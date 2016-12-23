Yatırımcının Danışmanı 23 Aralık 2016
İş GYO hissemi satmam doğru bir karar olur mu?
Yunus Köse/Kayseri
Yükselen kanal içinde hareket eden İş GYO, temmuz ayında en yüksek 1,80 TL’yi gördükten sonra geriledi. Hisse, geçen süre zarfında düşüşünü sürdürmekle birlikte geçen hafta çarşamba günü piyasalardaki genel çıkışa bağlı olarak yükseldi. Ancak bu atak, içinde yer aldığı düşüş trendinden çıktığı anlamına gelmiyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Şirketin 2016 yılı dokuz aylık bilançosuna göre dönem sonu kârı yüzde 35 geriledi. Aynı ivmenin devam etmesi halinde yılsonunda da kârdaki düşüş sürecek. Gerileme ister istemez hissenin fiyatını olumsuz etkiliyor. İş GYO, son olarak 5 Aralık’ta İstanbul Sirkeci’deki iş merkezini 53,1 milyon TL bedelle sattı.
Kardemir D’nin fiyat hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyat sizce uygun mu?
Berkay Alagöz/Edirne
Şubat ayında yükselen bir hareket sergileyen Kardemir D, nisan ayında yıl içindeki en yüksek seviyesi 1,63 TL’yi test etti ve ardından geriledi. Hisse, şimdilerde taban seviyelerinde. Nominal değerinin üzerinde tutunan hissenin daha da aşağıya kaymaması için alıcıların güçlenmesi önemli. Son açıklanan dokuz aylık bilançosuna göre gelirleri düşüyor. Geçen yıl aynı dönemde zarar açıklarken bu defa kâr edebilmesi önemli. Ancak kâra geçmesinde finansal giderler kalemindeki düşüşün etkisi bulunuyor. Artan döviz kurları nedeniyle yılsonunda söz konusu giderlerin artması, şirketin yılsonunda zarar açıklama olasılığını yükseltiyor. Bu da alıcıların mesafeli kalmasına yol açabilir.
Aksel Yatırım Holding’ın kötü olmasının sebebi nedir? Bilgi verebilir misiniz?
Fırat Demir/Zonguldak
Mart 2014’te en yüksek 20,60 TL’yi test eden Aksel Yatırım Holding, sonrasında gelen satış dalgasıyla birlikte hızla geriledi. Aralık ayının ilk günlerinde bir ara en düşük 0,64 TL’yi de test eden hisse, şimdilerde kasım ayında boşluk bırakarak gerçekleştirdiği düşüşteki boşlukları tamamlama hareketi yapıyor. Hissenin yılbaşına göre fiyatı yüzde 45 aşağıda. Güçlü bir kârlılığa sahip olmayan şirketin mali yapısına uygun olarak hissenin fiyatı da nominal değerinin üzerine çıkamıyor. Fiyat/Kazanç (F/K) oranının düşük kalması ise yatırımcının beklentisinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanmalı.
Batı Çimento’yu yaklaşık bir yıldır tutuyorum. Hiçbir kârım olmadı. Ne zaman çıkacağını düşünüyorsunuz?
Kadir Günay/İstanbul
Batı Çimento, 2010 yılından bu yana yatay bir seyir izliyor. Hisse, arada destek ve direnç seviyelerini aşsa da geçen zaman diliminde yatay trendini korudu. Şimdilerde de piyasadaki genel eğilime bağlı olarak destek seviyesine doğru bir hareket sergiliyor. Şirket dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 32 oranında düşürdü. Maliyet ve giderlerdeki artış şirketin kârını düşürmesinde en önemli etken olarak öne çıkıyor. Batı Çimento’nun kârını istikrarlı bir şekilde artıramaması, fiyatın yükselememesinde etkili oluyor. Geçen yıl kârını düşüren şirketin mevcut verilere göre bu yılsonunda da benzer bir sonuç alma olasılığı yüksek. Bilanço yapısı hissenin yatay seyir izlemesinde etkili oluyor.
Elimde Akyürek Pazarlama hissesi var. Sizce ne zaman harekete geçer?
Erdal Kaya/Mardin
Bir hissede pozisyon alabilmek için ileriye dönük güçlü beklentilerin olması önemli. Eğer şirket gelirini ve kârını düzenli olarak artırabiliyorsa ileriye dönük bir beklentinin de varlığından bahsetmek mümkün olabilir. Öte yandan değil kâr, üstüne zarar eden bir şirket söz konusuysa, bu takdirde hissenin fiyatının yükseleceği beklentisi de ister istemez anlamını yitirir. Şüphesiz arada çıkışlar ya da tepki atakları gözlenebilir ancak istikrarlı bir yükseliş beklenmemeli. İki yıldır zarar eden Akyürek Pazarlama’nın geçmiş yıl toplam zararı 24 milyon TL’ye dayanırken öz sermayesi de sermayesinin altına kaydı. Söz konusu olumsuzluk, hissenin fiyatını aşağıya çekiyor. Bu şartlar altında alımda bulunmak gereksiz risk üstlenmek anlamına gelecek.
Halk GYO neden yükselmiyor?
