Yatırımcının Danışmanı 21 Temmuz 2017
Karsan hissesini nasıl buluyorsunuz? Nominal değerinin üzerinde kalır mı yoksa düşer mi?
Taner Üner/Eskişehir
Bir hissenin fiyatında çeşitli nedenlerden kaynaklı yükselişler olabilir. Günlük gelişme ve haberler hareketlenmelere yol açsa da uzun vadeli çıkış yaşanabilmesi için şirketin kâr etmesi önemlidir. Karsan ise bu niteliğe sahip değil. Şirket, sürekli zarar ediyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Son açıklanan üç aylık bilançosunda da azalmakla birlikte zarar devam etti. Zaman zaman hissede çıkışlar gözlense de olumsuz mali yapı, uzun vadeli yükselişe engel oluyor. Mevcut durumda da hisse 1,25 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışırken nominal değerinin üstünde bulunuyor. Ancak her seferinde gerçekleşen zarar hisse üzerinde baskıya neden oluyor. Bu da çıkışın önündeki en önemli engel.
‘Borsa yükseliyorken almak kazandırır’ deniyor. Alıp kazanabileceğim bir hisse önerebilir misiniz?
Mustafa Yıldız/Kars
Borsada işlem gören hisselerin, sürekli düşmediği gibi her zaman çıkması da beklenmemeli. Bu nedenle alım ve satım işlemlerinde bulunurken mali yapı kadar alım zamanını da iyi tespit etmek gerekir. Aksi takdirde güçlü bir şirkete ait de olsa hisseyi değerinin üzerinde bir fiyata almak söz konusu olabilir. Böylesi bir durumda şirket kârlı olsa dahi yatırımcısına zarar ettirebilir. Neticede borsanın dikkat çektiği ve dışardan bireysel yatırımcıların geldiği dönemlerde önceden pozisyon alanlar bu ilgiyi satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Bu nedenle alım düşüncesinde olanların acele etmemesinde yarar var. Zira endeksin 100.000’in üzerine çıktığı noktada genel bir çıkıştan çok hisse bazlı hareketler daha fazla öne çıkacaktır.
Frigo Pak Gıda hissesinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Metin Karagöz/Samsun
Hisselerle ilgili beklenti içine girebilmek için her şeyden önce şirketin mali yapısının kabul edilebilir bir nitelikte olması gözlemlenmeli. Şirket eğer kâr ediyorsa potansiyel olarak hissenin yükselmesi için uygun zeminin varlığından söz edilebilir. Aksi takdirde arada çıkışlar olsa da bunun devamı beklenmemeli. Frigo Pak, mali yapısındaki belirsizlik nedeniyle Yakın İzleme Pazarı’nda bulunuyor ve sürekli zarar ediyor. Son açıkladığı üç aylık bilançosunda cüzi miktarda kâr açıklamış olması da yatırımcıya fazla umut vermiyor. Zira sonraki dönemlerde zarara dönme olasılığı hiç de düşük değil. Hissenin riskli yapısından dolayı yatırımcı ilgisi zayıf ve bu düşük ilgi hissenin nominal değerinin altında kalmasına neden oluyor.
Martı Otel’de ileriye dönük beklenti ve hedef fiyat hakkında öngörünüzü paylaşabilir misiniz?
Göktuğ Ekmekçi/Şanlıurfa
Borsada alımda bulunulacak hissenin umut vadedecek bir beklentisinin olması önemlidir. Beklenti sektör bazında olabileceği gibi şirket bazında da olabilir. Her ikisinin bir arada olması daha güçlü bir beklentiye olanak tanır. Böylesi bir durumun olmaması halinde ise kısa süreli hareketlenmeler gündeme gelecektir ki bu da hissede dalgalanmaların ötesinde kalıcı bir etkiye yıl açamayacaktır. Martı Otel için de benzeri bir durum söz konusu. Sürekli zarar eden şirketlerden olan Martı Otel’in birikmiş geçmiş yıl zararı 216,5 milyon TL’ye ulaştı. Son bilançosuna göre öz sermayesi sermayesinin gerisine düşmüş durumda. Bu şartlar altında hisseye ilişkin iyimser bir yaklaşımda bulunmak için neden bulunmuyor.
Rhea Girişim’in durumu nedir?
Ahmet Günay/Kayseri
Rhea Girişim, geçtiğimiz haziran ayında yukarı atakta bulunduysa da 1,32 TL’yi test ettikten sonra tekrar aşağıya kaydı. Hissenin borsada işlem gördüğü 2000 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviye ise 2010 yılındaki 6,15 TL. Şimdilerde ise yön aşağı tarafta ve 1,18 TL’nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Şirketin kâr edememesi ise en büyük sorunu. Sürekli zarar eden şirket, son açıkladığı 2017 ilk çeyrek bilançosunda da zarara devam dedi. Mevcut performansta değişiklik olmaması halinde şirketin bu yıl sonunda da zarar açıklaması şaşırtmamalı. Gerçekleşen zarar karşısında hissenin yükselme olasılığı da buna bağlı olarak zorlaşıyor. Kârlı şirketler takip edilmeli.
THY ve Pegasus için 3. Havalimanı bitimine kadar projeksiyonunuz nedir?
