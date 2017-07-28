Yatırımcının Danışmanı 28 Temmuz 2017
Tek-Art Turizm teknik olarak destek seviyesine gelmiş görünüyor. Bu fiyattan alınır mı?
Hasan Çaylak/Trabzon
Yatırımcıların borsada işlem yaparken farklı analiz yöntemleriyle kazanç olasılıklarını artırmaları mümkündür. Tercih edilen yöntemler, yatırımcının bakış açısı ve aldığı riske göre farklılık gösterir. Neticede kazanmanın tek bir yolu yoktur.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Bununla birlikte riski düşürmek açısından büyüyen şirketlerin takip edilmesinin daha yerinde olduğunu hatırlatmakta yarar var. Tek-Art Turizm ise bu nitelikte bir şirket değil. Şirket, sürekli zarar ediyor. Son açıklanan 2017 üç aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 92,5 milyon TL’ye dayandı. Söz konusu durum hisseyi oldukça riskli hale getiriyor. Büyüyen şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.
İhlas Holding’i nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gökhan Baş/Edirne
İhlas Holding, uzun süredir nominal değerinin altında işlem görüyor. Bir hissenin fiyatının düşmesi ve hatta nominal değerinin altına kaymış olması belki fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki normal şartlar altında bir hissenin fiyatı nominal değerinin altına inmez. Söz konusu durum aynı zamanda şirketle ilgili ciddi bir sıkıntının da var olduğu anlamına gelir. İhlas Holding için de söz konusu durum geçerli. Şirket uzun süredir yaşadığı mali sorunların üstesinden gelebilmiş değil. Geçtiğimiz yıl kâr etti ve bu yılın ilk üç ayında da kârı devam ediyor. Ancak birikmiş geçmiş yıl zararının 370,2 milyon TL tutarında olduğunu göz ardı etmemeli. Mevcut borçluluk, şirketin mali yapısını sorunlu kılarken hisseye mesafeli kalınmasını gerektiriyor.
Beşiktaş Sportif’in tekrar yükselme olasılığı var mı? Yükselirse hedefi ne olur?
Onur Saygın/Mersin
Beşiktaş Sportif’in geçmiş yıllardaki fiyat hareketi takip edildiğinde zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunduğu, sonrasında ise aynı ivmeyle gerilediği gözleniyor. Hisse son olarak bu yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiği çıkışla birlikte 6,17 TL’ye kadar yükseldi. Ancak devamını getiremedi ve sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde de 4,39 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin istikrarlı şekilde çıkışını sürdürebilmesi için geçmiş yıl zararlarını kapatabilmesi şart. Şirket faaliyeti gereği farklı bilanço dönemine sahip bulunuyor. Bu anlamıyla son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda düşük de olsa kâr açıklaması önemli. Fakat aynı bilançoya göre öz sermayesi ekside. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 788,2 milyon TL seviyesine dayanmış durumda. Mali yapıdaki sorun ister istemez hissede kalıcı çıkışa engel oluyor.
Royal Halı hep kâr ettiği halde neden yükselmiyor? Hissenin halka arz fiyatının altında kalmasını nasıl değerlendirmeli?
Tamer Özer/Kars
Borsaya geldiği 2013 yılından bu yana sürekli düşen Royal Halı, şimdilerde nominal değerinin altında işlem görüyor. Hissenin ilk işleme açıldığı 3 Mayıs 2013 tarihindeki fiyatı ise düzeltilmiş verilerle 3,44 TL’ye denk geliyor. Halka açıldığı günden bu yana uzun vadede yatırımcısına kaybettiren Royal Halı, henüz 2016 yıl sonu bilançosunu açıklamış değil. SPK’dan aldığı izin çerçevesinde söz konusu bilançoyu 30 Eylül 2017’ye kadar açıklaması gerekiyor. Yönetimi TMSF’de olan şirketin güçlü bir mali yapıya sahip olamaması ciddi bir sıkıntı. Şirketin mali yapısındaki belirsizlik, düşüşün devamına neden oluyor. Gereksiz yere risk alınmamalı.
Esem Spor hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ahmet Sarı/İstanbul
Bir hissenin düşük fiyattan işlem görmesi tek başına çıkacağı anlamına gelmez. Dahası hisse dip seviyelerde bulunsa dahi daha da gerilemesi olasılık dâhilindedir. Sonuçta önemli olan şirketin mali gücünün ne boyutta olduğudur. Esem Spor, mali yapısındaki belirsizlik nedeniyle Yakın İzleme Pazarı’nda bulunuyor. Sürekli zarar etmesi hissenin fiyatını düşürmekle kalmadı aynı zamanda borsada en düşük üçüncü hisse konumuna gelmesine neden oldu. Mevcut mali yapı karşısında hissede arada çıkışlar yaşansa da istikrarlı bir çıkış beklenmemeli.
Pınar Süt ile ilgili ileriye dönük beklentiniz nedir? Hissenin prim yapma durumu var mı?
Kaya Türk/Denizli
Pınar Süt, en yüksek seviyesini 22,83 TL ile Mayıs 2015’te test etti. Sonrasında ise hızla geriledi. Son bir yıldır taban seviyelerde dalgalı seyir izliyor. Şimdilerde de 14,35 TL’nin üzerinde kalma çabası öne çıkıyor. Hissenin bu seviyelerden yukarılara çıkabilmesi için alıcıların güçlenebilmesi şart. Mevcut durumdaysa bunun için gerekli zeminin var olduğunu söylemek zor. Zira şirket istenen kârlı yapıya sahip değil. Geçtiğimiz iki yılda artan gelire rağmen kârını düşüren Pınar Süt, 2017 yılı üç aylık bilançosunda da kârdaki düşüşünü sürdürdü. Aynı ivmenin sürmesi halinde bu yıl sonunda da kârın gerilediğini göreceğiz. Söz konusu performans ister istemez hisse üzerinde baskıya neden oluyor.
