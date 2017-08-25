Yatırımcının Danışmanı 25 Ağustos 2017
Borsadaki çıkışa rağmen Fenerbahçe Futbol’u nasıl değerlendiriyorsunuz? Yükselmemesini neye bağlıyorsunuz?
Atalay Çetin/ Kastamonu
Fenerbahçe Futbol, uzun süredir arada çıkışlar sergilese de kalıcı bir yükseliş sağlayamadı. Şirketin istikrarlı bir performans sergileyebilmesi için kârlı bir yapıya sahip olabilmesi şart. Oysaki Fenerbahçe Futbol, kâr açıklamanın hayli gerisinde bulunuyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Farklı bilanço dönemine sahip olması nedeniyle son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda zararı artarak devam etti. Gelirdeki düşüş, dönem sonu zararını artırdı. Aynı bilançoya göre geçmiş yıl zarar toplamı ise 388,7 milyon TL. Öz sermayesi de hâlâ ekside bulunuyor. Kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayması şirketi rahatlatsa da sorunu çözmeye yetmiyor. Gelirlerini de artırması
Say Reklamcılık hakkında geleceğe dönük tahmininiz nedir?
Umut Özcan/Ankara
Haziran 2013’te borsaya gelen Say Reklamcılık, bir süre çıksa da devamı gelmedi. Hisse hâlihazırda halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Düzeltilmiş verilerle 28 Haziran 2013 günü ilk açılış fiyatı 2,09 TL’ye denk gelen Say Reklamcılık’ın şimdiki fiyatı ise yaşanan son çıkışa rağmen halka arzın gerisinde. Geçtiğimiz yıl zarar eden şirket, bu yılın ilk çeyreğinde de düşük de olsa zarar açıkladı. 2017’nin ilk çeyreğinde gelirini ciddi oranda düşüren şirketin kâra geçebilmesi için satışlarını artırması gerekiyor. Mali yapısı güçlü şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding’teki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yönünü yukarı çevirdi. Devamı gelir mi?
Gülşen Kanar/Edirne
Işıklar Enerji ve Yapı Holding, uzun vadede yatırımcısına kazandıramayan şirketlerden birisi. Nominal değerinin altında işlem gören hisse, taban seviyelerde bulunuyor. Son iki ayda gözlenen çıkış kısa vadede yatırımcısını sevindirse de bunda aralık ayından bu yana endekste gözlenen performans baskısının etkisini göz ardı etmemeli. Şirket, son iki yıldır zarar ediyor. Açıklanan 2017 ilk çeyrek bilançosunda da zarar devam ediyor. Gerçekleşen zararın değişme koşulu olmadığı sürece hissedeki çıkış uzun soluklu olamayacaktır. Kârlı şirketlerin takip edilmesi gereksiz risklerden kaçınmak açısından doğru olandır.
Özerden Plastik’teki zararımı kurtarma şansım nedir? Ne yapmamı önerirsiniz?
Mehmet Yetkin/Gaziantep
İki yılı aşkın süredir borsada işlem gören Özerden Plastik, geçtiğimiz mayıs ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 3,68 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Hisse şimdilerde 2,63 TL’nin üzerinde tutunuyor. Balonlu naylon, izolasyon levhası, yapboz köpük, çikolata yastığı üretiminde bulunan şirket, yılın ilk yarısında dönem sonu kârını artırdı. Artışta, yatırım faaliyetleri kaleminden gelen kaynağın etkisi bulunuyor. Hisse teknik olarak bu seviyelerde tutunamadığı takdirde düşüş eğilimini sürdürecektir.
Mevcut seviyeden yukarılara çıkabilmesi için ise alıcıların ilgisinin yükselmesi şart.
Ege Profil hissesini değerlendirir misiniz?
Abdullah Boyraz/Yalova
Ege Profil, son bir yılda gerçekleştirdiği çıkışın ardından Ocak 2017’de zirvesinde yataya döndü. Ocaktan bu yana da dalgalı bir seyirle yatay hareket ediyor. Mevcut seviye hissenin zirvesine denk gelmekle birlikte oluşan rasyolar fiyatı makul adlandırmayı gerektiriyor. Halihazırda BİST-100 Endeksi’ne dâhil hisselerin fiyat kazanç (F/K) ortalaması 13,25. Hissenin F/K oranı ise 13,59 ve ortalamalara paralel görünüyor. Bununla birlikte ilk çeyrekte gerçekleşen zararın devam etmesi sorun olacaktır. Maliyet ve gider artışı kârı eritirken yüksek finansal giderler zarara dönmesine neden oldu. Şirket, bu sorunu aşmalı.
Lokman Hekim’in ikinci çeyrek bilanço beklentisi ve genel durumu hakkında yorumunuz nedir?
Tolga Canpolat/Sinop
Henüz altı aylık bilançosunu açıklamayan şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini artırmasına rağmen dönem sonunda kârını düşürdü. Kârdaki düşüşte artan maliyetlerin etkisi bulunuyor. Maliyetlerin kontrol altına alınamaması halinde, ikinci çeyrekte de kârdaki düşüşün sürmesi şaşırtmamalı. Geri alım programı kapsamında şirketin geri aldığı payların sermaye içindeki oranı yüzde 5,43 seviyesinde bulunuyor. Halka açık kısım içindeki payların yüzde 28,29’u ise yabancı saklamasında bulunuyor. Geçmiş veriler incelendiğinde, yabancı hesaplarında 2013 ve 2016 yıllarında alım yönlü işlemlerin gerçekleştiği görülüyor. Şirketle ilgili en önemli gelişme ise büyütülmek istenen Lokman Hekim Etlik Hastanesi ile ilgili. Şirket, geçen ocak ayında binanın yan tarafında bulunan gayrimenkullere ait son hissenin de alındığının belirtti. Şirket bu taşınmazları üniversite kurulması şartıyla Sevgi Vakfı’na bağışlarken YÖK’ün Lokman Hekim Üniversitesi’nin kurulmasına onay verdiği belirtildi.
