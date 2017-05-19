Yatırımcının Danışmanı 19 Mayıs 2017
Pimaş hissesiyle ilgili fikriniz nedir acaba? Sizce ne yapar? Çıkmaya devam eder mi?
Sinan Çolak/Niğde
Pimaş’ın geçmiş yıl verileri takip edildiğinde, zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunduğu sonrasında ise gelen satış baskısıyla birlikte gerilediği gözleniyor. Hisse son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 1,55 TL’yi test ettikten sonra yönünü yukarı çevirerek yükselen bir ivme sergiledi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
28 Nisan 2017 günü ise en yüksek 5,05 TL’ye kadar çıktı. Ardından gelen kâr satışları ile gerilemiş olsa da tarihi seviyelerinde bulunuyor. Ancak mali yapı mevcut fiyatı desteklemiyor. Açıklanan ilk çeyrek bilançosuna göre fiyat kazanç oranı 44,44 seviyesinde bulunuyor. Göstergeler satış baskısının ağırlık gösterebileceği yönünde.
Adese ile ilgili düşünceniz nedir? Epeydir bekliyor, çıkma durumu ne olur sizce?
Recep Kırtay/Mersin
Adese, 2015 yılından bu yana düşen bir eğimle hareketini sürdürüyor. Hisse, 7 Nisan 2015 günü düzeltilmiş verilerle en yüksek seviyesi 9,53 TL’yi test etti ve ardından hızla değer yitirdi. Geçen süre zarfında arada çıkışlar sergilese de geçtiğimiz aralık ayından bu yana taban seviyesinde bulunuyor. Şimdilerde de 1,75 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mevcut fiyattan yukarılara çıkabilmesi için şirketin istikrarlı şekilde kârını yükselteceğine dair işareti görebilmesi önemli. Şirket ise geçtiğimiz yıl gelirdeki artışa rağmen kârını düşürdü. Bu da yatırımcının temkinli kalmasına neden oluyor.
Ege Profil’in çıkışı durdu denebilir mi? Bu saatten sonra artık bekleme dönemi mi başladı? Veriler neyi gösteriyor?
Yalçın Topçu/Muğla
Ege Profil, Temmuz 2016’da en düşük 2,37 TL’yi gördükten sonra kademeli olarak yükseldi. Son olarak geçtiğimiz şubat ayında en yüksek 10,16 TL’yi test etti ve ardından yatay bir seyre geçti. Hissenin 27 Nisan gününden itibaren tekrar yukarı yöneldiği görülüyor. Bu tarihten önce açıkladığı nakit temettü ödemesiyle ilgili haberin etkili olduğu anlaşılıyor. Söz konusu açıklamada şirketin ayrı ayrı olmak üzere brüt yüzde 14,20 oranında hem haziran hem de eylül ayında nakit temettü ödemesinde bulunacağı belirtildi. Alımların aynı hızla devam etmesi hissedeki çıkışın da sürmesine olanak tanıyacak.
Taraf gazetesi tekrar borsaya açılacak mı? Bir bilginiz var mı?
Ethem Memiş/Ankara
Mart 2012’de borsaya açılan Taraf gazetesi, bir süre prim yapsa da özellikle Ekim 2013’ten itibaren hızla değer yitirdi. Hisse, Nisan 2015’te de Gözaltı Pazarı’na alındı ve son olarak 28 Temmuz 2016 günü işlem sırası kapatılarak borsa kotundan çıkarıldı. Şirketin 668 sayılı KHK ile tüzelkişiliğinin sona erdirilmesi üzerine de hisselerin işlem görme koşulu ortadan kalkmış olduğu için kottan çıkarıldı. Gelinen aşamada şirketin tekrar faaliyete geçme olasılığı gündemde olmadığından hisselerin borsaya gelme ihtimali de söz konusu değil.
Global Yatırım Holding çıkıyor diye aldım. Maliyetim 3,10 TL. Sizce ne yapsam daha doğru olur, zarar daha azken çıksam mı yoksa beklesem mi?
Mehmet Alagöz/Sinop
Borsada yatırımda bulunurken mümkün olduğunca güçlü ve büyüyen şirketlerin tercih edilmesi, kazanç elde etme olasılığını da artırır. Şüphesiz borsada işlem gören her hisse zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunabilir. Ancak bu yükselişlerin istikrarlı ve düzenli devam edebilmesi için şirketin aynı şekilde gelir ve kârlılığını artırdığını görebilmek şart. Global Yatırım Holding ise bu noktada zayıf kalıyor. Bir önceki yıl zarar eden şirket, 2016 yılında da zararını artırarak devam ettirdi. Mevcut mali performans karşısında hissedeki çıkışın daha fazla devam etme olasığını güçleştiriyor.
Brisa’daki son hareketler çıkışın devam edeceğine yorumlanabilir mi? Hisse için düşüş döneminin geride kaldığını söyleyebilir miyiz?
