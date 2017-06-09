Yatırımcının Danışmanı 28 Mayıs 2017
Arsan Tekstil’de beklentiniz ne yönde?
Cemil Gül/Edirne
Arsan Tekstil, 2002 yılında düzeltilmiş verilerle en yüksek 7,40 TL’yi test ettikten sonra hızla değer yitirdi. Düştükten sonra da uzun süre yatay kanalda hareket eden hisse, zaman zaman yukarı yönlü hareketlenmelerde bulunsa da bu çıkışlar sınırlı kaldı.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 1,09 TL’ye kadar geriledi ve sonrasında gerçekleştirdiği atakla birlikte 1,63 TL’ye kadar yükseldi. Şirketin kârlılığı son iki yıldır düşüyor. 2017 yılı ilk üç aylık bilançosunda da kârdaki düşüşün devam ettiği gözleniyor. Mali performansın zayıf kalması hisseyle ilgili güçlü beklentiye girilmesine engel
Niğde Beton ile ilgili bilgi alabilir miyim? Sizce çıkmaya devam eder mi?
Kubilay Karaman/Samsun
Mart 2012’de borsaya gelen Niğde Beton’un düzeltilmiş verilerle ilk işlem fiyatı 2,19 TL’ye denk geliyor. Hisse, borsaya geldikten sonra bir süre yükselse de devamını getiremedi. Sürekli değer yitiren hisse, sonrasında nominal değerinin altına kaydı. Son olarak içinde bulunduğumuz mayıs ayında gerçekleştirdiği atakla fiyatı yükselse de bu çıkış nominal değerinin üzerine çıkmasına olanak tanımadı. Çıkışın devam edebilmesi için alıcıların güçlenebilmesi şart. Ancak bunun için şirketin kâra geçebilmesi önemli. Geçtiğimiz yıl zarar eden şirketin bu yılın ilk çeyrek bilançosunda da zarar açıklaması hissedeki çıkışı sınırlıyor.
Logo Yazılım ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Veysi Bakar/Denizli
Logo Yazılım, aralarda dinlense de uzun vadeli yükselen kanal içindeki hareketini koruyor. Hisse, çıkış sürecinde zaman zaman ataklarda bulunarak yükseliyor. Aralarda ise yatay seyir öne çıkıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl dalgalı bir seyirle başladığı çıkışını 62,20 TL’ye kadar sürdürdü. Bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla birlikte gevşeyen hissenin tekrar atağa geçebilmesi için gevşeyen kârın toparlanması önemli. Daha önceki yıllarda kârını düzenli olarak artıran Logo Yazılım’ın ilk çeyrek bilançosunda düşen kâr, hissedeki düzeltmenin bir süre daha devam etmesine neden
Esem Spor’da umutlanmak için bir şans var mı?
Işık Kocaaslan/Diyarbakır
Borsada uzun vadeli hedeflerle hareket etmek tercih ettiğimiz bir yaklaşım tarzıdır. Ancak herhangi bir hissenin alınıp uzun süreli beklenmesi, tek başına kazanç elde etmek için yeterli olmaz. Yatırımda bulunulan şirketin aynı zamanda büyüyen bir yapıya da sahip olması önemlidir. Eğer şirket istikrarlı şekilde gelirini ve kârlılığını artırabiliyorsa buna bağlı olarak yatırımcısının kazanç elde etme olanağı da
artar. Esem Spor ise bu niteliğe sahip olmaktan hayli uzakta duruyor. Zira zarar eden bir yapısı var. Son açıkladığı üç aylık bilançosunda da zarar sürüyor. Mevcut şartlar altında hissenin yükselmesi için yeterli sebep bulunmuyor.
Tümosan bir çıkıyor bir iniyor. Neden?
Ayşe Kömürcü/Antalya
Tümosan, borsaya geldiği günden bu yana dalgalı bir seyir izlemekle birlikte yakaladığı çıkış ivmesini korumada zorlanıyor. Son olarak Şubat 2016’da en yüksek 10,85 TL’yi test etti ve ardından gelen satışlarla birlikte aşağıya kaydı. Son bir yılda ise yatay bir trend içinde inişli çıkışlı seyir söz konusu. Şirket iki yıldır kârını artırmakla birlikte 2017’nin ilk çeyrek bilançosunda ise zarar etti. Gelirdeki artışa rağmen yükselen maliyetler ve faaliyet giderleri şirketin zarar etmesinde etkili oldu. Maliyetlerini kontrol altına alamaması halinde yıl sonunda da zarar açıklaması beklenmeli ki böyle bir durum hisse üzerinde baskıya neden olacaktır.
Avrupa Yatırım Holding’in tekrar çıkma olasılığı nedir?