Kapatılan Taraf gazetesi hisse mağdurları için öneriniz nedir?
Oktay Akça/Ankara
2012 yılında borsaya gelen Taraf Gazetecilik’in borsadaki işlemleri uzun soluklu olamadı. Hisse, mali yapısındaki sıkıntı nedeniyle öncesinden Yakın İzleme Pazarı’na alınmıştı. 15 Temmuz günü gerçekleşen darbe girişimi sonrasında ise çıkarılan 668 sayılı KHK ile faaliyeti durduruldu. Buna bağlı olarak hisselerin işlem sırası da 2016’da kapatıldı ve ardından hisse kottan çıkarıldı. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’ndaki kaydı da 24 Ağustos 2016 günü iptal edildi. Borsada gerçekleştirilen hisse alımlarının, nihayetinde ilgili şirkete ortak olma anlamına geldiğini unutmamalı. Alımlarda riski minimize etmek için zarar eden ya da küçülen şirketler yerine kârlı şirketlerin tercih edilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı unutulmamalı.
Batısöke Çimento bedelli sermaye artırımı yapacak mı? Eğer yaparsa bedelli artırımına katılmalı mıyım?
Tuncer Tunç/Adana
Şirketlerin gerçekleştireceği sermaye artırımına katılıp katılmama daha ziyade şirkete yönelik beklentiyle yakından alakalıdır. Eğer şirketin büyüme ve kârlılığını sürdüreceğine dair beklenti varsa, gerçekleşecek bedelli sermaye artırımına da katılmak yerinde olacaktır. Neticede büyüyen şirketin hissesi de potansiyel olarak büyüme ivmesini içinde barındıracaktır. Aksi düşüncede olunması halinde ise yani şirketin büyüme potansiyeli olmadığı düşüncesi varsa, o takdirde bedelli sermaye artırımına katılmak bir tarafa eldeki hisseleri de satıp zarar riskini bertaraf etmek doğru olanıdır. Batısöke Çimento geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 230,15 oranında bedelli sermaye artırımına gitme yönünde karar aldı. Elde edilecek kaynağın 101 milyon TL’sinin yatırımlar için, 80 milyon TL’sinin kredi ödemeleri için kullanılacağı belirtildi.
Kron Telekom daha da çıkar mı?
Yasin Uçan/Konya
Geçtiğimiz şubat ayından bu yana yükselen bir kanal içinde hareket eden Kron Telekom, son olarak 12 Temmuz günü 19,59 TL’den kapanışını gerçekleştirdi. Hisse, içinde yer aldığı sektördeki hareketin de etkisiyle çıkışını sürdürüyor. Yaşanan yükselişle birlikte piyasa defter değeri (P/ DD) 8,46’ya yükseldi. Fiyat kazanç (F/K) oranı ise 21,90 seviyesinde bulunuyor. Sektöre olan ilgi, hissedeki çıkışı desteklemekle birlikte yükselişin devamı için zeminin güçlü olması şart. Aksi takdirde mevcut seviyelerden daha da yukarılara çıkma olasılığının düşme olasılığından daha zayıf olduğu göz ardı edilmemeli.
Berkosan hissesinde zarardayım. Sizce ne yapmalıyım?
Umut Dağ/Gaziantep
Altı yıl kadar önce borsaya gelen Berkosan Yalıtım, en yüksek seviyesi olan 15 TL’yi Temmuz 2012’de test etti. Ancak devamını getiremedi ve hızla geriledi. 12 Temmuz’da ise 2 TL’den kapanışını yaptı. Hissenin istikrarlı ve güçlü bir çıkış sergileyebilmesi için alımların artması gerekiyor. Hisseye ilgiyi arttıracak güçlü kârlılık ise henüz gözlenebilmiş değil. Bu da ister istemez hisse üzerinde baskıya neden oluyor. Son kapanışa göre F/K oranı 41,59 seviyesinde bulunan hissenin göstergeleri, ilginin artabilmesi için kârın güçlenmesi gerektiğini söylüyor.
Bossa’nın çıkışı bu kadar mı? Bundan sonra ne yapar?
Emrak Armutçu/Samsun
Bossa, düzeltilmiş verilerle Temmuz 2016’da gördüğü en düşük seviye olan 1,28 TL’yi test ettikten sonra sürekli yükselen bir ivme sergiledi. Mayıs 2017’de ise en yüksek 4,32 TL’yi gördü ve sonrasında yataya döndü. Geçtiğimiz yıl zarar etmesine rağmen hisse çıkışını sürdürmeyi başardı. Bu yılın ilk çeyreğinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre kârında düşüş söz konusu. Bu durum mali açıdan istenen performansı göstermede zayıf kaldığı anlamına geliyor. Çıkışın devamı için kârın güçlendirilebilmesi şart. Öte yandan şirketin yüzde 93,75 oranındaki hâkim ortağı konumunda bulunan Akkardan, diğer ortaklara 4,07 TL’den zorunlu çağrıda bulunacak. SPK’nın onayının ardından söz konusu çağrı gerçekleşecek.
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