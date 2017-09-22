Yatırımcının Danışmanı 21 Eylül 2017
Jantsa’nın hisse geri alım kararı var. Gerçekleşen çıkışın nedeni geri alımlar olabilir mi?
Ömer Şener/Balıkesir
Jantsa, Temmuz 2016’da sermayesinin yüzde 1’ine denk gelen en fazla 111 bin adet hissenin geri alımına karar vermişti. Gerçekleştirilecek işlemler için ayrılan fon tutarı da 2 milyon 400 bin TL idi. Söz konusu kararın amacı da piyasada yaşanabilecek olası olumsuz gelişmeler karşısında hisseyi desteklemekti. Ancak geçen süre zarfında hisse sürekli yükseldi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
21 Temmuz 2016 günü en düşük 15,90 TL’yi test ederken şimdilerde 30,70 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hisse, piyasadaki genel seyirle birlikte yükselince şirket geri ahm programını işletmeye gerek duymadı. Son olarak da geçen mart ayında geri alım kararını iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan geri alım için kullanılması düşünülen tutar ise kâr payı ödemesinde kullanıldı.
Adana Çimento’nun elindeki tesisi rakip şirkete kiraya vermesinin nedeni ne olabilir?
Faruk Yücel/Çorum
Adana Çimento, geçen temmuz ayında Antakya’da bulunan hazır beton tesisleri ile bu tesislerde kullanılan beton pompası ve transmikser araçlarını iki yıl süreyle Oyak Beton’a kiraya verdi. Devredilen tesisin 2016 yıl sonu bilançosundaki payı yüzde 1’in altında. Bu açıdan önemli nitelikte bir işlem değil. Şirketin sermayesinin yüzde 57,77’si Oyak’ın elinde bulunuyor. Bu nedenle tesisin rakip bir şirketten ziyade grup içindeki bir şirkete kiraya verildiğini söylemekte yarar var. Öte yandan şirketlerin her zaman için ticari kazanç elde etmek amacıyla hareket ettiklerini göz ardı etmemeli. Bu çerçevede koşulların kendisi için uygun olduğu noktada rakip şirkete devretmelerini de yadırgamamak gerekir.
Menba Holding’in işlem sırasının ne zaman açılacağı hakkında bilgi var mı?
Önder İzci/Aksaray
Haziran 2013’te borsada işlem görmeye başlayan Menba Holding’in sırası geçen mart ayında kapatıldı. Bu, şirketin açıklamış olduğu 2016 yılına ait bilançosunun KAP’ın aradığı formatta olmaması ve bağımsız denetim görüşünün eksik olmasından kaynaklandı. Bilahare Borsa Yönetim Kurulu nisan ayında aldığı kararla, şirketin tüm finansal raporlarını eksiksiz olarak yayınlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeye kadar işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verdi. Gelinen aşamadaysa herhangi bir gelişme olmadığından kapalılık hali devam ediyor.
Çelebi’nin Hindistan’da katıldığı yeni ihaleyi kazanması halinde, bunun şirketin kârına yansıması nasıl olur?
Ramazan Oduncu/Kayseri
Çelebi Hava Servisi, zaman zaman katıldığı ihalelerle ilgili kamuyu bilgilendiriyor. Geçen ağustos ayının ikinci yarısında yapılan açıklamada Hindistan’daki ihaleyle ilgili sürecin devam ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Hindistan coğrafyasında şirketin stratejik büyüme hedefi söz konusu. Bu çerçevede Mumbai şehrindeki havalimanının uluslararası kargo terminalinin geliştirilmesi, bakımı, 19 yıl süreyle işletilmesi ve yönetilmesiyle ilgili açılan ihaleye, oluşturulan bir konsorsiyumla teklif verdi. Çelebi konsorsiyumda yüzde 59 paya sahip. İhalenin kazanılması halinde ilk beş yılda yıllık ortalama 45 milyon Euro gelir hedefleniyor. İhale kapsamında yapılacak toplam sabit kıymet yatırımının ise 70 milyon Euro olması bekleniyor.
Çimsa’nın yıl sonu beklentisi hakkında öngörüler neler?
Ahmet Köse/Gaziantep
Çimsa, Sabancı Grubu bünyesinde faaliyet yürütüyor. Şirket, faaliyet raporunda senaryo temelli yaklaşımla geleceğe ilişkin öngörülerini zenginleştirdiğini, olası gelecek senaryolarda başarılı olabilmek için gerekli stratejik opsiyonları geliştirdiğini belirtti. Bu şekilde tek bir öngörülen geleceğe dayalı planlama yerine, ortaya çıkabilecek her senaryo için en iyi stratejik yönelimi belirleyecek alternatifleri devreye sokabilecek bir planlamaya sahip olduğunu kaydetti. Şirket, finansal yapısını iyileştirmek için kârlılığını arttırıcı altyapı, pazarlama ve maliyet iyileştirici yatırım ve çalışmalar yaptığını da ifade ediyor. Ancak söz konusu ifadelere rağmen, geçen yıl kârı aynı seviyelerde kalırken bu yılın ilk yarısında kârda düşüş yaşandığı gözleniyor.
Kiler GYO hissesinde Metro’nun alım yapması ne anlama geliyor? Hissenin daha da çıkması mümkün mü?
