Yatırımcının Danışmanı 23 Haziran 2017
Teknosa’nın çıkış hareketi devam eder mi?
Nihat Coşkun/Sinop
Teknosa, geçtiğimiz aralık ayında en düşük 2,97 TL’ye kadar indikten sonra piyasada gözlenen genel çıkışla birlikte yükseldi. Halihazırda çıkış ivmesini koruyan hisse, 7 Haziran 2017 günü kapanışını 5,42 TL’den gerçekleştirdi. Alıcıların güçlü olması çıkışı destekliyor. Ancak şirketin mali yapısı hiç de iç rahatlatıcı değil.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Son açıklanan üç aylık bilançosunda zarardan kâra dönmüş olması, olumlu bir durum olarak algılansa da şirketin performansı hayli zayıf kalıyor. Geliri, yılın ilk çeyreğinde düşen şirketin geçmiş yıl zararı 207 ,4 milyon TL. Özsermaye ise ekside. Söz konusu durum, şirket açısından sorun olarak değerlendirilirken hissedeki çıkışın devamının önündeki en önemli engel oluyor.
Sanel hissesinde neler oluyor? Neden çıkmıyor?
Yılmaz Kardeş/Aksaray
Aralık 2013’te borsaya gelen Sanel, 2014 yılında yükselen bir ivme sergiledi. Ancak devamını getiremedi. Zirve seviyelerinde gerçekleştirdiği dalgalı seyrin ardından Nisan 2015’te sert bir düşüş yaşadı. Son iki yılda da taban seviyelerde yatay harekette bulundu. Bu süre zarfında yukarı çıkışları olduysa da bunlar zayıf kaldı ve bir süre sonra tekrar taban seviyelerde harekette bulundu. Şimdilerde ise 1,81 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirket ilk çeyrek bilançosunda gelirini artırmasına rağmen zarar etti. Son iki yılda kârını düşüren şirketin, bu yıl sonunda zarara dönmesi halinde hissenin mevcut seviyesi de aşağı kayabilir.
3 TL’den Özbal Çelik hissesi aldık ve SPK üç aylığına internet ve kredili alış yasağı gibi kısıtlamalar koydu. Hisse ne olur?
Ufuk Kara/Aydın
Temmuz 2011’de borsaya gelen Özbal Çelik, ilk işlem gününden başlayarak düştü. Arada yukarı yönlü çıkışları olduysa da bu ataklar her defasında sınırlı kaldı ve satışlarla birlikte geriledi. Son olarak geçtiğimiz nisan ayının son haftasında yaşanan çıkışla birlikte hisse, 25 Mayıs günü zirve seviyesi 3,45 TL’ye kadar yükseldi. Ancak gerçekleşen olağandışı fiyat hareketi nedeniyle yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için üç ay süreyle internet üzerinden emir iletimi ile açığa satış ve kredili işlemler yasaklandı. Alınan tedbirle birlikte hisse gerilerken, şimdilerde 2,40 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sürekli zarar eden bir niteliğe sahip olması itibariyle hissede zaman zaman çıkışlar olsa da bunlar spekülatif hareketlerin ötesine geçemiyor.
Balatacılar Balatacılık’ın hareketini sürdürme olasılığı var mı?
Ziya Umut/Adana
Balatacılar Balatacılık’ın borsadaki ilk işlem günü olan 24 Ağustos 2012’deki açılış fiyatı düzeltilmiş verilerle 189,63 TL’ye denk geliyor. Sonrasında sürekli düşen hisse geçtiğimiz mayıs ayında en düşük 51 kuruşa kadar indi. Mayısın ikinci yarısında gerçekleşen atakla birlikte şimdilerde çıkan bir ivme sergilese de bu hareket hissenin nominal değerinin üzerine çıkmasına yetmedi. Henüz üç aylık bilançosu açıklanmayan şirket, istikrarsız bir gelir yapısına sahip. Sürekli zarar eden şirket, uzunca bir aradan sonra ilk defa 2016 yılında düşük tutarda da olsa kâra geçti. Ancak kâra geçmesinde yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirin etkisi bulunuyor. Bu nedenle 2017 yılında tekrar zarar etme olasılığı gündeme gelebilecek. Yatırımcıların kârlı şirketleri takip etmesinde yarar var.
Borusan Yatırım’ın geldiği fiyat sizce normal mi? Daha da aşağıya gelir mi?
Batuhan Çelik/Erzincan
Şubat 2017’de zirvesi olan 53,55 TL’yi test ettikten sonra gerileyen Borusan Yatırım, şimdilerde 40 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin daha da yükselebilmesi için şirketin kârını büyütebilmesi önemli. Ancak mali yapı incelendiğinde, son beş yılda gerçekleştirdiği kâr tutarını artırabilme noktasında zayıf kaldığını görüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde açıklanan kâr rakamı da yüzde 11 artmış olmasına rağmen yeterli değil. Hissenin fiyat kazanç oranı 33,38 seviyesinde bulunuyor. Veriler mali yapının çıkışı desteklemediğini gösteriyor. Söz konusu durum hisse üzerinde baskıya neden olurken düşüşün sürme ihtimalini güçlendiriyor.
Anadolu Cam hissesi hep çıkıyor. Hisse hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vural Koçak/İstanbul
Anadolu Cam, Ocak 2016’dan bu yana yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Düzeltilmiş verilerle 5 Ocak 2016 günü en düşük 1,49 TL’yi test ederken sonrasında gerçekleşen yükselişle birlikte geçtiğimiz mayıs ayı sonunda 3,88 TL’yi gördü. Şimdilerde düzeltme hareketinde bulunmakla birlikte yükselen kanal içindeki hareket sürüyor. Takas verilerine göre, 2015’ten bu yana yabancı yatırımcılar ağırlıklı olarak alım yönlü işlemlerde bulunuyor. Alımlar bu yıl da devam etti. Şubat-nisan döneminde gerçekleşen satışlara rağmen ocak ve mayıs ayındaki alımlar, yabancı payında yıl başındaki orana göre yaklaşık bir puan artmasını sağladı. Halihazırda halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 44,79 seviyesinde.
