Yatırımcının Danışmanı 26 Mayıs 2017
Ulaşlar Turizm biraz yükseldi ama devamı gelmedi. Bundan sonra ne olur?
Emin Kantar/Eskişehir
Ulaşlar Turizm, düşen bir eğimle hareket ederken geçtiğimiz aralık ayında 1,05 TL’ye kadar indi. Sonrasında piyasadaki genel seyre uygun olarak yükseldi ve içinde bulunduğumuz mayıs ayının ilk haftasında 2,07 TL’yi test etti. Şimdi ise gelen kâr satışlarıyla birlikte 1,82 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Hissenin yukarı yönlü ivmesini sürdürebilmesi için şirketin öncelikle kâra geçebilmesi önemli. Fakat mali yapı incelendiğinde sürekli zarar eden bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Son açıklanan 2017 yılı ilk çeyrek bilançosunda da zarar devam ediyor. Bu şartlar altında, hissede arada çıkışlar yaşansa da uzun vadeli bir çıkış gerçekleşme zemini bulunmuyor.
Atakule GYO’yu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şirketin üç tane iş merkezi inşaatının hisse fiyatına etkisi nasıl olur?
Faik Yılmaz/Ankara
Borsada işlem gören hisselerin fiyatlarıyla ilgili çok farklı yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Genel bakış açısı ise bir hissenin mevcut işlem fiyatının o andaki şirketin aktif ve pasif tüm değerini içinde barındırdığına ilişkindir. Yatırımcılar ise bir hisseyi alırken mevcut fiyatını değil, ileriye dönük olabilecek değerini göz önünde bulundurarak harekette bulunur. Yani hissenin mevcut değeri, her ne kadar cari işlem gördüğü değer olsa da ileriye dönük beklentiye bağlı olarak alım ya da satım yönlü işlemler yapılır. Atakule GYO, 84 milyon TL sermayeye sahip olduğu halde oldukça düşük bir gelir ve kârlılık yapısına sahip. Gelir ve kârlılıkta arzu edilen bir performans sergilenmediği sürece hisseye yatırımda bulunmak gereksiz risk anlamına gelecektir.
Tekfen Holding’te çıkış devam eder mi?
Selim Tombul/İzmir
2016 yılından bu yana çıkış trendi içinde bulunan Tekfen Holding, son olarak Aralık 2016’da düzeltilmiş verilerle en düşük 5,64 TL’yi test ettikten sonra yönünü tekrar yukarı çevirdi. Hisse, 10 Mayıs’ta kapanışını 9,93 TL’den gerçekleştirdi. TL bazında önünde direnç bulunmayan hisse, dolar bazlı verilerle takip edildiğindeyse mevcut seviyelerin direnç bölgesi olduğu görülüyor. Yabancı yatırımcının yılbaşından bu yana halka açık kısım içindeki payı yedi puanın üzerinde arttı. 27 Nisan itibarıyla halka açık kısım içindeki payları yüzde 66,49 seviyesinde bulunuyor. Yabancı alımlarının devam etmesi, hissedeki çıkışın da sürmesine olanak tanıyacak.
Afyon Çimento, önümüzdeki üç aylık süreçte nasıl bir hareket sergileyebilir?
Fatih Unutkan/Samsun
Borsada geçekleştirilecek işlemlerde kısa vadeli değil, uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmekte yarar var.
Takip edilen şirket, güçlü bir yapıya sahip olsa dahi kısa zaman aralıklarında arzu edilen beklentinin gerçekleşmesi her zaman için risklidir. Bu nedenle uzun vadeli hedeflerle hareket edilmesinde yerinde bir yaklaşım olur. Afyon Çimento’nun fiyat seyri takip edildiğinde zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunduğu gözleniyor. Son olarak geçtiğimiz 10 Mart günü 9,94 TL’yi test eden hisse, sonrasında düzeltme hareketinde bulundu. Şirket yılın ilk çeyreğinde gelirini düşürürken dönem sonunda da zarar açıkladı. Göstergeler, hissenin fiyatının yüksek olduğuna dair sinyaller üretiyor. Kârlı şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Çimsa’nın durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mehmet Saraç/Tekirdağ
Uzun vadeli yükselen kanal içine hareket eden Çimsa, son olarak geçtiğimiz şubat ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 16,76 TL’yi test etti. Şimdilerde düzeltmek hareketinde bulunsa da uzun vadede çıkış trendi varlığını koruyor. Açıklanan 2017 yılı ilk çeyrek bilançosunda artan maliyet neticesinde dönem sonu kârında yüzde 33,87 bir düşüş söz konusu. Kârlılıkta gözlenen düşüş hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansırken, fiyatın gerilemesinde de etkili oldu. Satışların devam etmesi halinde hissedeki düşüşün sürmesi olasılık dahilinde olduğu gibi trend değişikliğinin de gündeme gelmesi mümkün.
