaki mevcut durum ister istemez hisse üzerinde baskıya neden oluyor.
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