Yatırımcının Danışmanı 29 Aralık 2017
RTA Laboratuvarları’nın Ümraniye’de bulunan binasını geçen ay kiraya verdiğini duydum. Kira bedelini öğrenebilir miyim?
Nihat Demiralp/Burdur
RTA Laboratuvarlan kasım ayında yaptığı açıklamada İstanbul, Ümraniye’de bulunan binasını beş yıl süreyle kiraya verdiğini duyurdu. Binanın aylık kira bedeli 17 bin 500 TL + KDV.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Şirketin geçen yılki brüt satış gelirinin yaklaşık 32 milyon TL olduğu göz önüne alındığında kira gelirinin toplam satışa kayda değer bir katkısı olmayacağı görülebilir. Geçen yıl kârını düşüren şirketin bu yıl kârında bir miktar artış olsa da bu artışı yeterli görmek mümkün değil. Bu durum hissenin fiyatına olumsuz yönde etkide bulunurken mevcut fiyatın halka arz rakamının gerisinde kalmasına da yol açıyor. Hissenin 2 Haziran 2014’teki ilk açılış fiyatı düzeltilmiş fiyatlarla 3,20’ye denk gelirken şimdilerde 2,60 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Yapı Kredi Koray, altı aylık sürede hem tavan hem de tabanı gördü. Neden böyle olduğu hakkında bilgi alabilir miyiz?
Burak Gezgin/Kars
Yapı Kredi Koray, geçen nisan ayında yıl içi en düşük fiyatı 1,20 TL’yi gördü ve sonrasında gerçekleşen çıkışla birlikte temmuz ayında 4,52 TL’ye kadar yükseldi. Ardından kademeli olarak gelen kâr satışlarıyla gerileyen hissede 1 Kasım günü büyük ortak Barış Aksu’dan 2,38-2,88 fiyat aralığında satış geldiği gözlendi. Gerçekleşen satış miktarı 4 milyon adetin üzerinde olurken satış sonrası büyük ortağın sermayedeki payı sıfırlandı. Güçlü bir mali yapıya sahip olmayan şirket, geçen yıl zarar ederken bu yılın dokuz aylık döneminde sembolik düzeyde kâr açıkladı. Şirketin geçmiş yıl zararı 84 milyon TL’yi aştı. Ancak istikrarlı bir kârlılığa kavuşması halinde hissenin çıkışı da olumlu yönde destek bulabilecek.
Birlik Mensucat’ın sermaye artırımına gitmesindeki amaç nedir? Elde edeceği nakdi nereye kullanacağı belli mi?
Gündüz Turhan/Gümüşhane
Birlik Mensucat’ın yönetim kurulu ekim ayında aldığı kararla 16,4 milyon TL olan sermayesini tahsisli artırmak suretiyle 46 milyon TL’ye yükseltecek. Şirket sermaye artırımı sonrası sağlanacak 29,6 milyon TL tahmini tutar kadar kaynağı 2017 ve 2018 yılında vadesi gelen borçlarının kapatılmasında kullanılacak. Söz konusu gelişme şirketin mali yapısını da olumlu yönde destekleyecektir. Ancak şirketin borçlarını azaltmasından da önemli olan nokta, gelirlerini artırması ve bu da ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından çok önemli. Aksi takdirde sürekli zarar eden bir yapıyla devam etmesi sıkıntı kaynağı olabilir.
Kuyumcukent’in Kuyaş Büyükartı ile ilişkisinin ne olduğunu öğrenebilir miyim?
Şehmuz Oğuz/Diyarbakır
Kuyaş Büyükartı İnşaat, Kuyumcukent Gayrimenkul’ün iştiraklerinden birisi olup söz konusu iştirakin sermayesinin yüzde 54’ü Kuyumcukent’e ait bulunuyor. Kuyaş Büyükartı, hâlihazırda Bahariye Sitesi Eyüp Projesi’ni yürütüyor. Şirket tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamaya göre 310 bağımsız bölümün 215’inin arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandı. Bu haliyle imza seviyesinin 2/3 oranına ulaştığı belirtiliyor. Ruhsat projesi onayladığında ise ayrıca bilgilendirme yapılacak. Söz konusu iştirakin elde edeceği kârdan doğal olarak Kuyumcukent Gayrimenkul de payı oranında istifade edecek.
Global Yatırım Holding’in bağlı iştirakindeki payını artırmasıyla ilgili son durum hakkında bilgi verebilir misiniz?
Fırat Yazıcı/Mersin
Global Yatırım Holding, Straton Maden isimli iştirakinin sermayesinin yüzde 75’ine sahip bulunuyorken söz konusu iştirakin sermayesi 2,5 milyon TL’den 24,5 milyon TL’ye artırıldı. Gerçekleşen sermaye artırımına yüzde 25 pay sahibi olan hissedarın katılmaması üzerine bu paylara ilişkin olarak Global Yatırım Holding alım hakkını kullandı ve tüm sermaye artırım tutarı olan 24,5 milyon TL şirket tarafından ödendi. Böylece Straton Maden’deki payı yüzde 97,7’ye çıktı. Öte yandan şirketin yönetim kurulu başkanı basına yaptığı açıklamada grubun faaliyet yürüttüğü alanlarda büyüme stratejisinin olduğunu, yeni alımlarla ilgili gelişmeler olduğunda ise bunu ayrıca yatırımcılarla paylaşacaklarını duyurdu.
Armada Bilgisayar hakkında ileriye dönük beklenti ve yorumunuzu öğrenebilir miyim?
