Yatırımcının Danışmanı 28 Nisan 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Yataş’ta neler oluyor?
Çağlar Bulut/ Gümüşhane
Yükselen kanal içinde hareket eden Yataş, Aralık 2013’te en düşük 71 kuruşu gördükten sonra sürekli çıktı. Son bir yıldaki hareketi takip edildiğinde ivmesinin daha da yükseldiği gözleniyor. Hisse, 12 Nisan’da kapanışını 10 TL’den gerçekleştirdi. Son üç yılda gelir ve kârlılığını yükseltiyor olması hissenin fiyatına da olumlu yönde yansıyor. Hâlihazırda fiyat kazanç (F/K) oranının yüksek olması, kârlılığa yönelik beklentilerin güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak gerek F/K oranı gerekse piyasa defter (P/D) değerinin yüksekliği, hissedeki riski de artırıyor. Riskin makul seviyelere gelebilmesi için kâr rakamının daha da yükselmesi gerekiyor.
Akfen GYO hakkındaki fikriniz öğrenebilir miyim?
Ömer Işıl/Kastamonu
Borsada bir şirkete yatırımda bulunmadan önce mali yapısını yakından takip etmekte yarar var. Eğer şirket, büyüyen bir yapıya sahipse beraberinde kazanç potansiyeli de artar. Aksine küçülüyorsa, buna bağlı olarak getiri potansiyelinin de gerilemesi şaşırtmamalı. Bu pencereden bakıldığında, Akfen GYO’nun uzun vadede tercih edilecek bir yanının olmadığı görülüyor. Zira şirket son üç yılda sürekli zarar etti ve zarar her yıl artarak devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 217,4 milyon TL zarar yaşandığı belirtildi. Şirket, kâra dönemediği sürece
taban seviyelerden yukarıya tırmanması zor.
BİST-100 Endeksi yükseldiği halde Klimasan Klima’da neden hareketlenme olmadı?
Erhan Dinç/Bursa
Klimasan Klima, Mart 2015’te gerçekleştirdiği çıkışını 2016’nin sonuna kadar sürdürdü. Bu süre zarfında düzeltilmiş verilere göre, en düşük 2,34 TL’yi görürken yükselen kanal içinde harekette bulunarak geçtiğimiz ocak ayına kadar yükseldi. 16 Ocak’ta ise en yüksek 8,45 TL’yi test etti. Hissede aralık ayından bu yana daha ziyade kâr satışlarının ağırlığı gözleniyor. Kâr realizasyonunun devam etmesi, hissenin bir süre daha bu seviyelerde kalmasına neden olabilir. Şirket son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosuna göre gerçekleştirdiği kâr artışını sürdürürse, çıkış potansiyelini koruyabilir.
İzocam’ın fiyatı alım için uygun mu?
Gökhan Karadağ/Burdur
İzocam, Şubat 2011’de düzeltilmiş verilerle en yüksek 52,62 TL’yi gördü ve ardından hızla geriledi. Sonrasında arada yukarı çıkışları olsa da bu ataklar sınırlı kaldı ve tekrar gelen satışlarla yönünü aşağıya çevirdi. Şimdilerde 24 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin bu seviyelerden yukarılara kalıcı bir çıkış sergileyebilmesi için kârını istikrarlı şekilde artırabilmesi beklenmeli. Ancak istenen performansı gösteremiyor. Son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda kârını düşürdü. Şirket bir önceki yıl da kârını geriletmişti. Kârdaki düşüş, ister istemez hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıyor.
Petkim’deki yükseliş sürer mi?
Mahsun Asil/İstanbul
Petkim, 2009 yılından bu yana sürekli yükselen bir çizgiye sahip. Arada gelen kâr satışlarıyla zaman zaman sert düşüşler yaşasa da hisse bugüne kadar çıkışını sürdürmeyi başardı. Son olarak geçtiğimiz aralık ayında en düşük 3,39 TL’yi test etti ve sonrasında tekrar yükseldi. 12 Nisan günü de kapanışını 5,11 TL’den gerçekleştirdi. Şirket son iki yıldır kârını artırıyor. F/K oranı, sektör ortalamasının altında bulunuyor. Bu durum çıkış ivmesini sürdürmesine olanak tanıyor. Yılbaşından bu yana paylarını kademeli olarak artıran yabancılar ise yılın ilk üç ayında 29,1 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi. İşlemlerin ardından halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 42,75 oldu. Alımların sürmesi çıkışı destekleyecek.
Bagfaş sizce nasıl hareket eder?
Hüseyin Akgöl/Şanlıurfa
Sektöründe önemli bir konumda bulunan Bagfaş, düşüş eğilimini sürdürüyor. Hisse, son olarak gerçekleştirdiği atakla Nisan 2016’da en yüksek 16,49 TL’ye çıksa da devamını getiremedi ve yönünü aşağıya çevirmek zorunda kaldı. Hissenin geçen süre içinde zaman zaman atakları olabiliyor. Ancak bu ataklar düşüş ivmesi karşısında zayıf kalıyor ve bir süre sonra satış baskısıyla geriliyor. Şirket, 2016 faaliyet döneminde gelirini düşürürken zarar açıkladı. Söz konusu zarar, düşük performansın ana nedeni. Şirketi kârlı bir yapıya kavuşması ve bu kârı istikrarlı şekilde artırabilmesi şart.
