Yatırımcının Danışmanı 26 Ekim 2017
A.V.O.D Gıda’nın genel kurulu neden yapılamadı?
Fatih Odacı/Tokat
A.V.O.D Gıda, geçen eylül ayında 2016’ya ait Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirme kararı aldı. Ancak toplantı için gereken nisap sağlanamayınca kurul ertelendi. Yeni genel kurul tarihi olarak ise 18 Ekim belirlendi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Son açıklanan altı aylık bilançosunda sembolik düzeyde kâr açıklayan şirkete ait hissenin fiyatı hâlihazırda halka arz fiyatının altında bulunuyor. Son bir yılı aşkın sürede daha ziyade yatay seyir izleyen hissenin çıkabilmesi için şirketin güçlü bir kârlılığa ulaşabilmesi önemli. Ancak mevcut performansı incelendiğinde kârını istikrarlı şekilde artacağı beklentisini vermediği gözleniyor.
Lüks Kadife, dört-beş ay önce kayıtlı sermaye tavanı süresini uzattı. Acaba şirket bedelliye gider mi?
Tolga Özdemir/Kütahya
Kayıtlı sermaye sistemine sahip şirketlerin belirlenen sermaye tavanına, süresi içinde çıkarılmış sermayesinin ulaşması beklenir. Süresi içinde ulaşılmaması halinde kayıtlı sermaye sistemi içinde kalmak isteyen şirketlerin bu süreyi uzatması gerekir. Lüks Kadife’nin durumu da bundan farklı değil. Şirketin çıkarılmış sermayesi kayıtlı sermayesine ulaşamadığı gibi sürenin de dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı süresi uzatıldı. Hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı 30 milyon TL olan şirketin çıkarılmış sermayesini artıracağına dair bir açıklama bulunmuyor.
Kombassan Holding’in ismini borsada göremiyorum. Kottan çıkmış olabilir mi?
Burak Kuru/Samsun
Kombassan Holding, geçen mayıs ayında aldığı kararla unvanını Bera Holding olarak değiştirdi. Şirket, halihazırda ‘BERA’ koduyla işlem görüyor ve kottan çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Bununla birlikte hissenin yatırımcısına kazandırdığını söylemek zor. Hisse, her ne kadar geçen mayıs ayında yükselse de bu çıkış uzun sürmedi ve bir süre sonra tekrar geriledi. Şimdilerde de düşüş devam ediyor. Şirket, son dört yılda bir yıl zarar ederken ertesi yıl kâr açıkladı. Geçen yıl zarar etmesi bu yıl kâr açıklama olasılığını artırıyor. İlk yarı performansı da bunu destekler nitelikte. Ancak kârın bir sonraki yıl da devam edeceğine dair güçlü işaretin olmaması, yatırımcıların hisseye mesafeli durmasına neden oluyor.
Trabzonspor Sportif öz sermayesinin korunup korunmadığını öğrenebilir miyim?
Gökhan Sağlam/Kars
Farklı bilanço dönemine sahip olması itibarıyla Trabzonspor Sportifin açıkladığı en son bilanço 2017 ilk çeyrek döneme ait. Söz konusu bilançoya göre, dönem sonu zararı azalmakla birlikte devam ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 440,8 milyon TL seviyesinde bulunuyor ve mevcut rakamlara göre öz sermayesi ekside. Veriler, öz sermaye kaybının artarak devam ettiğini gösteriyor. Bu anlamıyla sorunlu mali yapısını henüz
düzeltebilmiş değil. Bununla birlikte şirket, sermaye kaybı nedeniyle varlıkları üzerinde güncel değerlere göre yaptığı hesaplamayla öz sermayesinin korunduğunu da yatırımcılarla paylaştı.
Ege Endüstri’nin Pınarbaşı’daki yatırımı ne zaman bitecek? Bittiğinde şirkete faydası ne olacak?
Hafız Çakar/Aydın
Ege Endüstri, Pınarbaşı üretim tesislerindeki makine modernizasyonu için yatırım teşviki aldığını ve bu kapsamda vergi indirimi, faiz desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti desteklerinden faydalanacağını belirtti. Şirket; ortada yeni bir yatırımın olmadığını, mevcut yatırımların modernizasyona yönelik olduğunun altını çiziyor. Gerçekleştirilecek toplam yatırımın 47,8 milyon TL olduğu ve Temmuz 2020’de tamamlanmasının hedeflendiği, dile getirilen bir diğer ayrıntı. Geçen yıl kârını düşüren şirketin, bu yılın ilk yarısındaki performansı göz önüne alındığında kârdaki artışın süreceği anlaşılıyor.
Mango Gıda’nın tekrar borsaya geri dönme durumu var mı?
Ahmet Ekinci/Tekirdağ
Mango Gıda, son olarak Temmuz 2015’te işlem görürken işlem sırası geçici olarak kapatıldı. Gerekçe ise kotasyon ücretini ödememesiydi. Geçen sürede ise şirketin iflasın ertelenmesi talepli davası aleyhine sonuçlandı. Mahkeme şirketin iflasına karar verirken batık duruma atıfta bulundu. Haziran 2016’da verilen bu kararın iptali için şirketin yasal hakkını kullanıp kullanmadığına dair açıklama gelmedi. Ancak şirket, söz konusu karara itiraz etmiş olsa dahi hisseleri kottan çıkarıldı ve KAP üyeliği son buld u. Gelinen aşamada hissenin tekrar işlem görme koşulu bulunmuyor.