Oktay Kahraman/Denizli
Şubat 2013’te borsaya açılan Halk GYO, geçen süre boyunca dalgalı hareketlerle aşağıya kaydı. Hissenin genel seyri izlendiğinde mevcut işlem fiyatının taban seviyeleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nominal değerinin altında işlem gören hissenin daha da aşağıya kayması gelinen fiyat seviyesi itibariyle zorlaşıyor. Bununla birlikte şirketin, kârdaki erimenin devam etmesi nedeniyle, düşüş potansiyelini koruyan bir yapıya sahip bulunduğu da göz ardı etmemeli. Hâlihazırda F/K oranı 13,15 seviyesinde. BİST-100 Endeksi’ne dahil hisselerin ortalaması ise 10. Veriler göz önüne alındığında nominal değerinin altında olmasına rağmen, hissenin fiyatını ucuz olarak nitelendiremiyoruz.
Teknosa hakkında tavsiyeniz nedir? Zararımızı kurtarmak için ne önerirsiniz?
Serdar Oluk/Eskişehir
Teknosa uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan hisselerden birisi. 2012 yılında borsaya açılan hisse, düzeltilmiş verilere göre Aralık 2013’te en yüksek 13,68 TL’yi test etti ve ardından sürekli geriledi. Geçen süre içinde arada yukarı denemeleri olsa da bu çıkışlar sınırlı kaldı ve düşen ivme varlığını sürdürdü. Son olarak bu ayın ilk günü 2,97 TL’yi gördü ve yukarı yönlü tepki verdi. Ancak şirketin zarar eden yapısı devam ediyor.
Öz sermayesi son açıklanan dokuz aylık bilançosuna göre ekside. Söz konusu mali yapıda düzelme yaşanmaması halinde hissede kalıcı bir çıkış beklemek için neden bulunmuyor. Frigo Pak’a yatırım yapılmasını uygun görüyor musunuz? Hisseyle ilgili beklentiler neler?
Sefa Yılmaz/Kastamonu
Frigo Pak, 2007 yılında düzeltilmiş verilere göre, en yüksek 18,72 TL’yi test ettikten sonra sürekli düşen bir ivme sergiledi. Geçen süre içinde nominal değerinin altında inmesine rağmen düşüş sürüyor. Şimdilerde de 0,60 TL’nin
üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sorunu kâr edememek olan şirket, dokuz aylık bilançosunda yine zarar yazdı. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 7 milyon TL’nin üzerinde. Gelirini artıramaması, oluşan maliyet ve giderleri karşılayarak zarar oluşumunda belirleyici faktör oluyor. Kâr edemeyen şirketlerden uzak durmakta fayda var.
Avrasya Petrol hissesinde neler oluyor? Alım için önerir misiniz?
Mehmet Algan/Yalova
Avrasya Petrol’ün geçmiş yıllardaki fiyat hareketi takip edildiğinde zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunduğu ancak sonrasında tekrar eski seviyesine gerilediği gözleniyor. Şimdilerde de yaşanan, geçmiş hareketlerin benzeri bir durumundan farklı değil. Hisse, 24 Kasım 2016’dan bu yana sürekli yükseliyor.
Ancak çıkışın iktisadi bir alt zemini bulunmuyor. Bu itibarla hareketi daha ziyade spekülatif değerlendirmek yerinde olacak. Bu da çıkışın kalıcı olma koşulunu ortadan kaldırıyor. Şirket, geçmiş bilançolarında kâr açıklamış olsa da bu kâr rakamları mevcut sermayesine göre oldukça cılız. Dokuz aylık bilançosunda ise zarar söz konusu. Son çeyrekte bir gelişme yaşanmaması halinde yılsonunda zarar açıklama ihtimalini göz ardı etmemek yerinde olur.
Fenerbahçe niye çıkmıyor? Hissenin bu seviyede olması normal mi?
Salih Göktaş/Aksaray
Düzeltilmiş verilere göre 2011 yılında en yüksek 104,41 TL’yi test eden Fenerbahçe, sonrasında hızla geriledi. 2013 yılında ise en düşük seviyesini gördü ve sonraki yıllarda da daha ziyade yatay bir seyir izledi. Hisse, bu süre içinde arada yukarı ataklarda bulunsa da söz konusu ataklar pek de uzun soluklu olamadı ve bir süre sonra gelen satışlara bağlı olarak tekrar geriledi. Şimdilerde de 36,52 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Faaliyet yapısı gereği farklı bilanço dönemine sahip olan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra ilk defa kâra geçti. Şirket son açıkladığı 2016 yılı ilk çeyrek bilançosunda, diğer faaliyet geliri kaleminden elde ettiği kazançla kârlı durumda geçti. Ancak şirketin hâlâ öz sermayesinin ekside bulunması, riskli yapısının sürdüğü anlamına geliyor.
Koç Holding’in çıkışı bitti mi? Kısa vadede alırsam kazanç elde edebilir miyim?
Özkan Çakır/Erzurum
Koç Holding uzun vadede yükselen kanal içindeki çıkışını sürdürüyor. Hisse son olarak nisan ayında en yüksek 15,21 TL’yi test etti ve ardından gelen satışla birlikte geriledi. Sonrasında da yatay bir seyir izledi. Koç Holding, Türkiye’nin önemli şirkelerinden birisi. Ancak bu vasfın kısa vadede kazanmaya olanak tanıyacağını düşünmek yanlış olur. Zira kısa vadede gerçekleşen hareketler, daha ziyade piyasa koşullarıyla bağlantılı olup şirketin mali gücünü tam olarak yansıtmaz. Bu nedenle güçlü bir şirket de olsa kâr realizasyonun yaşandığı dönem aralığında alım yapan bir yatırımcı, kısa vadede kayıp yaşasa da uzun vadede kazanma potansiyelini korur. Bu ihtimal göz önünde bulundurularak, borsada kısa vadeli değil uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?