Yatırımcının Danışmanı 24 Mart 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Martı Otel’in hareketiyle ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyiz? 1 TL’yi görme olanağı var mı?
Hüseyin Yücel/Konya
Sürekli düşen bir ivmeyle hareket eden Martı Otel, geçtiğimiz aralık ayında 31 kuruşa kadar indi. Sonrasındaysa gelen alımlarla birlikte yükseldi. Halihazırda hissedeki çıkış devam ediyor. Ancak yükselişin şirkette meydana gelen olası bir ticari başarıyla ilgisi bulunmuyor. Aynı şekilde kamuya yapılan açıklamalar arasında da çıkışı izah edecek bir gelişme söz konusu değil. Çıkışın daha ziyade spekülatif bir beklentiyle gerçekleştiğini söylemek yanlış olmaz. Gerçekleşen hareketin sonucunda hissenin nominal değerinin üzerine çıkma olasılığı ise hayli zayıf. Aksine hisse yükseldikçe olası sert satış dalgasının gelme ihtimali yükseliyor.
Odaş hisseleri neden çıkmıyor? Elimdekileri ne yapmamı önerirsiniz?
Emre Özgün/Mersin
Mayıs 2013’te borsaya gelen Odaş, düzeltiliş verilerle 2015 yılında en yüksek 12,06 TL’ye kadar çıktı. Fakat devamını getiremedi ve şimdilerde 9,21 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gelinen aşamada hisse, halka arz seviyesinin üzerinde bulunuyor. Ancak son bir yılda iki defa denediği 10 TL’deki direnç bölgesini aşamadı. 2016’nın ilk çeyrek döneminde gözlenen kârlılık, dokuz aylık dönemde de devam etti. Aynı ivmenin devam etmesi halinde yıl sonunda da kârın arttığını görmek mümkün olabilecek. Elde edilen kâr, hissedeki atakların desteklenmesine olanak tanıyor. Ancak hissenin piyasa defter (P/D) değerinin 2,55 seviyesinde bulunması fiyatın ucuz olmadığı şeklindeki kaygıların temelsiz olmadığını gösteriyor.
Bizim Mağazalar için alım zamanının geldiği söylenebilir mi? Bu haliyle hisseyi nasıl görüyorsunuz?
Furkan Demirbaş/Van
Şubat 2011’de borsada işlem görmeye başlayan Bizim Mağazalar, bir ara yükselse de Mayıs 2013’ten bu yana içinde yer aldığı düşüş kanalından kurtulabilmiş değil. Hisse arada yukarı ataklarda bulunuyor. Ancak uzun vadeli düşüş trendi korunuyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında en düşük 9,51 TL’ye kadar indi. Sonrasında gelen tepki çıkışıyla bir süre yükselse de şubat ayının ikinci yarısından sonra yönünü yine aşağıya çevirdi. Açıklanan 2016 yıl sonu bilançosunda satışlarını yükseltmesine rağmen kârı 1,4 milyon TL’ye geriledi. Bu durum, hisse üzerinde baskıya neden olurken atakların da sınırlı kalmasının temel gerekçeleri arasında yer alıyor.
Yibitaş hisseleri teknik olarak nasıl görünüyor? Bir türlü yükselmiyor? Hissede ne bekliyorsunuz?
Fuat Özbey/Muğla
Serbest İşlem Platformu’nda bulunan Yibitaş, arada yukarı ataklarda bulunsa da yatay kanalda hareket ediyor. Sermayesinin düşük olmasından kaynaklı olarak fiyat yüksek seviyelerde işlem görüyor. Ancak bu durum hissenin pahalı olduğu şeklinde yorumlanmamalı. Halihazırda fiyat kazanç (F/K) oranı 8,19 seviyesinde bulunuyor. Sektör ortalaması ise 13,89. Bu itibarla fiyatın pahalı olduğu söylenemez. Ancak işlem hacminin düşük olması hissede aktif bir piyasanın oluşmasına mani oluyor. Yılbaşından bu yana günlük ortalama işlem hacmi 7 adet seviyesinde. İşlem hacmi yüksek olan ve kârını artıran şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.
Lider Faktoring’in prim ihtimali var mı? Şimdiki fiyatı alıma elverişli mi?
Birgül Köseoğlu/Giresun
Geçtiğimiz yıl yükselen bir ivme sergileyen Fider Faktoring, ekim ayında en yüksek 7 TL’ye kadar çıktı. Yükselişin devamını getirme noktasında zorlanan hisse, bu ayın ilk haftasında tekrar gerçekleştirdiği denemede 7 TL’ye gelemeden aşağıya kaydı. Şimdilerde ise 5,86 TL’nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Gözlendiği kadarıyla 7 TL seviyesi direnç bölgesi niteliği ile öne çıkıyor. Açıklanan yıl sonu kârına göre hissenin fiyatı makul görülebilir. Ancak hemen hatırlatmak gerekir ki F/K oranı sektör ortalamasının üzerinde. Bu itibarla mevcut seviyelerin sektör ortalamasına göre ucuz olmadığını söylemek yanlış olmaz.
Işıklar Enerji Holding niye çıkmıyor? Ne zaman nominal değerini görecek?
