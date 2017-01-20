Yatırımcının Danışmanı 20 Ocak 2017
Anel Telekom almaya niyetim var. Hisseyi nasıl görüyorsunuz?
Cengiz Özdil/Erzurum
Borsada ister güçlü ister zayıf şirketlere ait olsun kısa vadeli yatırımda bulunmak, riski gereksiz yere yükseltir. Bunun nedeni uzun vadede şirketin mali yapısı öne çıkarken kısa vadede piyasayla ilgili haber ve gelişmelerin fiyatın üzerinde etkili olmasıyla açıklanabilir. Bir şirket güçlü bilançoya sahip olduğu halde kâr realizasyonundan ya da gelişmelere bağlı olarak gerileyebilir.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Bu noktada kısa vadeli beklentilerle alımda bulunanların zarar etme ihtimali yükselir. Tüm bunlardan ayrı olarak, Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan Anel Telekom gibi hisseler ayrıca risk altında bulunur. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 11,7 milyon TL’yi aşan şirketin, dokuz aylık bilançosuna göre öz sermayesi sermayesinin gerisinde kalıyor. Mevcut şartlar altında gereksiz riskler alınmamalı.
Vakko’da gerçekleşen çıkışla ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyim?
Serkan Dolap/Tekirdağ
Vakko, Ağustos 2015’ten bu yana dalgalar halinde yukarı yönlü çıkışlarda bulunuyor. Gerçekleşen atakları ise satışlar takip ediyor. Bununla birlikte her defasında oluşan yeni taban, bir öncekinin yukarısında oluşuyor ve bu da hissenin yükselmesine olanak tanıyor. Hâli hazırda çıkış kanalı içinde hareket eden hisse, geçtiğimiz aralık ayında en yüksek 2,35 TL’yi test etti. Sonrasında da önceki dalgaların sonrasında yaşananın benzeri bir hareketle düşüş gözlendi. İki yıl zarar eden şirket 2015’te kâra dönerken 2016’nın dokuz aylık döneminde yine zarara döndü. Söz konusu durum çıkışın devamına dair yatırımcı nezdindeki kaygıların artmasına neden oluyor.
Gediz Ambalaj’ın artan kârına rağmen çıkışı niye bu kadar az?
Mehmet Toprak/Mersin
Bir şirketin kâr etmesi önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değil. Neticede şirket, kâr açıklayabilir ve hatta yıllar içinde kâr artışını düzenli şekilde artırıyor da olabilir. Ancak elde edilen kâr rakamının faaliyet yapısıyla orantılı olması şarttır. Eğer kâr rakamı ticari hacmine göre düşük kalıyorsa kâr artışı olsa dahi bu pek de anlamlı değerlendirilmeyecektir. Gediz Ambalaj, son üç yıldır kârını düşürüyor. Son açıklanan 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda ise dönem kârında artış gözlendi. Ancak bu artış 2013 yılında elde edilen dokuz aylık dönem kârının gerisinde kalıyor. Kârdaki artışın zayıf kalması, hissenin çıkışını ister istemez frenliyor.
Akçansa hissesinden aldım. Hisse için beklentileri öğrenebilir miyim?
Yakup Akçay/Bilecik
Ocak 2015’e kadar yükselen kanal içinde hareket eden Akçansa, sonrasında düşen bir eğilim sergiledi. Hisse, arada yukarı ataklarda bulunsa da düzeltilmiş verilere göre, Ocak 2015’te test ettiği 15,57 TL’nin gerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen atağın ardından hisse, 4 Ocak günü kapanışını 13,68 TL’den tamamladı. Şirket yöneticileri ise ileriye dönük olumlu beklentilerini dile getiriyor ve başta üçüncü köprü olmak üzere, önemli altyapı yatırımlarında yer alındığı belirtiliyor. Ancak buna rağmen son açıklanan dokuz aylık bilançosunda esas faaliyet kârı geriledi. Şirket ancak yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirle dönem sonunda kârını artırabildi. Dönem kârının artması önemli olmakla birlikte daha da önemli olanın esas faaliyet kârını artırmak olduğu göz ardı etmemeli.
Alkim Kağıt’ın gerilemesinin sebebi nedir? Beklenti ve önerilerinizi paylaşabilir misiniz?
Evren Yavuz/İstanbul
Uzun vadede yükselen kanal içinde hareket eden Alkim Kağıt’ın ivmesinin özellikle geçtiğimiz kasım ayında yükseldiğini görüyoruz. Şirketin açıklanan dokuz aylık bilançosunun ardından çıkış ivmesi artarken kasım ayının son günlerinde MEB’in açmış olduğu yaklaşık 4,5 milyon TL tutarındaki ihalenin kazanıldığı kamuyla paylaşıldı. Söz konusu haberler hissedeki çıkışı destekledi ve aralık ayının ilk haftasına kadar yükseliş sürdü. 6 Aralık 2016 günü ise en yüksek 2,73 TL’yi test eden hisse, sonrasında gelen kâr satışlarıyla birlikte geriledi. Çıkışın devamı için yeni beklentilerin görülmesi gerekiyor.
Tümosan’m daha da düşme olasılığı var mı? Tekrar ne zaman çıkar?
