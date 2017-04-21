Yatırımcının Danışmanı 21 Nisan 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Uzun süredir Kardemir D hissesini tutuyorum. Hisse hakkında bilgi alabilir miyim?
Sadık Doğangil/Kırklareli
Kasım 2014’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 2,37 TL’yi test eden Kardemir D, sonrasında hızla değer yitirerek aşağıya kaydı. Geçen süre zarfında arada yukarı çıkışları olsa da bu ataklar uzun soluklu olamadı. Geçen zaman aralığında bir ara nominal değerinin altına da kaymakla birlikte şimdilerde talebin de etkisiyle tekrar yukarı yönlü bir hareket içerisinde bulunuyor. Ancak çıkışın istikrarlı şekilde devam edebilmesi için şirketin kâr edebilmesi önemli. Şirket ise son iki yıldır zarar ediyor. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosunda zararı artarak devam etti. Mevcut zarar kâra dönmediği takdirde istikrarlı çıkış için gerekli zemin sağlanmamış olacak.
İşbir Holding’in fiyatı düşük görünüyor.Sizce alınır mı?
Zafer Yakar/İzmit
Dört yılı aşkın süredir borsada işlem gören Işbir Holding, şimdilerde 117 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hisse, 6 Kasım 2012 günü Serbest İşlem Platformu’nda ilk işlem fiyatını 1,462 TL ile görürken sonrasında hızla değer yitirdi ve günümüze kadar geldi. Hisse geçen süre zarfında önemli destek seviyesi 100 TL’ye yaklaştığında gelen alımlarla birlikte yukarı tepki çıkışları veriyor. Sonrasında yine aşağıya kaysa da hissenin 100 TL’nin altına kalıcı şekilde düşmediğini görüyoruz. Hissenin fiyatının bu denli yüksek görünmesinde sermayesinin 635 bin TL gibi oldukça düşük olmasının etkisi bulunuyor. Bu durum aynı zamanda işlem miktarının sınırlı kalmasına neden oluyor. Hâlihazırda Piyasa Öncesi İşlem Pazarı’nda bulunan hisse yerine işlem hacmi olan hisselerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.
Netaş uzun süredir aynı fiyatlarda dönüp duruyor. Neden yükselmiyor?
Mahmut Tepe/Denizli
Tarihi zirvesini düzeltilmiş verilerle 2012 yılında 26,75 TL’yi test ederek gören hisse, sonrasında hızla değer yitirdi. 2013 yılında bir ara 4,65 TL’ye kadar indiyse de sonrasında yükseldi. Son altı ayda ise yatay bir seyir söz konusu. Mevcut seviyelerde taban oluşturmaya çalışan hissenin 5 Nisan tarihli kapanış fiyatı 10,34 TL. Hissenin mevcut seviyelerden daha da yukarı çıkabilmesi için gelir ve kârlılık noktasında daha güçlü bir performans sergileyebilmesi gerekiyor. Şirket, son açıkladığı 2016 yılı bilançosunda kârını düşürdü. Şirketin kârını artıramaması hisse üzerindeki baskının devam etmesi anlamına geliyor.
Kombassan hissesi daha da düşer mi?
Sacit Kurt/Malatya
Kombossan borsaya geldikten sonra bir süre yükselse de bu pek uzun vadeli olmadı. Hisse, Aralık 2012’de en yüksek 8,45 TL’ye ulaştıktan sonra sürekli gerileyen bir hareket sergiledi. Geçtiğimiz temmuz ayına kadar devam eden düşüş, anılan tarihten bu yana yataya dönmüş görünüyor. Arada yukarı yönlü atakları olsa
da bu hareketler pek de uzun soluklu olamıyor. Yaşanan çıkış bir süre sonra yerini tekrar düşüşe bırakıyor. Hâlihazırda 1,57 TL’nin üzerinde tutunan hissenin mevcut seviyelerden aşağıya kaymaması için gelir ve kârlılıkta güçlü bir çıkış gerçekleştirebilmesi önemli.
İhlas Holding’deki çıkış devam eder mi?
Olcay Kuzu/Gaziantep
Borsada gerçekleştirilecek yatırımların istikrarlı bir getiri sağlayabilmesi için şirketin gelir ve kârlılıkta düzenli bir büyüme sergilemesi önemlidir. Eğer şirket sermaye yapısına ya da ticari hacmine uygun bir performans sergileyemiyorsa hissenin çıkışıyla ilgili fazla bir beklentiye girmek için neden olmayacaktır. Söz konusu durum İhlas Holding için de geçerli. Her ne kadar son bilançosunda kâr ettiği gözlense de şirket, birikmiş geçmiş yıl zararlarını kapatabilmiş değil. Son bilançosuna göre şirketin geçmiş yıl zarar toplamı 433,3 milyon TL. Mali yapıdaki zayıflık hissenin borsadaki en düşük hisselerden birisi olmasına sebep
Galatasaray Sportif neden düşüyor?
Selçuk Avşar/Samsun
2011 yılında en yüksek seviyesi 156,60 TL’ye kadar çıkan Galatasaray Sportif, sonrasında hızla geriledi. Hisse, geçtiğimiz yıl 46,64 TL’ye kadar yükselse de devamı gelmedi ve tekrar düştü. Şimdilerde de 24,42 TL’nin üzerinde tutunuyor. Ancak satış baskısının devam etmesi hissedeki yönelimin aşağı doğru olduğunu gösteriyor. Bu seviyelerden daha da aşağıya kaymaması için kâra dönebilmesi şart. Şirket içinde yer aldığı faaliyet alanı gereğince farklı bir faaliyet dönemine sahip bulunuyor. Son açıkladığı 2016 yılı faaliyet dönemine göre gelirleri düştü ve zararı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Aynı ivmenin devam etmesi halinde 2016 faaliyet dönemi sonunda da zararın arttığını göreceğiz. Artan zarar hisseyi olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor.
