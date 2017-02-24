Yatırımcının Danışmanı 24 Şubat 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Coca Cola hissesinde çıkış iyi. Daha da yükselir mi?
Barış Örnek/Isparta
Coca Cola İçecek, Temmuz 2015’ten bu yana yatay bir kanalda hareket ediyor. Hisse, geçen süre zarfında arada yukarı ataklarda bulunsa da bu çıkışlar fazla olamıyor ve bir süre sonra yerini tekrar düşüşe bırakıyor. Hisse, son olarak 11 Ocak günü başladığı çıkışını 39,96 TL’ye kadar sürdürdü. Ancak devamının gelebilmesi için elde ettiği kârını artırabilmesi şart. Aksi takdirde gerçekleşen çıkışın bir süre sonra yerini tekrar düşüşe bırakması şaşırtıcı olmayacak. Hissenin F/K oranı 28,54, P/DD 2,38 seviyesinde bulunuyor. Her iki oranın da yüksek olması, çıkış için kâr artışının daha da yükselmesini zorunlu kılıyor.
Kütahya Porselen niye fazla çıkmıyor? Hisse bu denli iyiyken geldiği seviyeyi nasıl yorumlamak?
Dursun Gülmüş/Zonguldak
Geçtiğimiz yıl eylül ayında en yüksek 9,57 TL’yi test eden Kütahya Porselen, sonrasında gerilerken aralık ayında 6,06 TL’ye kadar indi. Geçtiğimiz 5 Aralık’tan bu yana gözlenen çıkış devam etmekle birlikte hisse henüz eylül ayındaki zirve seviyesine yaklaşabilmiş değil. Şirket 2015 yıl sonunda kârını artırırken, son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda da yüzde 99,65 oranında kâr artışında bulundu. Söz konusu durum, yıl sonunda da kârın artacağı şeklinde yorumlanabilir. Şirketin kârındaki artışın devam etmesi hissedeki çıkışın da sürmesi için uygun zeminin oluşmasına olanak tanıyacaktır.
Ford Otosan daha da yükselir mi? Yoksa artık düşüşe mi geçer?
Metin Kopuz/İzmir
İki yıldır yatay kanalda hareket eden Ford Otosan, son olarak geçtiğimiz aralık ayında en düşük 27,42 TL’yi test etti ve ardından yükselerek 8 Aralık günü kapanışı 34,84 TL’den tamamladı. Şirketin son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda hem gelir hem de kârda artış yaşandı. Şirketin aynı ivmesini koruması halinde yıl sonunda da kârı artacak. Özellikle yabancı yatırımcının pozisyon aldığı hissenin F/K oranı 13,25 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oranın yüksekliği, kâr artışındaki ivmenin devam edeceği yönündeki beklentinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.
Yeni Gimat için teknik göstergeler neyi gösteriyor? Hissenin tekrar 14 TL’nin üzerine çıkması mümkün görünüyor mu?
Hamza Özbek/ Kahramanmaraş
Ağustos 2013’te borsaya gelen Yeni Gimat, 2016 Mart’ta düzeltilmiş verilere göre en yüksek 14,76 TL’yi test etti ve sonrasında geriledi. Şimdilerde 13,70 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan hissenin aşağıya kaymaması için alıcıların güçlenebilmesi şart. Son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 18,59 oranında artırması ise olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Ancak söz konusu artışa rağmen F/K oranı, sektör ortalamasında bulunuyor. Sektör olarak uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) istikrarlı bir çıkış sergileyememesinde yatırımcıların uzun vadeli beklentilerinin zayıf kalmasının etkisini göz ardı etmemeli.
Burçelik’in hareketi nereye kadar gider? Zirve seviyesi mi yoksa devamı var mı?
Ali Tanış/Çorum
Burçelik dalgalı bir seyir izlemekle birlikte istikrarlı bir çıkış sergileme noktasında zayıf kalıyor. Hâlihazırda taban seviyelerde bulunan hisse, aralık ayında başlayan çıkışı sonrasında teknik olarak direnç seviyelerine geldi. Hissenin daha da yukarı çıkabilmesi için alıcıların güçlenebilmesi şart. Ancak alıcıların güçlenebilmesi şirketin kârındaki artışın devamıyla yakından alakalı. Kâr etme noktasında zorlanan şirketin son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda zarar açıklaması yıl sonunda da zarar edeceğinin işareti olarak görülebilir. Son çeyrekte kayda değer bir gelişme yaşanmaması halinde şirket yine zarar edecektir. Bu da hisseye olan ilginin zayıf kalmasına neden olurken çıkışın da önündeki en önemli engel olacaktır.
Halkbank’ın hareketi nasıl sonlanır?Direnç seviyesini öğrenebilir miyim?
Fatih Çelik/Eskişehir
Düşen kanal içinde hareket ederken 7,35 TL’ye kadar inen Halkbank, özellikle geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği atakla birlikte direnç seviyesini kırdı. Alıcıların güçlenmesi hissedeki çıkışın da devam etmesine olanak tanıyor. Hâlihazırda son bir yılın zirve seviyesinde bulunan hisseye yabancı ilgisinin olduğu gözleniyor. Yılın ilk günü halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 74,87 seviyesindeyken söz konusu oran 25 Ocak günü yüzde 79’a çıktı. Yabancı alımlarının devamı hissenin çıkmasında etkili olurken teknik olarak hissenin önündeki ilk direnç seviyesi 12,47.