Mustafa Çetinkaya/Trabzon
Borsada işlem gören şirketlerin ileriye dönük elde edecekleri avantaj ve olanaklar, bilinçli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken alım gerekçesi olabiliyor. Bununla birlikte, yatırımlarda bulunurken belirsiz olasılıklardan ziyade belirlenebilir olasılıklar üzerinden hareket etmek, hedefe ulaşma noktasında daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Havayolu şirketleriyle ilgili öngörüde bulunurken de artan yolcu taşıma kapasitesi bir unsur olarak göz önünde bulundurulmalı. Buna ilave olarak, turizm sektöründeki gelişmeler, yakıt maliyetleri, sektördeki rekabet koşulları göz önünde bulundurulması gereken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Birçok unsuru bir arada değerlendirmek ileriye dönük tahminlerin isabet gücünü de yükseltecektir.
İttifak Holding hissesi çıkış için fırsat kolluyor olabilir mi?
Doğukan Atmaca/Çorum
Yedi yılı aşkın süredir borsada işlem gören İttifak Holding, arada yukarı yönlü ataklarda bulunsa da bu güne kadar istikrarlı bir çıkış sergileyemedi. Hissenin mevcut fiyat seviyesi halka arz seviyesinin gerisinde bulunuyor. Düzeltilmiş verilerle 31 Aralık 2009 günü ilk açılış fiyatı 8,33 TL’ye denk gelirken şimdilerde 2,10 TL tutarındaki fiyatlardan işlem görüyor. Şirket açıkladığı 2017 ilk çeyrek bilançosunda kâr etmiş görünmekle birlikte cirosunu düşürdü. Bu durum kârlı olmasına rağmen şirketin mali yapısına ilişkin beklentiyi zayıflatırken hissenin de düşük performansla hareket etmesine yol açıyor.
Elimde Ege Gübre hissesinden var. Hisse iki ay çıktıktan sonra geriledi. Sizce bundan sonra ne olur?
Günsel Yavuz/Çanakkale
Ege Gübre, Nisan 2012’de düzeltilmiş verilerle en yüksek 29,45 TL’yi test etti ve sonra bir daha da aynı seviyeye ulaşamadı. Aradan geçen süre zarfında bir ara 10,65 TL’ye kadar indi. Şimdilerde de 26,00 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bununla birlikte hissenin bulunduğu seviyenin zirveye yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat daha da yukarıya çıkabilmesi için alımların güçlü şekilde sürmesi gerekiyor. Aksi takdirde teknik olarak direnç bölgesine denk gelen mevcut seviyelerden aşağıya doğru satış baskısı kendisini hissettirebilecek.
BİST-100 bu seviyedeyken, bedelsiz verme oranı yüksek olan ve kâr açıklayan Anadolu Cam hissesi almak makul mü?
Ergün Yıldız/Tekirdağ
Borsada alım yaparken birden fazla unsuru bir arada değerlendirmek kazanç olasılığını artırır. Gelir ve kârlılığını düzenli olarak artıran şirketlerin takip edilmesi, bu şirketlerin düzenli temettü ödüyor olması, işlem hacminin yüksekliği, fiyat kazanç (F/K) oranı, piyasa defter değeri (P/DD) takip edilen en önemli göstergeler arasında yer almıyor. Tüm bunlardan ayrı olarak piyasanın genel olarak bulunduğu seviyenin de düşüşten ziyade çıkışı destekler nitelikte olması önemli. Anadolu Cam hissesinde alım düşünenlerin mevcut seviyelerden ziyade düzeltme dönemlerinde harekete geçmeleri daha yerinde bir yaklaşım
Borsa çıkıyor, Alarko GYO düşüyor. Ters hareketin sebebi nedir?
Serkan Varol/Aydın
Alarko GYO, 5 Haziran’da en yüksek 47,86 TL’yi test etti ve ardından gelen satışlarla birlikte geriledi. Hâlihazırda 41,22 TL’nin üzerinde bulunuyor ve çıkış trendini sürdürmeye çalışıyor. Satış ağırlıklı işlemlerin devam etmesi halinde yukarı yönlü tepki alımları olsa da düşüş ivmesi sürecektir. Son açıklanan üç aylık bilançoda şirketin kârını artırması F/K oranının 2,89 seviyesinde oluşmasına olanak veriyor. Sektör ortalamasının 5,88 olduğu göz önüne alındığında mevcut oran makul görülse de, bunu yatırımcının güçlü kâr beklentisinin olmadığı şeklinde yorumlamanın da mümkün olduğunu hatırlatmakta yarar var.
Turkcell’in seviyeleri hisse için ne anlam ifade ediyor?
İbrahim Uğur/Antakya
Ocak 2015’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 13,03 TL’ye kadar yükselen Turkcell, sonraki günlerde sürekli geriledi. Geçtiğimiz yıl aralık ayında da en düşük 8,45’e kadar indi. Ardından piyasadaki genel çıkışa paralel yükseldi ve şimdilerde de 11,50 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirket son açıkladığı 2017 üç aylık bilançosunda cirosunu artırmasına rağmen kârını düşürdü. Kârdaki düşük performans, ister istemez hisse üzerinde baskıya neden oluyor. Oysaki mevcut seviyelerden daha da yukarılara çıkabilmesi için kârını artırabilmesi önemli. 2015 yılından bu yana satış ağırlıklı işlemlerde bulunan yabancı yatırımcı bu yılın ilk beş ayında da satışlarını sürdürdü. Satış baskısı hissenin yükselememesinde etkili oluyor.
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