Mesut Karadağ/Sakarya
Fiyatı en düşüklerden biri olan Işıklar Enerji Holding, geçtiğimiz ay 39 kuruşa kadar yükseldi. Ancak hareketin devamı gelmedi. Fiyatının düşük olmasını ise ucuz olduğu şeklinde yorumlamamalı. Sürekli zarar açıklayan şirket, dokuz aylık bilançosunda da azaltmakla birlikte zararını sürdürdü. Son bilançoya göre şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı 152 milyon TL’ye ulaştı. Zarar devam ettikçe mali gücü zayıflayan şirketin riskli yapısı artacak. Zarar eden bir şirkete yatırımda bulunmak, için o şirketin kâra geçeceğine dair güçlü sinyallerin bulunması halinde anlamlı olur. Aksi takdirde alınacak risk kazançtan ziyade zarar olasılığını artırabilir.
Çıkıyor diye Sanel Mühendislik hissesi aldım ancak fiyatı geriledi. Sizce çıkışı sürecek mi?
Metin Taşkın/Burdur
Üç yılı aşkın süredir borsada işlem gören Sanel Mühendislik, bu süre zarfında bir ara prim yapsa da bu durum uzun süreli olamadı. Hisse, tutunamadı ve yaşadığı düşüşün ardından Eylül 2015’ten bu yana taban seviyede yatay seyrediyor. Piyasadaki genel seyre uygun olarak gerçekleşen atak ise şubat ayında test edilen 2,46 TL’nin ardından yerini tekrar düşüşe bıraktı. Hisse, şimdilerde 2,06 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışmakla birlikte satış baskısına dayanabilmesi için şirketin kârını artırması gözlenmeli. Halihazırda görülen ise sembolik düzeyde elde edilen kârlılığın devam ettiği yönünde. Bu durum çıkışın önündeki en önemli engel.
Trakya Cam bu seviyelerden sonra yükselişini sürdürür mü?
Ayhan Ülkü/Sivas
Trakya Cam, 2009’dan bu yana geniş dalgalar halinde iniş çıkışlar sergiliyor. Hisse, bu dalgalanmalarda her defasında daha yukarıya çıkarak yükselişini sürdürüyor. Ocak 2016’da düzeltilmiş verilerle 1,45 TL’yi test eden hisse, 7 Mart’ta kapanışını 3,07 TL’den gerçekleştirdi. Kâr satışları gözlense de hisse çıkış trendini sürdürüyor. Şirketin yıl sonu bilançosunda kârını artırması potansiyeli korumasına sağlıyor. Şimdilerde F/K oranı sektör ortalaması olan 7,16’nın gerisinde, 5,22’de bulunuyor. Bu durum çıkışın devam etmesine olanak tanıyor. Yabancıların hisse üzerindeki ağırlığı da sürüyor. Halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 52,89 seviyesinde.
Ericom’da durum nedir? Hissenin tekrar işlem görmesi mümkün mü?
Oğuzhan Kaya/Gaziantep
Borsada işlem gören mali yapısı zayıf şirketlere yatırımda bulunmak gereksiz yere risk almak anlamına gelir. Böylesi şirketlerin hisselerini almak belki kazanç değil ama zarar olasılığını güçlendiriyor. Ericom için de benzeri durum söz konusu. Haziran 2011’de borsada işlem görmeye başlayan şirketin, yaklaşık iki yıl sonra sırası kapandı. Yatırımcısı da zarar etmiş oldu. Hisse, işlem gördüğü sürede mali yapıdaki belirsizlikle Gözaltı Pazarı’nda bulunuyordu. Riski yüksek görülen hisselerin eski adı ile Gözaltı Pazarı yeni adıyla Yakın İzleme Pazarı’nda bulunması yatırımcıları uyarma niteliği de taşıyor. Bununla birlikte bu tür riskli şirketlere yönelim olabiliyor. Bu yönelimlerin sonucunda da zaman zaman zarar riski realize olabiliyor. Ericom için de benzer durum yaşandı.
Vakıfbank’taki çıkış sürer mi? Kârdayım. Tutayım mı, satayım mı?
Özgür Yıldız/Bartın
Vakıfbank, uzun süredir yatay kanalda dalgalı bir seyir izliyor. Hisse, Kasım 2012’den bu yana zaman zaman destek ve direnç seviyelerini aşsa da tekrar yatay kanalına dönüyor. Son olarak ocak ayında gözlenen çıkış ile 7 Mart’ta 5,64 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında satış geldi. Hissede satış baskısı ağırlık bulursa düşüş devam edebilir. Bu durumda tekrar yatay kanal çalışmaya devam edecek. Hissede yabancıların da pozisyon aldığı görülüyor. Yılbaşından bu yana yabancıların alım ağırlıklı işlemleriyle payları yüzde 82,62’ye çıktı. Alımların korunması halinde çıkışın devam etmesi mümkün olabilecek. Aksi takdirde düşüş
Metro Holding’in düşüş nedeni nedir? Uzun vadede düşüş sürer mi?
Mustafa Özdemir/Tekirdağ
Bir hissede istikrarlı çıkış gözlemleyebilmek için şirketin düzenli şekilde kâr etmesi önemli. Aksi takdirde arada çıkışlar olsa da hareketin devamının gelme olasılığı hayli düşük olacak. Bu durum Metro Yatırım Holding için de geçerli. Mali yapısı incelendiğinde şirketin düzensiz bir kârlılığa sahip olduğunu görüyoruz. Şirket, 2016 yılında kâr açıklarken bir önceki yıl zarar etti. 2017 yılında nasıl bir mali görüntü sergileyeceğini öngörmek zor. Bu durum yatırımcıların hisseye temkinli yaklaşmasını zorunlu kılıyor. İstikrarlı şekilde büyüyen şirketlerin takip edilmesinin gereksiz risklerden uzak durulmasına olanak tanıyacağı göz ardı edilmemeli.
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