Muhammet Karaaslan/ Zonguldak
Armada Bilgisayar, en yüksek seviyesini Mart 2016’da 10,67 TL ile test ederken sonrasında sürekli gerileyerek günümüze kadar geldi. Hisse, geçen kasım ayı sonunda en düşük 4,82 TL’yi gördü. Şimdilerde yukarı yönlü bir atağı gözlense de satış baskısının daha ağır bastığı görülüyor. Şirket özellikle bilişim sektöründe yer alan ürünlerin pazarlama ve satışını yapıyor. Faaliyet raporunda bilişim teknoloji ürünleri dağıtıcısı görevini başarıyla sürdürmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Ancak kâr noktasında zayıf kalıyor. Son iki yıldır kârını düşüren şirketin bu yıl da bir önceki yıla benzer rakam gerçekleştirme olasılığı ağırlık kazanıyor. Kârın zayıf kalması hisse üzerinde baskıya neden oluyor.
Saray Matbaacılık, geçen yaz ayında Koza Ipek’in makinalarım aldı. Amaç, üretimi mi büyütmek?
Tekin Kurt/Giresun
Saray Matbaacılık, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada TMSF tarafından satışa çıkarılan Koza İpek’e ait matbaa makinalarını, davetiyeleri, stokları ve demirbaşları alma amacıyla ihaleye katıldığını duyurdu. Açıklamada söz konusu makinelerin ticari faaliyet olarak değerlendirileceği, üretim faaliyetinde kullanılmayacağı belirtildi. Söz konusu ifadeden şirketin aldığı makinaları kârlı bir şekilde elden çıkarmayı hedeflediği sonucuna varmak yanlış olmayacak. Şirketin açıklamasına göre alım bedeli şirketin son bilançosundaki aktif toplamının yüzde 4,51’ine denk geliyor.
Carrefoursa’da neler oluyor? Şubelerini neden Migros’a veriyor?
Volkan Taş/Kırklareli
Carrefoursa, 4 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Migros’la ‘Ticari İşletme Devri Sözleşmesi’ imzaladığını duyurdu. Anlaşmayla Carrefoursa tarafından işletilen toplam 11 mağaza Migros’a devredilecek. Bunlardan sekiz tanesi devir hakkı olması nedeniyle alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla gerçekleşecek. Devir hakkına sahip olmadıkları üç mağazada ise maliklerin onaylarının alınmasının ardından alt kiralama ya da kira sözleşmeleri devredilecek. Gerçekleştirilen bu işlemlerden dolayı toplam 6 milyon 580 bin TL ödeme alınacak. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında gerçekleştirilecek. Söz konusu açıklamada devirle ilgili ayrıntıya girilmediği gibi mağazaların neden devredildiği hakkında da bilgi verilmedi.
Otokar’ın yeni Altay Tankı ihalesindeki şansını nasıl görüyorsunuz?
Ali Özkan/Balıkesir
Savunma Sanayi Müsteşarlığı istenen şartların sağlanamaması üzerine iptal etmiş olduğu Altay Projesi ile ilgili olarak yeniden bir süreç başlattı. Otokar da kasım ayında yaptığı açıklamayla Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi ihalesine katılma kararı aldığını ve teklifini sunduğunu belirtti. Şirketin daha önceki ihale sürecinde de yer almış olması, belli bir iddiayı da beraberinde getiriyor. Sorun, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın istediği şartları ne ölçüde yerine getireceği noktasında düğümleniyor. Bunu ilerleyen süreçte gözlemleyeceğiz.
Bossa’nın Akkardan ile birleşme süreci hangi aşamada? Bunun hisseye etkisi ne olur?
Erdal Karaman/Sakarya
Bossa’nın sermayesinin yüzde 95,71’i Akkardan Sanayi’ye ait bulunuyor. Alınan kararla Bossa ile Akkardan birleşecek. Karar gereğince birleşme Bossa bünyesinde gerçekleşecek. SPK ise yapılan birleşme başvurusunu kabul etti. Birleşme nedeniyle Bossa’nın 108 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 33 milyon TL’ye inecek. Hissedarlar ayrılma hakkını 4,12 TL’den kullanabilecek. Birleşmeyle ilgili gündem maddesi 28 Aralık’ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ele alınacak. Ayrılma hakkı da 3-16 Ocak 2018 günlerinde kullanılabilecek. Şimdilerde her ne kadar hissenin işlem fiyatı 4,12 TL’nin altında olsa da kademeli olarak yükseldiği göz önüne alındığında ayrılma hakkının kullanılacağı tarihlere yaklaşıldıkça söz konusu rakama yaklaşma ve hatta üstüne çıkma olasılığı gündeme gelebilir.
Metro Holding, otel işine mi giriyor? Eğer öyleyse bilmediği bir alanda başarılı olma şansı sizce nedir?
Muharrem Kafadar/İstanbul
Metro Holding’in iştirakleri arasında doğrudan otel işletmesi bulunmamakla birlikte faaliyet konusu seyahat ve turizm olan iştirakler var. Şirket, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamayla Euphoria Oteli’nin sahibi Legend Hotel Batumi JSC isimli şirketin paylarını satın alacağını duyurdu. Bu şekilde dolaylı olarak söz konusu otelin sahibi olacak. Alım ise bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynakla gerçekleştirilecek. 29 Kasım tarihli açıklamada Metro Holding’in bedelli sermaye artırımına gideceği ve elde edilecek kaynaktan 250 milyon TL’nin otelin sahibi konumunda bulunan şirketin paylarının alımında kullanılacağı belirtildi. Şirket gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımıyla 300 milyon TL olan sermayesini 600 milyon TL’ye yükseltecek.
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