Kerem Fidan/Gaziantep
Tümosan, Şubat 2016’da en yüksek 10,85 TL’yi gördü ve ardından geriledi. Hisse, haziran ayından bu yana yatay kanalda dalgalı bir seyir izliyor. Şirket son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda hem gelirini hem de kârını artırdı. Aynı temponun devam etmesi halinde yıl sonunda da kârdaki artışın sürmesi mümkün olabilecek. Böylesi bir durumda şirket, son beş yılda ilk defa iki yıl üst üste kârını artırmayı başaracak. Zira daha önce kârını bir yıl artırırken ertesi yıl düşürüyordu. Ancak mevcut F/K oranının makul seviyelere gelebilmesi için kârdaki artışın daha yüksek gerçekleşmesi şart. Aksi takdirde hissede satış baskısı yaşanacaktır.
Avod hakkındaki beklenti nedir? Niye kazandırmıyor?
Sezgin Demir/Kırşehir
Beş yılı aşkın süredir borsada işlem gören Avod Gıda, ilk günlerde her ne kadar yükselse de sonrasında devamını getiremedi. Hisse, 2012’nin ilk ayından itibaren sert bir düşüş yaşadı. Arada gerçekleşen ataklar olsa da bunlar bir süre sonra tekrar yerini düşüşe bırakıyor. Şirket yıllar içinde satış gelirini artırmakla birlikte kârını arzu edilen seviyeye çıkarma noktasında zayıf kalıyor. Bu da hisseye yatırımcı ilgisini zayıflatıyor. Mevcut F/K oranının 6,82 seviyesinde bulunması yatırımcının kâr artışına yönelik beklentisinin zayıf olduğunu gösteriyor. Kârı güçlü şirketler takip edilmeli.
Makina Takım hissesinde neler oluyor? Neden bir inip bir çıkıyor?
Seyit Uygun/Ankara
Hisselerde piyasadaki genel seyre bağlı iniş çıkışlar her zaman yaşanabileceği gibi spekülatif hareketlerin gözlenmesi de mümkün. Spekülatif hareketlerin peşine düşülmesi beraberinde ciddi riskleri de getirir. Söz konusu durum Makina Takım için de geçerlidir. Şirket sürekli zarar etmesine rağmen hissenin özellikle 21 Kasım 2016’dan başlayarak yükseldiği gözleniyor. Çıkış öncesi şirketin yüzde 100 bedelli sermaye artırımıyla Gebze’deki taşınmazını 93 milyon TL’ye ihaleye çıkardığı bilgisi dikkat çekti. Söz konusu açıklamaların ardından hisse, 23 Aralık 2016’da en yüksek 1,84 TL’ye kadar çıktı ve ardından geriledi. Zarar eden şirketlerde pozisyon alarak gereksiz risklere yönelmemeli.
Elimde Arsan Tekstil hissesinden var. Çıkma olasılığının olup olmadığı hakkında bilgi alabilir miyim?
Muharrem Önder/Samsun
Arsan uzun süredir yatay kanal içinde hareket ediyor. Bazen direnç seviyesi zorlansa da yatay kanal varlığını sürdürüyor. Hissenin bu denli zayıf kalmasında şirketin istikrarlı bir kârlılık elde edememesinin etkisi bulunuyor. Şirket, son beş yılın ilk üçünde esas faaliyetlerinden dolayı zarar ederken, son ikisinde düşük de olsa kâr açıkladı. Dönem sonu kârının daha yüksek olmasında diğer faaliyet geliri ya da yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirin etkisi bulunuyor. Şirketin esas faaliyetlerinden dolayı kârını artıramaması yatırımcının hisseye mesafeli kalmasına neden oluyor. Kârını istikrarlı şekilde artıran şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Tekfen Holding hakkında bir değerlendirme alabilir miyim? Hissenin gidişatını nasıl görüyorsunuz?
Birol Odabaşı/Denizli
Tekfen Holding, 2016 yılı boyunca yükselen bir ivme sergiledi. Hisse, düzeltilmiş verilere göre ocak ayında en düşük 3,43 TL’yi test ederken eylül ayında en yüksek 8,60’ı gördü. Sonrasında da kademeli bir düşüş yaşandı. Hissenin bu denli yükselmesinde gerçekleşen yabancı alımların etkisi bulunuyor. Halka açık kısım içindeki yabancı payı, 2016 yılının ilk günü yüzde 22,15 seviyesindeyken 21 Aralık 2016 günü yüzde 59,56’ya yükseldi. Yabancılar her ne kadar geçtiğimiz kasım ayında 87,2 milyon TL net satış gerçekleştirse de yılın 11 ayında toplamda net 343,8 milyon TL alım yaptı. Satışların devam etmesi halinde hissedeki düşüş de gündemde kalmaya devam edecektir.
Banvit’in bu kadar hareketli olma nedenini öğrenebilir miyim?
Yaşar Polat/Kars
Banvit 2016 temmuz ayından bu yana yükseliyor. Hisse, 22 Temmuz 2016 günü en düşük 1,97 TL’yi test etti ve sonrasında sürekli artarak 21 Aralık 2016 günü 8,74 TL’ye kadar çıktı. Hissenin yüksek performans sergilemesinde geçmiş yıllarda zarar eden şirketin 2016 yılı altı aylık bilançosunda kâra dönmesinin etkisi bulunuyor. Şirket diğer faaliyet ve finansal giderlerini azaltarak 2016 ikinci çeyreğinden itibaren kâra geçti. Bu performans dokuz aylık bilançosunda da devam etti. Aynı ivmenin sürmesi halinde yıl sonunda da kâr açıklama olasılığı hisseye ilgiyi artırdı. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin açıklamış olduğu tahsisli satış ya da kurulacak bir ortaklık için yatırım gruplarıyla görüşmelerde bulunduğu yönündeki açıklama da hissenin çıkışını destekliyor.
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