Uzun süre alıp bakmadan iç rahatlığıyla kenara koyabileceğim beş hisse ismi söyleyebilir misiniz?
Hasan Çimen/Van
Borsada yatırımda bulunanların sürekli olmasa da düzenli olarak yatırımda bulunulan şirket ve hisseyi takip etmesi gerekir. Aksi düşünce yani alıp da kenara konan hisse, kâr etmek isterken zarara yol açabilir. Neticede sürekli kâr eden bir şirket dahi olsa alındıktan sonra şirketin kârının durması hatta zarara dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda hissenin düşüş potansiyeli artar. Riski dengeleyebilmek ve düşürebilmek ise kârını istikrarlı şekilde artıran bir başka şirkete yönelmekle mümkün olabilir. Bu nedenle, ister uzun ister kısa vadeli olsun alınan hissenin bir kenara bırakılarak gelişmelerin takip edilmemesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
TAV Havalimanları hissesi güçlü ama çıkışı neden zayıf?
Habip Öz/Muğla
TAV Havalimanları, düzeltilmiş verilere göre geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 9,84 TL’ye kadar geriledi. Sonrasında ise kademeli şekilde yükselirken şubat ayında en yüksek 15,46 TL’ye çıktı. Arada geçen sürede kâr satışlarının etkili olduğu gözleniyor. Geçtiğimiz 2016 yılı faaliyet döneminde gelirlerini artırmasına rağmen şirketin dönem kârı düştü. Zayıf seyir, hissenin performansının düşük kalmasına neden oluyor. Yabancı yatırımcı ise 2014-2016 faaliyet dönemlerinde satış ağırlıklı işlemlerde bulundu. Bu yılın ilk üç ayında ise alımlar öne çıkıyor. Hâlihazırda halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 64,21 seviyesinde bulunuyor. Alımların devamı, yabancı paylarını artıracağı gibi hissenin fiyatına da olumlu yansıyacak.
Deniz GYO aynı fiyatlarda hareket ediyor. Daha ne kadar böyle devam edecek?
Tuğrul Demir/Trabzon
Deniz GYO, Kasım 2014’te en yüksek 3,65 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa sert bir düşüş yaşadı. Hisse, arada çıkışlar gerçekleştirmekle birlikte düşüşünü geçtiğimiz yıl temmuz ayına kadar sürdürdü. 21 Temmuz 2016’da en düşük 1,24 TL’yi test etti ve ardından kademeli bir artış sergiledi. Hareketin pek de güçlü olduğu söylenemez. Daha ziyade taban oluşturma çabası öne çıkıyor. Hisse şimdilerde 1,82 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son bilançosuna göre kârını artırması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de F/K oranının sektör ortalamasının üzerinde bulunması mevcut fiyatın düşük olmadığını gösteriyor.
Bimeks hakkındaki beklentinizi ve hedef fiyatınızı öğrenebilir miyim?
Okan Göktaş/Kırklareli
Yaklaşık altı yıl önce borsada işlem görmeye başlayan Bimeks, ilk işlem gününden bu yana düşüyor. Hisse, bir ara yatay harekette bulundu. Hatta gelen alımlarla birlikte yukarı çıktığı zaman da oldu. Ancak bunların hiçbiri hissenin istikrarlı şekilde yükselmesine olanak vermedi. Son olarak Mart 2015’te düzeltilmiş verilerle 2,46 TL’yi görse de peşinden gelen satışlarla birlikte geriledi ve nominal değerinin altına kaydı. Şimdilerde de 67 kuruşun üzerinde tutunuyor. Son üç yılın ilk ikisinde kârı yükselmeyen şirket, geçtiğimiz yıl zarar açıkladı. Şirketin küçülen yapısı hisseye olumsuz yönde yansıyor.
Etiler Büfe’nin teknik olarak direnç seviyesi nedir? Daha nereye kadar gider?
Turgut Kızılkaya/Hatay
Temmuz 2012’den bu yana borsada bulunan Etiler Gıda, oldukça riskli bir yapıya sahip. Hisse, arada yukarı sert hareketlerde bulunsa da bu çıkışını destekleyecek mali bir yapıya sahip değil. Hâlihazırda Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görüyor. Riskli yapısı ise azalmak bir tarafa artıyor. Beş yılın ilk üçünde zarar eden şirketin son ikisinde kâr etmesi olumlu değerlendirilebilir. Fakat gerçekleşen kâr rakamı kayda değer bir tutara denk gelmiyor. Mevcut durum hem F/K oranının hem de P/D değerinin hayli yüksek kalmasına neden oluyor. Hissenin fiyatı gerçekleşen kârla uyumsuzluk gösteriyor. Spekülatif yanı ağır basan hisseden uzak durmak olası zararlardan kaçınmaya olanak tanıyacaktır.
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