Enka Inşaat’ın çıkışı durdu mu? Neden artık yükselmiyor?
Taylan Mert/Karaman
Enka İnşaat, uzun vadede yükselen kanal içindeki trendini koruyor. Hisse, yaklaşık dört yıl yatay bir seyir izlemesinin ardından özellikle geçtiğimiz kasım ayından itibaren çıkışta. 9 Mart’ta en yüksek 6,35 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise zirve seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Bu hareketi, ‘yaşanan çıkışı sindirme’ olarak algılamak pek de yanlış olmaz. Şirket, 2016 faaliyet döneminde gelirini yüzde 14,56 oranında düşürmesine rağmen yıl sonunda kârını artırmayı başardı. Bu da çıkış potansiyelinin korunmasına olanak tanıyor. Kârdaki artışta ise maliyetlerin düşüşünün etkisi bulunuyor.
Vestel Beyaz Eşya’nın fiyatı düşük kaldı. Çıkması için neye ihtiyacı olduğu hakkında fikriniz var mı?
Tolga Dişli/Artvin
Vestel Beyaz Eşya, 2015 yılından bu yana dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 9-14 TL arasında gidip geliyor. Son iki yılı aşkın sürede arada destek ve direnç seviyelerini aşsa da bu aşımlar sınırlı kaldı ve hisse sonrasında tekrar yatay kanalına döndü. Şimdilerde de direnç seviyesine yakın fiyatlarda işlem görüyor. Hisse, 5 Nisan’da kapanışını 12,95 TL’den gerçekleştirdi. Şirketin 2016 yıl sonu bilançosunda kârını yüzde 98 oranında artırması, fiyatın direnç seviyelerinde bulunmasına olanak veriyor. Piyasa defter (P/D) değerinin 2,68 seviyesinde bulunması ise hissenin pek de ucuz olmadığı izlenimini verirken, yatırımcıların temkinli durmasına neden oluyor.
İş Bankası C hissesiyle ilgili beklentinizi öğrenebilir miyim?
Güner Aydoğan/Isparta
İş C, geniş dalgalar sergileyen bir niteliğe sahip. Uzun zaman diliminde gerçekleşen dalgalarla birlikte çıktı. Son olarak Mayıs 2013’te en yüksek 7,12 TL’yi gördü. Geçen süre zarfında bir daha bu seviyenin üzerine çıkamadı. Hisse, yine benzeri dalgalar sergiliyor ve dört yıldır her çıkışın ardından düşüş geliyor. Hisse, mart ayının sonunda 6,75 TL’ye kadar yükseldi. Bu çıkışta yabancı alımların etkisi bulunuyor. 2016 yılında yabancılar 242,1 milyon TL net alım gerçekleştirirken 2017’nin ilk çeyreğinde de alımlar devam etti. Yabancı payı yılın ilk günü yüzde 62,77 seviyesindeyken Mart 2017’de bu oran 69,66’ya çıktı. Hisseye yönelik alımların sürmesi hissenin çıkışını destekleyecektir.
Brisa’nın düşüşü daha ne kadar sürecek?
Ekrem Taşçı/Balıkesir
Brisa uzunca bir süre yükseldikten sonra düşüş eğilimine girdi. Hisse, Ocak 2015’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 10,32 TL’yi test etti ve sonrasında sürekli düştü. Düşüş geçtiğimiz aralık ayına kadar devam etti ve sonrasında piyasadaki genel çıkış trendine uyumlu olarak bir yükseliş gözlendi. Ancak bunun uzun soluklu devam etmesi zor görünüyor. Ocak ayında 6,92 TL’nin test edilmesinden sonra tekrar yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Şimdilerde ise 6,53 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin kârını artırmasına rağmen mevcut fiyat kazanç (F/K) oranı 25,21 seviyesinde bulunuyor. Bu oran BiST-100 Endeksi’nin ortalaması olan 12,89’un üzerinde bulunuyor. Hissenin yönünü istikrarlı şekilde yukarı yönde sürdürebilmesi için kârdaki artışın daha da anlamlı bir seviyede olabilmesi gerekiyor.
Kiler GYO’yu nasıl görüyorsunuz?
Gökhan Ümit/Ankara
Nisan 2011’de borsada işlem görmeye başlayan Kiler GYO, ilk işlem gününden sonra düşmeye başladı. Hissenin 20 Nisan 2011 tarihli ilk açılış fiyatı 4,73 TL idi ve gelen satışların ardından bu fiyat hızla geriledi. Bir ara nominal değerinin altına kaysa da sonrasında toparlandı ve tekrar nominal değerinin üzerine çıkmayı başardı. Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirdiği çıkışın ardından hisse 5 Nisan günü 2,01 TL’den kapandı. Ancak mevcut seviye halka arz rakamının gerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl kârını düşüren şirketin en büyük sıkıntısı istikrarlı bir büyümeye sahip olamaması. Bu da yatırımcının hisseye şüpheli yaklaşımda bulunmasına neden oluyor.
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