Recep Bilici/Artvin
Yatırım şirketi niteliğinde olması nedeniyle Metro Holding’in borsada işlem gören şirketlerin hisselerinde alım satım yapması beklenmeli. Bu kapsamda Kiler GYO hissesinde işlemde bulunmasını normal karşılamak gerekir. Öte yandan Metro’nun iştirak yapısına bakıldığında ise ağırlıklı olarak grup şirketlerine yatırımda bulunduğu, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinde ise zaman zaman işlemde bulunduğu görülüyor. Şirket son olarak Kiler GYO hissesinde gerçekleştirdiği satışlarla payını yüzde 4,29’a düşürdü. Hissenin fiyatı ise geldiği zirve seviyesinde yatay bir seyirde bulunuyor. Mevcut seviyelerden satışların devamı halinde düşüş de sürebilir.
Banvit’i yabancılar aldı ancak borçları ne oldu? Borçlarını da yeni ortaklar mı ödedi?
Mahmut Ayyıldız/Zonguldak
Banvit’in sermayesinin yüzde 79,48’i TBQ Foods GmbH’ye geçti. Hisse devrinin ardından, geçen mayıs ayında yapılan genel kurul toplantısıyla yeni yönetim belirlendi. Bilahare 17 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yeni ortak, diğer ortaklara 13,42 TL’den çağrı yükümlülüğünü yerine getirdi. Şirketin el değiştirmesinde yaşadığı mali sıkıntının etkisi göz ardı edilmemeli. Doğal olarak yeni hâkim hissedarın şirketin çoğunluk payını alırken ticari hacmini de güçlendirmesi gerektiğinin bilincinde olması gerekiyor. Bunun yolu ise öncelikle işletme sermayesini güçlendirmekten geçiyor. Faaliyet raporunda yer alan bilgilendirmede mevcut borçların bankalardan alınan uzun vadeli kredi ile finanse edildiği belirtiliyor. Altı aylık bilançosu incelendiğinde de ilk çeyreğe göre kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin azaldığı görülüyor.
Mondi Tire Kutsan’ın çıkışı neden durdu?
Mehmet Yeşildağ/Antakya
Mondi Tire Kutsan, uzun bir süre taban seviyede yatay hareket ettikten sonra geçen yıl aralık ayından bu yana piyasadaki genel seyre uygun bir yükseliş sergiledi. Hisse, çıkışla birlikte geçen ağustos ayında en yüksek 2,20 TL’yi gördü. Şimdilerde de 1,97 TL’nin üzerinde tutunuyor. Son iki yılda sahip olduğu ticari hacme göre sembolik düzeyde kâr elde eden şirket, bu yılın ilk yarısında daha iyi bir performans sergiledi. Ancak henüz geçmiş yıl zararlarını kapatabilmiş değil. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 44,5 milyon TL. Şirketin kârındaki artışının sürmesi halinde, hisseye olan ilgiyle birlikte fiyatındaki yükselişin devamı da mümkün olabilecek.
Mish Dekorasyon’un fiyatında hiç hareket yok. Tutmaya devam edelim mi?
Emin Gürkan/Kırklareli
Mish Dekorasyon, geçen yıl kâr açıklasa da ondan önce sürekli zarar etti. Düşen satış gelirinin ardından geçen yıl üretimini durdurdu. Durdurulan faaliyetlerle ilgili üretim geliri kaleminden elde ettiği kaynaktan dolayı geçen yıl kâr açıklasa da bunun devamının gelme olasılığı hayli düşük. İlk yarı bilançosundaki zarar da bu tespiti teyit ediyor. Son bilançoya göre şirketin öz sermayesi eksiye inmemiş olsa da sermayenin gerisine düşmüş durumda. Bu da riskli yapının varlığına dair ciddi bir sinyal. Gelir yaratma noktasında sorun yaşayan şirketler yerine gelir ve kârlılıkta büyüyen şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Marshall’ın üretiminin bir kısmını yurt dışına taşımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fatih Arslan/Bolu
Uzun bir aradan sonra geçen yıl kâra dönen Marshall, bunun devamını getiremedi. Bu yılın ilk yarısında şirket, yine zarara döndü. Zarar açıklamasında diğer faaliyet kalemindeki gelirin düşmesi ve yine aynı kalemdeki giderlerin artmasının etkisi gözleniyor. Şirket ise tüm bunlardan ayrı olarak üretiminin yüzde 15’ine denk gelen Solvent üretimini yurtdışına taşımaya karar verdiğini duyurdu. Bilahare yapılan açıklamadaysa üretimin Yunanistan’daki Akzo Nobel’e kaydırılacağı belirtildi. Söz konusu taşıma işleminden dolayı Marshall’ın ne gibi bir avantajı ya da kârı olacağı hakkında ek açıklama bulunmuyor.
Tukaş, geçen günlerde tarla satın aldı. Alım nedeni nedir? Amaç hammaddeyi doğrudan bünyeye dâhil etmek olabilir mi?
İbrahim Arık/Denizli
Tukaş’ın ana faaliyeti salça, konserve ve turşu üretimi olup bunun dışında hammaddesi niteliğinde olan meyve ve sebze üretimi ayrı bir iş koluna giriyor. Şirket, geçen ağustos ayında Balıkesir/Manyas’taki fabrikasının sınırına yakın yerde toplam 50 bin 795 metrekarelik iki tarlayı 332 bin TL’ye satın aldı. Alım gerekçesini, fabrikanın gelecekte üretim kapasitesini artırmak ve depo alanı oluşturmaya olanak sağlamak olarak açıkladı. Bu anlamıyla şirketin tarımcılık faaliyetine girişme gibi bir düşüncesi bulunmadığını söylemek yanlış olmayacak.
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