Kent Gıda’nın fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eski günlerdeki fiyatlarını görür mü?
Ozan Dinç/Tekirdağ
Borsada gerçekleştirilecek alımlarda şirketin mali yapısı kadar işlem hacminin de takip edilmesi gerekiyor. Zira bir şirket düzenli olarak gelir ve kârlılığını artırsa dahi kayda değer bir işlem hacmi yoksa yatırımcıların alım ve satım sırasında rahat işlemde bulunma olanağı kalmayacaktır. Bu da fiiliyatta kâr etme ihtimalini düşürecektir. Kent Gıda’nın sermayesinin halka açık kısmı yüzde 1’in altında olup bunun da yüzde 93,6’sı tek bir aracı kurumun saklamasında bulunuyor. Bu itibarla aktif bir piyasadan bahsetmek mümkün değil. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl zarar eden şirketin, son açıkladığı üç aylık bilançosuna göre elde edilen kâr rakamı yetersiz kalıyor. Piyasa defter değeri de 14,50 gibi yüksek bir seviyede oluşmuş durumda. Borsada hareket ederken işlem hacmi ve kârlılığı yüksek şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Fenerbahçe’nin düşüşünü geçici mi yoksa kalıcı mı görmek gerekir? Tekrar yükselmesi için ne olması gerekiyor?
Metin Kırılmaz/Gaziantep
Fenerbahçe Futbol, üç yılı aşkın süredir yatay bir kanalda hareket ediyor. Hisse arada yukarı ataklarda bulunsa da bu çıkışlar bir süre sonra satış baskısıyla tekrar yönünü aşağıya çeviriyor. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında 33,54 TL’ye kadar gerileyen hisse, 7 Haziran 2017 günü kapanışını 35,84 TL’den gerçekleştirdi. Şirketin henüz mali yapısını güçlendirememiş olması sorun olarak varlığını sürdürüyor. Farklı bilanço dönemine sahip olması nedeniyle son açıklanan 2016 dokuz aylık bilançosuna göre gelir azalırken zarar arttı. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 388,7 milyon TL’ye ulaştı. Özsermayesi ise – 520 milyon TL. Şirket, geçmiş yıl zararlarını kapatamadığı sürece riskli yapısı varlığını sürdürecek.
Daha fazla yükselmez diye Eczacıbaşı ilaç sattım ama hisse çıkmaya devam ediyor. Sınırı neresidir?
Hayati Rüzgar/Antalya
Eczacıbaşı İlaç yükselen bir trendde hareket ediyor. Mayıs ayının son iki gününde ise yukarı yönlü sert bir hareket sergiledikten sonra satış baskısıyla birlikte geriledi. Çıkış ivmesinin arttığı iki günde şirketle ilgili yapılan bir açıklama olmadığı gibi açıklanmamış bir gelişme de bulunmuyor. Şirket haziran ayı içinde yaptığı açıklamada ise yüzde 48,13 hissedarı olduğu Eczacıbaşı Girişim’deki payını 37,5 milyon TL’ye Eczacıbaşı Holding’e satışıyla ilgili karar verilmesi için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını duyurdu. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi ise 3 Temmuz 2017. Bu satıştan elde edilecek gelir, kâra olumlu yönde yansıyacaktır.
Doğuş GYO ile ilgili gözleminizi öğrenebilir miyim? Teknik göstergeler ne diyor?
Fikret Abay/Trabzon
Doğuş GYO, en yüksek seviyesini düzeltilmiş verilerle Mayıs 2013’te 5,23 TL’yi test ederek gördü. Sonrasında gerileyen hisse son iki yılda toparlanmaya çalışsa da gelinen seviye itibariyle bir daha zirve seviyesini göremedi. Hisse şimdilerde 3 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son üç yılda kârı bir yıl artıp bir yıl azalan şirketin, son açıkladığı üç aylık bilançosunda da kârdaki düşüş sürüyor. Aynı temponun devam etmesi halinde yıl sonunda da kârda düşüş yaşanacak. Bu durumda geçtiğimiz yıl da kârını düşüren şirket iki yıl üst üste kârını geriletmiş olacak. Mali yapıdaki zayıflayan görüntü, hisse üzerinde baskıya neden olurken çıkışın da güçlü olmasına engel oluyor.
Oyak Yatırım Ortaklığı’nın kısa, orta ve uzun vadedeki beklentisi nedir?
Altuğ Turanlı/İzmir
Borsada gerçekleştirilecek alımlarda riski düşürmek için uzun vadeli hareket etmek daha doğru olacaktır. Uzun vadede gelir ve kârlılığını artıran şirketlerin tercih edilmesi getiri potansiyelini yükseltir. Oyak Yatırm Ortaklığı ise arzu edilen bir performansa sahip değil. Şirket, bir yıl kâr ederken ertesi yıl zarara dönüyor. Son olarak geçtiğimiz yıl kâr açıklayan şirketin aynı ivmeyi sergilemesi halinde bu yıl zarar etme olasılığı ağırlık kazanacak. Mali yapıdaki olumsuz beklenti hissenin fiyatına ister istemez yansıyor. Güçlü bir büyümeye sahip olamaması hisseye yönelik beklentileri düşürüyor.
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