Kadir Yılmazer/Gaziantep
Ocak 2015’ten bu yana düşen ivmeyle hareket eden Brisa, arada yukarı ataklarda bulunsa da düşüş bu güne kadar sürdü. Son olarak geçtiğimiz aralık ayında en düşük 5,99 TL’ye kadar indi. Şimdilerde ise 6,82 TL’nin üzerinde tutunuyor. Aralık ayındaki fiyat seviyesine göre yukarılarda bulunsa da hisse henüz uzun vadede düşüş trendinden kurtulmuş değil. Gelinen seviye itibariyle direnç bölgesinde bulunan hisse, alıcıların göstereceği yüksek ilgiyle birlikte çıkışını sürdürebilir. Ancak bunun için kârını artırabilmesi şart. İlk çeyrek bilançosuna göre kârı gerileyen şirketin ikinci çeyrekte kârını artırabilmesi gerekiyor.
Aselsan nasıl oldu da bu kadar yükselebildi? Şimdi alsam yine de kazanır mıyım?
Şahan Tüfekçi/Kocaeli
Aselsan, uzun süredir yükselen bir trend sergiliyor. Geldiği seviye itibariyle tarihi zirvelerinde bulunuyor. 2 Mayıs 2017 günü en yüksek 21,18 TL’yi test eden hisse şimdilerde de zirve seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosunda hem gelirin hem de kârın artması hissedeki çıkışı destekliyor. Öte yandan 2017’ nin ilk çeyreğinde yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerde bulunması dikkat çekiyor. Özellikle ocak ve mart aylarına gerçekleşen satışlar neticesinde ilk çeyrekte net 30,6 milyon dolar tutarında satış gerçekleşti. Yılın ilk gününe göre de yabancıların halka açık kısım içindeki payı yaklaşık altı puan geriledi. 20 Nisan 2017 günü itibariyle yabancıların halka açık kısım içindeki payı yüzde 47,95’e geriledi. Satışların devam etmesi hisse üzerinde baskıya neden olacak.
Elimde 3 bin adet Garanti Faktoring hissesinden var. iki aydır çıkmasını bekliyorum. Nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında fikir verebilir misiniz?
Orhan Yıldız/Erzurum
Garanti Faktoring, Kasım 2012’den bu yana arada destek ve direnç seviyelerini aşsa da yatay bir kanal içinde hareket ediyor. Şimdilerde direnç seviyesine yakın bulunan hissenin teknik olarak aşağıya yönelme ihtimali çıkma ihtimalinden daha yüksek. Geçtiğimiz yıl kârını düşüren şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde kârda bir miktar artış sergilemesi olumlu değerlendirilebilir. Ancak mevcut göstergeler hissenin sektör ortalamalarının bir miktar üzerinde bulunduğu sinyalini veriyor. Halihazırda fiyat kazanç oranı 8,43 olup 6,92 olan sektör ortalamasının üzerinde yer alıyor. Kârlılığını düzenli artıran şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacak.
Martı GYO’yu nasıl görüyorsunuz? Sanki bir hareketlenme var. Devamı gelir mi acaba?
Fatih Kılınç/Ankara
Yatırımcısına kazandırmayan hisselerden birisi olan Martı GYO, borsaya geldiği 2010 yılından bu yana düşüyor. Hisse, arada yukarı çıkışlarda bulunsa da geldiği fiyat itibariyle halka arz seviyesinin gerisinde bulunuyor. Halihazırda nominal değerinin altında bulunan hisse, geçtiğimiz yıl ekim ayında taban fiyatı 33 kuruşa kadar geriledi. Sonrasında bir miktar çıksa da geçtiğimiz mart ayında en yüksek seviyesi 57 kuruşun üzerine çıkamadı ve tekrar gelen satışlarla birlikte geriledi. Son açıklanan 2016 dokuz aylık bilançosuna göre zararda bulunan şirket, yatırımcıya umut vaat edemiyor. Gereksiz risklerden uzak durulmasında yarar var.
Parsan neden çıkmıyor? Hep aynı seviyelerde dönüp duruyor. Sizce hissenin geleceği parlak mı? Yatırıma elverişli görüyor musunuz?
Engin Karadağ/Rize
Geçtiğimiz yıl haziran ayında en yüksek seviyesi 9,85 TL’ye kadar çıkan hisse, sonrasında gerileyerek bir süre yatay hareket etti. Özellikle nisan ayının son haftasında gerçekleştirdiği atakla birlikte tekrar zirve seviyelerine gelen hissenin çıkışını sürdürmesi için alımların devam edebilmesi şart. Açıklamalar takip edildiğinde ise Omsan Otomotiv’in alımlarda bulunduğu gözleniyor. Parsan’ın yüzde 48,34 iştiraki konumunda bulunan Omsan’ın alımlarını sürdürmesi halinde hissenin çıkışını sürdürmesi de mümkün olabilecek. Geçtiğimiz yıl zarar eden şirketin 2017 faaliyet döneminde de zarar etmesi yatırımcının ilgisinin zayıf kalmasına neden olacak.
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