Baştaş Başkent Çimento bir türlü yükselmiyor. Nedenini öğrenebilir miyim?
Hakan Tekin/Ankara
Serbest İşlem Platformu’nda bulunan Baştaş, dört yıldır yatay bir seyir izliyor. Hisse, arada yukarı yönlü sert hareketlerde bulunsa da devamı gelmiyor ve tekrar düşüşe geçiyor. Son olarak geçtiğimiz aralık ayında 2,12 TL’yi test eden hissenin gerçekleştirdiği atakla birlikte 8 Şubat günü kapanışını 2,68 TL’den tamamladı. Hissenin geldiği seviyeler, teknik olarak direnç seviyelerine denk geliyor. Bu seviyelerin daha da yukarısına çıkabilmesi için alıcıların alımlarını güçlendirebilmesi şart. Son olarak 2016 yılı altı aylık bilançosunu açıklayan şirketin kârında gözlenen artış olumlu olarak değerlendirilse de işlem gördüğü platformdan kaynaklı dar hacim, sıkıntı olarak göz önünde bulundurulmalı.
Çemaş Döküm hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?
Seçkin Kır/Tekirdağ
Mart 2011’de düzeltilmiş verilerle zirve seviyesi 7,90 TL’yi test eden Çemaş Döküm, sonrasında hızla geriledi ve 2015’te en düşük seviyesi 58 kuruşa kadar indi. Hissenin 2016 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak yükseldiğini görmek mümkün. Yaşanan çıkış ocak ayında en yüksek 1,98 TL’ye kadar sürdü. Sonrasında da satış baskısıyla birlikte geriledi. Son iki yıldır zarar eden şirket, 2016 dokuz aylık bilançosunda da zararını sürdürdü. Mevcut ivme 2016 yıl sonunda da zararın devam edeceğini gösteriyor. Hâlihazırda öz sermayesi sermayesinin gerisinde bulunan şirket yerine kârlı şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım 9 Penguen Gıda aşağı ve yukarı yönlü ani hareketlenmeler yapıyor.
Hisseyi ve hareketlerin nedenini değerlendirebilir misiniz?
Güven Kaya/Malatya
Penguen Gıda, uzun süredir yatay bir kanalda hareket ediyor. Hisse, arada yukarı harekette bulunmakla birlikte sonrasında gelen satışla birlikte geriliyor. Son olarak şubat ayının ilk günlerinde atakta bulunsa da daha önce yaşanan hareketin benzeri bir durum gözlendi ve tekrar geriledi. Hissenin istikrarlı bir şekilde yükselememesinde şirketin kâr etme noktasında zorlanmasının etkisi bulunuyor. Beş yıllık zaman diliminde üç defa zarar açıkladı. Son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda da zararın sürmesi yıl sonunda yine zarar açıklama olasılığını güçlendiriyor. Şirket güçlü bir kârlılığa ulaşmadığı sürece hissede istikrarlı bir çıkış beklenmemeli.
Ocak ayında Tümosan hissesinden aldım ama düştü. Hisse çıkar mı yoksa düşer mi?
Veysel Erman/Konya
Şubat 2016’da en yüksek 10,85 TL’ye kadar yükselen Tümosan, yaşadığı düşüşün ardından mayıs ayından bu yana yatay bir seyir izliyor. Hisse, son olarak geçtiğimiz ocak ayında en yüksek 8,67 TL’ye kadar çıkarken sonrasında yaşanan düşüşle birlikte geriledi ve şimdilerde de 7,96 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin gerçekleştirdiği çıkışın sınırlı kalmasında şirketin istikrarlı bir büyüme gerçekleştirememesinin etkisi bulunuyor. Son iki yılda kârı arzu edilen seviyenin uzağında bulunuyor. 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda da benzeri bir durumun gözlenmesi, yıl sonu kârının da zayıf kalmasına yol açacak. Kârdaki düşük seyir F/K oranının 21,61 seviyesinde kalmasına yol açıyor. Oranın ortalamalara gelebilmesi için kâr artışı şart.
İhlas Gazetecilik 1 TL’nin üzerine çıkar mı?
Rahim Tosun/Erzurum
Taban seviyelerde işlem görürken 2016 Temmuz’da başladığı dalgalı seyirle fiyatı yükselen İhlas Gazetecilik’in özellikle ocak ayından bu yana ivmesi yükseldi. Ancak gözlenen çıkışa rağmen hissenin fiyatının hâlâ nominal değerinin altında bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Şirketin son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda dönem sonunda kâr etmesi çıkışı destekleyen önemli bir husus. Ancak hâlâ esas faaliyetlerinden dolayı zarar etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirle şirket dönem sonunda kâra geçmiş durumda. Bu da çıkışa rağmen yatırımcının temkinli kalması için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
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