BGSD Holding çıkıyor. Tutmaya devam edeyim mi?
Kayhan Güçlü/Muğla
Borsada işlem gören hisselerde istikrarlı bir çıkış görebilmek için ilgili şirketin düzenli bir gelir ve kârlılık gerçekleştirmesi önemli. GSD Holding’in geçmiş mali verileri takip edildiğinde ise kâr elde edilmesine rağmen oluşan rakamların düzensiz ve inişli çıkışlı olduğu görülüyor. Bu da hissedeki çıkışın yetersiz kalmasına neden oluyor. Geçen yıl ilk çeyrekte zarar eden şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise kâr açıkladı. Hisse ise piyasadaki genel seyirle uyumlu şekilde yükseliyor. Ancak yaşanan çıkışa rağmen istikrarlı bir büyümenin olmaması nominal değerinin üzerine çıkmasına mani oluyor.
Elimde Gediz Ambalaj hissesinden var. Hissede bir hareketlenme görülüyor. Devamı gelir mi?
Yılmaz Kılıç/Erzincan
Geçen haziran ayında 9,30 TL’ye kadar çıkan Gediz Ambalaj, sonrasında gelen satışla birlikte geriledi. Düşüş sırasında şirketle ilgili kamuya yansıyan bir gelişme olmadığı gibi yapılan herhangi bir açıklama da bulunmuyor. Bu anlamıyla yaşanan sert düşüşe gerekçe olabilecek bir gelişme gözlenmiyor. Şirket de konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerçekleşen olağandışı fiyat hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını belirtti. Düşüş 6,15 TL’ye kadar sürdü ve sonrasında toparlandı. Şimdilerde de 6,87 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirketin F/K oranı daha önce yüksek olmasına rağmen şimdi sektör ortalamalarına gerilemiş durumda. Kârdaki artış sürmesi şirketin göstergelerini olumlu yönde destekleyecektir.
Ulusoy Un ile ilgili beklenti nedir? Pozisyon alsak kazandırır mı?
Yağmur Savaş/İzmit
Ulusoy Un’da geçen mayıstan bu yana çıkış yaşanıyor. Takas verileri takip edildiğinde yabancı saklaması yapan kurumlarda artış dikkat çekiyor. Söz konusu kurumlarda yılın ilk günü halka açık kısım içindeki pay yüzde 1’in altındayken 26 Temmuz itibarıyla yüzde 12,33’e çıktı. Alımların devam etmesi, hissedeki çıkışı olumlu yönde etkileyecek. Açıklanan 2017 ilk çeyrek bilançosundaki kâr artışının sürmesi ise alımları destekleyecek. Şirketin yönetim kurulu başkanı Günhan Ulusoy ile yaptığımız görüşmede, ikinci çeyrekten umutlu olduklarını ve F/K’nin 15 seviyesine gelmesini beklediklerini ifade ediyor. 19,91 seviyesinde bulunan F/K oranının düşeceği yönündeki öngörü kârdaki artışın süreceği şeklinde yorumlanmalı.
Ülker Bisküvi neden yükselmiyor?
Hakan Güler/Isparta
Ülker Bisküvi, geçen ocak ayından bu yana yükselen bir ivme sergiliyor. Hisse, 22,66 TL’ye kadar yükseldi. Fakat 22,16 bölgesi güçlü direnç seviyelerine denk geliyor. Bunun da etkisiyle gelen kâr satışlarıyla hisse düzeltmede bulunuyor. Değerlendirmede bulunurken kısa vadeli değil uzun vadeli perspektifle bakmakta yarar var. Temmuz ayından bu yana yatay seyir gözlenmesine rağmen hisse uzun vadeli yükseliş trendini koruyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirket, uzun süredir yüksek F/K oranıyla işlem görüyor. Bu durum yatırımcıların şirkete yönelik beklentilerini koruduğu anlamına geliyor. İlk çeyrekteki yüzde 13,50 kâr artışı beklentileri destekleyen
Netaş’ın hâkim ortağı değiştiğine göre bize çağrıda bulunacaklar mı? Bulunurlarsa fiyat ne olacak?
Cengiz Düzgün/Antalya
Netaş ile ilgili kamuya yapılan en son açıklama ortak değişimiyle ilgili. Şirketin sermayesinin yüzde 48,04’üne sahip olan OEP Turkey, elindeki payları ZTE’ye sattı. Bir hissenin satış bedeli 11,46 TL olarak açıklandı. Öte yandan hisse devrinin tamamlanmasının ardından dört yıl süresince yıllık olarak, satış sözleşmesinde öngörülen ticari performansa bağlı olarak ZTE’nin OEP’e maksimum 15 milyon dolar tutarında ek ödeme yapması söz konusu. Hisse devrinden dolayı ZTE’nin diğer ortaklara zorunlu çağrıda bulunması gerek. Çağrı fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak bu fiyata dört yıl içinde şarta bağlı olarak alınacak bedelin de dâhil edilmesi beklenmeli. Şirket ilerleyen süreçte satış bedelini yatırımcılarla paylaşacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?