Despec Bilgisayar, uzun süredir çıkmadığı gibi düşüyor. Gidiş nereye doğru? Beklentiniz nedir?
İlyas Yanık/Diyarbakır
Geçen mart ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 4,17 TL’yi test eden Despec Bilgisayar, bu süre zarfında dalgalı seyir izleyerek geriledi. Hissede düşüş ivmesi sonlanmış görünmemekle birlikte 3,31 TL’nin üzerinde tutunma gayreti var. Düşük miktarlarda da olsa kârını her yıl artıran şirketin fiyat kazanç (F/K) oranı, sektör ortalamasının gerisinde bulunuyor. Bu durum olumlu olarak değerlendirilse de geçen yıl altı aylık bilanço dönemi hariç F/K oranının son üç yılda sürekli sektör ortalamalarının altında seyir izlediğini hatırlatmak isteriz. Söz konusu durum yatırımcıların şirketin güçlü bir kârlılık gerçekleştireceğine dair beklentilerinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Yonga Mobilya’nın iflas etme olasılığı var mı?
Şükrü Demir/Bursa
Serbest İşlem Platformu’nda bulunan Yonga Mobilya, son beş yılda güçlü olmasa da kârlı yapıya sahip olduğunu gösterdi. Ancak şirket, bu yılın ilk yarısında zarara döndü. Söz konusu durumun devamı halinde şirketin mali açıdan zayıflaması gündeme gelebilir. Mevcut durumdaysa öz sermayesi sermayesinin hayli üzerinde bulunuyor ve iflas etme gibi bir durum söz konusu değil. Geçen nisanda Denizli merkezli benzer unvanlı bir şirketin iflas ertelemesi için mahkemeye başvurması yatırımcılarda tereddütlere yol açsa da şirket o yaptığı açıklamada söz konusu şirketle isim benzerliğinin ötesinde bir ilişkisinin olmadığını belirtti.
Ütopya Turizm’e yabancı ortak geleceği söyleniyor. Haberin doğruluğu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Adnan Soner/İstanbul
Ütopya Turizm, sürekli zarar ediyor ve son dört yıldaki zararını bu yıl da devam ettireceği anlaşılıyor. Zira yılın ilk yarısında zarar artarak sürdü. Son bilançoya göre birikmiş geçmiş yıl zararı ise 75,8 milyon TL’yi geçti. Şirket, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada mali yapısını toparlayabilmek amacıyla finansal kaynak ve ortak arayışında olduğunu kamuyla paylaştı. Ayrıca sahibi bulunduğu Utopia World Hotel’in yıl boyunca açık kalabilmesi için çalışmalara başladığını belirtti. Geçen süre zarfında potansiyel bir yatırımcı adayı bulunduğuna dair ek bir açıklama gelmedi.
Yataş, bir yılı aşkın süredir devam eden yatırımını ne zaman bitirecek?
Mehmet Aksoy/Edirne
Yataş, geçen yıl nisan ayında aldığı kararla üretim kapasitesini,verimliliğini ve teknolojik altyapısını artıracağını duyurmuş ve bu amaçla 30 milyon TL tutarında yatırıma gideceğini belirtmişti. Kararla birlikte Kayseri/Melikgazi’deki boş arazi üzerine 25 bin metrekare üretim alanıyla hemen yanına 10 bin metrekare lojistik amaçlı kapalı alan inşa edileceği belirtildi. Ayrıca üretim kapasitesinin artırılması ve modernizasyon çalışmaları doğrultusunda yeni makine alımlarının da olacağı dile getirilmişti. Konuyla ilgili son açıklama ise 5 Eylül’de yapıldı. Açıklamada alınan makinaların kurulum ve montaj işlemlerinin iki makine dışında büyük oranda tamamlandığı ve test üretiminde sona gelindiği belirtildi. Eylül sonuna kadar da normal üretim seviyesine çıkılacağı dile getirildi.
Derimod’un altı aylıkta zarar açıklamasının nedeni nedir? Dokuz aylıklarda toparlama olasılığını nasıl görüyorsunuz?
Atilla Bıyık/Kastamonu
Derimod, altı aylık bilançosunda 1,1 milyon TL zarar açıkladı. Oysaki geçen yıl aynı dönemde 3,5 milyon TL kâr açıklamıştı. Zarar etmesinde, artan finansal giderlerin etkisi gözleniyor. Kurdaki artış, şirketin finansal giderler kalemi üzerinde ek külfet oluştururken zararın artmasına yol açıyor. Geçen yıl da kârını düşüren şirkete ait hissenin performansı Mayıs 2016’dan bu yana zayıf. Şimdilerde 7 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan hissede alıcıların yeterli ilgiyi göstermemesi istikrarlı çıkış için gerekli enerjinin bulunmasına mani oluyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?