Erkan Durak/Kastamonu
Dört yılı aşkın süredir borsada işlem gören Avrupa Yatırım Holding, Ağustos 2015’te en yüksek 13,50 TL’yi gördü ve sonrasında hızla değer yitirdi. 24 Mayıs’ta ise kapanışını 1,89 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin mevcut seviyesi borsaya geldiği ilk işlem fiyatı olan 4,40 TL’nin hayli gerisinde kalıyor. Fiyatın düşük kalmasında zarar eden bir yapıya sahip olmasının etkisini göz ardı etmemeli. Geçmiş mali performansına bakıldığında, şirketin bazı yıllar zarar ederken bazı yıllar sembolik düzeyde kâr açıkladığını gözleniyor. Henüz 2017 üç aylık bilançosunu açıklamayan şirketin son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda zarar söz konusu. Böylesi bir mali yapıyla hissede istikrarlı bir çıkış beklenmemeli.
Viking Kâğıt’ın bu seviyeden işlem görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu fiyatlar normal mi?
Fatih Tüylü/Sivas
Viking Kâğıt, 2007 yılında düzeltilmiş verilerle en yüksek 11,04 TL’yi test etti ve sonrasında bir daha bu seviyeleri görmedi. Geçen zaman diliminde de sürekli değer yitirdi. Hâlihazırda nominal değerinin altında bulunuyor. Bir ara 47 kuruşa kadar inmekle birlikte şimdilerde 54 kuruşun üzerinde tutunuyor. Hissenin bu denli zayıf kalmasında zarar eden yapısının etkisi bulunuyor. Sürekli zarar eden şirketin, son açıkladığı 2017 yılı üç aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 107,6 milyon TL’ye ulaşan şirkette, bu şartlar altında beklentiye girmek fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır.
Karsusan’ın gerçekleştirdiği hareketi nasıl yorumlamak gerekir?
Hikmet Yiğit/Rize
Son üç yıllık faaliyet döneminde zarar eden Karsusan, 2017 yılı ilk çeyrekte de zarar etmeye devam etti. Geliri olmayan şirketin mevcut şartlarında değişiklik olmaması halinde mali yapısını toparlama koşulu görülmüyor. Sinop Gerze’deki fabrikası devre dışı ve üretimi bulunmuyor. Şirket konuyla ilgili son olarak geçtiğimiz nisan ayında açıklamada bulunarak fabrikaya arıtma tesisinin kurulduğunu kamuyla paylaştı. Fakat üretime ne zaman geçileceğine dair ek bilgi vermedi. Öte yandan üretime geçilse dahi kârlı bir yapıya dönüp dönüşmeyeceği hususu belirsizliğini koruyor. Bu da hisseye yapılacak olası yatırımları riskli hale getiriyor.
Edip GYO’nun yükselişi devam eder mi? Tavsiyeniz nedir?
Cengiz Demir/Ankara
Geçtiğimiz yıl sembolik düzeyde kâr açıklayan Edip GYO, bu yılın ilk çeyreğinde ise zarara döndü. Söz konusu dönemde şirketin gelirlerinde düşüş yaşanırken finansal giderlerde artış gözlendi. Bu durum şirketin dönem sonunda 11,2 milyon TL zarar açıklamasına neden oldu. Önümüzdeki süreçte finansal giderler kalemindeki tutarının azalmaması halinde, yıl sonunda da zarar açıklama olasılığı gündeme gelecektir. Hâlihazırda nominal değerinin altında bulunan hissenin fiyatı, Aralık 2016’da en düşük 64 kuruşu görürken şimdilerde 92 kuruşun üzerinde. Yılbaşından bu yana yatay bir seyir izleyen hissenin mevcut seviyelerden daha da yukarıya çıkabilmesi için gelir ve kârlılığını artırabilmesi şart.
Trakya Cam için uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum. Görüşleriniz nedir?
Ergün Yıldız/İstanbul
Yatırımcıların uzun vadede gelir ve kârlılığını artırabilen şirketleri tercih etmesi kazanç potansiyelini artırması açısından doğru bir bakış açısıdır. Trakya Cam da bu niteliğe uygun şirketlerden birisi. Şirket düzenli olarak gelirini artırıyor. Kârında da benzer durum söz konusu. Her ne kadar 2015 yılı kârında düşüş gözlense de son beş yılda kârını düzenli olarak yükseltmeyi başardı. 2017 yılı ilk çeyrekte de kâr artışı sürüyor. Şirketin ticari başarısı beraberinde hissenin çıkışını desteklerken tarihi seviyelerde bulunmasına olanak veriyor. Ancak gerçekleşen aşırı çıkışların ardından kâr satışlarının geldiğini göz ardı etmemeli.
Orge Enerji Elektrik’teki yükseliş sürer mi?
Ahmet Uysal/Bolu
Mayıs 2012’de borsaya gelen Orge Enerji Elektrik, Mart 2013’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 16,75 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında da yaşanan satış dalgasıyla 1,35 TL’ye kadar indi. 2016’dan bu yana ise hissenin kademeli olarak tekrar yükseldiğini gözlemliyoruz. 8 Mayıs’ta en yüksek 9,95 TL’ye kadar yükselen hisse, şimdilerde düzeltme hareketinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârı yükselen şirketin 2017 yılı ilk çeyrek bilançosunda da büyüme devam ediyor. Şirketin aynı performansı devam ettirmesi halinde 2017’nin sonunda da kârındaki artışı sürdürmesi mümkün. Söz konusu durum beraberinde hisseyi de desteklemeye olanak verecek.
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