Akmerkez GYO’da neler oluyor?
Cihan Sevinç/ Gaziantep
Akmerkez GYO, 2013 yılında başladığı çıkışını geçtiğimiz mart ayına kadar devam ettirdi. Hisse, 10 Mart’ta en yüksek 24,80 TL’yi test ettikten sonra yataya döndü. Şimdilerde zirve seviyesinde yatay harekette bulunan hissenin mevcut seviyelerde tutunması önemli. Öte yandan çıkışının devamı için elde ettiği kârın daha da arttığını görmek gerek. Hissenin fiyat kazanç (F/K) oranı ise 11,07 seviyelerinde bulunuyor. Bu oran makul görünse de içinde yer aldığı sektör ortalamasının 6,08 olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu durum hissenin daha fazla çıkışına mani olduğu gibi baskının devam etmesi halinde hissenin aşağıya kayması da gündeme gelebilir.
Reysaş Lojistik’i nasıl buluyorsunuz? Dipten gelen çıkış devam edecek mi?
Yahya Gümüş/Mersin
Uzun süre taban seviyelerde dalgalı bir seyir izleyen Reysaş Lojistik’in fiyatının, geçtiğimiz aralık ayından bu yana yükseldiği görülüyor. Ancak bu performansa rağmen fiyat hâlâ nominal değerinin altında kalmaya devam ediyor. Hissenin 10 Mayıs’ta kapanışı 84 kuruştan gerçekleşti. Yaşanan çıkış olumlu olmakla birlikte devamının gelebilmesi için şirketin kârlı bir yapıya dönebilmesi şart. Reysaş Lojistik ise arzu edilen beklentiyi karşılayabilme noktasında istenen sinyali veremiyor. Son iki yılda zarar eden şirketin kâra geçeceğine dair güçlü göstergeler gözlenemediği sürece arada yukarı ataklar olsa da istikrarlı bir çıkışın olabilmesi zor. Bu nedenle zarar eden şirketler yerine kârlı olanları takip etmek yerinde bir yaklaşım olacaktır.
Türk Traktör neden çıkamıyor?
Atakan Çınar/Kars
Türk Traktör arada düzeltme hareketlerinde bulunsa da uzun vadede yükselen trendini sürdürüyor. Hisse son olarak 17 Nisan’da 83 TL’yi test etti ve ardından aşağıya kaydı. Hissenin, uzun vadede her ne kadar çıkış trendini korusa da Temmuz 2016’da test ettiği 84,46 TL’yi de geçen zaman diliminde aşamadığını göz ardı etmemeli. Geçtiğimiz yıl sonunda kârını artıran şirketin son açıkladığı 2017 yılı ilk çeyrek kârında ise gerileme söz konusu. Kârdaki zayıflama hisse üzerinde baskıya neden oluyor. Takas verileri takip edildiğinde de yabancıların yıl başından bu yana bir puan azaltmakla birlikte paylarını korudukları görülüyor. Hissenin 25 Nisan itibariyle halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 69,73 seviyesinde bulunuyor.
Aksa Enerji’nin neden yükselemediğini öğrenebilir miyim?
Halil Özcan/Yozgat
Borsada işlem gören her hisse, piyasadaki genel seyre uygun olarak zaman zaman yukarı ya da aşağı yönlü hareketlerde bulunur. Eğer şirket düzenli olarak büyüyor, gelir ve kârlılığını artırıyorsa hissedeki çıkış ivmesi de istikrarlı olur. Bunun yanı sıra zarar eden ya da gelir ve kârlılığını azaltan bir yapıya sahipse bu takdirde de hisse aşağı doğru yönelir. Aksa Enerji son dört yılın üçünde zarar ederken, son açıkladığı 2017 yılı üç aylık bilançosunda da zarara devam etti. Aynı ivmenin devam etmesi halinde yıl sonunda da zarar açıklaması şaşırtmayacak. Zarar eden bir şirkete ait hissenin yükselememesini bu anlamıyla normal karşılamak gerekir.
Elimde Zorlu Enerji hissesinden var. Tutmaya devam edeyim mi?
Deniz Yeşildağ/Trabzon
Kasım 2014’te düzeltilmiş verilerle zirve seviyesi 2,45 TL’ye kadar çıkan Zorlu Enerji, sonrasında hızla değer yitirdi. Arada geçen süre zarfında bir ara nominal değerinin altına kaysa da şimdilerde tekrar yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. 10 Mayıs’taki kapanış fiyatı ise 1,22 TL. Hissenin yukarı yönlü atağı bilanço ile desteklenmediği takdirde çıkışların sınırlı kalma olasılığı her zaman yüksek olacaktır. Şirketin mali yapısı incelendiğinde ise son dört yılda sürekli zarar ettiği görülüyor. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 1 milyar TL’yi aşmış durumda. Zarardaki artış, hisse üzerinde baskıya neden olurken çıkışı da engelleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.
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