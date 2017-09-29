Yatırımcının Danışmanı 29 Eylül 2017
Akfen GYO ne zaman kâra geçecek? Şirketle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Cem Koç/İzmir
Akfen GYO kârda arzu edilen performansı gösteremiyor. İstikrarlı bir kârlılığa sahip olamayan şirket, son açıkladığı bilançosunda da zararını azaltmakla birlikte sürdürdü.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Öte yandan şirket, temmuz ayında kamuyla paylaştığı raporunda da yılın yedi aylık döneminde sahip olduğu 19 otelden elde etiği kira gelirinin Euro bazında yüzde 15,1 azaldığını belirtti. Söz konusu durum, şirketin yıl sonunda da zarar etme olasılığını artırıyor. Şirketin güçlü bir kârlılığa sahip olamaması yaşanan çıkışa rağmen halka arz rakamının gerisinde kalmasına neden oluyor.
TSKB’nin fiyatını nasıl buluyorsunuz? Fiyatı alıma uygun mu?
Şahin Gevrek/Malatya
Uzun sürede yükselen kanal içinde hareket eden TSKB, son olarak geçtiğimiz temmuz ayının son haftasında 1,57 TL’ye kadar çıktı. Ardından gelen kâr satışlarıyla gerileyen hisse şimdilerde 1,45 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hisse uzun vadeli çıkış trendini koruyor. Yaşanan düşüş ise bu aşamada kâr realizasyonu kapsamında değerlendirilmeli. Bankayla ilgili kamuya yapılan son açıklama ise aldığı sendikasyon kredisi ile ilgili. Banka, 12 ülkeye ait 18 bankanın katılımıyla toplam 300 milyon dolar kredi aldı.
Metemtur’un ortaklarının elindeki payları satma ihtimali var mı?
Bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyim?
Mustafa Dere/Zonguldak
Geçtiğimiz ağustos ayının ikinci yarısında yapılan açıklamada şirketin büyük hissedarlarının borsaya kapalı olan hisse senetlerini, işleme konu edebilmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurarak tip dönüşümünü tamamladıkları belirtiliyor. Böylece toplamda 3,6 milyon adet hisse borsada satışa konu edilebilecek. 2002 yılından bu yana borsada işlem gören Metemtur’un şimdilerde işlem gördüğü fiyatı halka arz rakamının gerisinde. Arada geçen zaman dilimi göz önüne alındığında hisse her ne kadar son iki yılda yükselmiş olsa da uzun vadede yatırımda bulunanlara kaybettirdi. Halihazırda son yedi yılının zirvesine yakın fiyattan işlem gören hissede, ortakların satışa geçmesi halinde fiyatın tekrar aşağıya kayması gündeme gelecek.
Alarko GYO’nun elinde nelerin olduğunu öğrenebilir miyim? Sahip olduğu taşınmazlara göre şirketin geliri sizce normal mi?
Zeynel Aydın/Burdur
Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Alarko GYO’nun halihazırda sahip olduğu aktif toplamının yüzde 52,13’ü oranında gayrimenkullere dayalı hak ve projeleri bulunuyor. Şirketin kamuya yaptığı açıklamaya göre, beş yılı geçmesine rağmen portföyde bulunup üzerinde proje geliştirmediği arsa ve arazilerin oranı ise yüzde 10,21 seviyesinde. Öte yandan yatırımda bulunduğu iştirakleri aktif toplamının yüzde 47’si oranında bulunuyor. Söz konusu oranlar SPK’nın aradığı şartlarla uyumlu. Son açıkladığı altı aylık bilançosunda kârını artıran şirket, şimdilerde zirve seviyelerinde işlem görüyor. Kârlılıktaki artış hisseye yönelik talebi bugüne kadar canlı tuttu.
Sanko Pazarlama’nın kârı sürekli yükseldiği halde hissenin fiyatı neden zayıf kalıyor? Sizce de fiyatı düşük değil mi?
Recep Eser/Kahramanmaraş
Yaklaşık on yıldır borsada işlem gören Sanko Pazarlama, geçen süre zarfında arada yukarı atakları olsa da bugüne kadar kayda değer bir çıkış sergilemedi. Hissenin geçmiş zamanda gerçekleştirdiği ataklar sınırlı kalırken sonrasında gelen satış baskısı ile tekrar geriledi. Son olarak geçtiğimiz şubat ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 4,05 TL’ye kadar çıksa da devamı gelmedi. Bunda şirketin kârdaki artışın zayıf kalmasının etkisi bulunuyor. Şirket faaliyet raporunda yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı döneminde olduğu gibi güçlü ve seçkin satış kadrosu ve etkin pazarlama politikasıyla hizmetlerini yaymayı görev bildikleri yönünde değerlendirme olsa da brüt satışların ve esas faaliyet kârının gerilediği görülüyor. Şirket, diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirle dönem sonunda kârını artırabildi.
THY’nin yıl sonu hedefi hakkında bilgi var mı? Şirket yıl sonunda ne yapar, kâra geçebilir mi?
Göktuğ Kuş/Amasya
Türk Hava Yolları, 2017 yılında 10,3- 10,5 milyar dolar arasında bir gelir beklentisi içinde olduğu belirtiyor. Söz konusu gelirin elde edilmesi öngörülen yolculardan 31 milyonunun iç hatlarda 38 milyonunun da dış hatlarda olmak üzere toplamda 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Söz konusu rakamlara göre şirketin yolcu doluluk oranı ise yüzde 77-78 aralığında olması bekleniyor. Öte yandan kargo taşımada ise yüzde 23 artışla bin 100 bin ton olması öngörülüyor.
Dardanel’in mali durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Şirketin sermayesini kaybedip kaybetmediğini öğrenebilir miyim?
Yavuz Kılıç/Tekirdağ
Dardanel son açıkladığı 2017 altı aylık bilançosuna göre sermayesi ekside bulunuyor. Zira özsermayesi eksi 203,3 milyon TL seviyesinde. Bununla birlikte bilançoya yansımayan varlıkları ve marka değer dikkate alınarak hazırlanan solo bilançosuna göre özkaynağı 64 milyon 473 bin TL’ye çıktığı belirtiliyor. Bu anlamıyla şirketin ödenmiş sermayesini koruduğu dile getiriliyor. Ancak söz konusu değerlendirme şirketinin riskli yapısını değiştirmiyor. Zarar üreten yapı varlığını koruyor. Son bilançosunda da zarar eden şirketin bu ivmesini sürdürmesi halinde yıl sonunda da zarar etmesi şaşırtmayacak. Son bilançoya göre birikmiş geçmiş yıl zararı ise 252,1 milyon TL.
Anadolu Isuzu hissesinin çıkmasına neden olan gelişme elektrikli araba üretecek olması mıdır?
Derya Kaya/Erzincan
Anadolu Isuzu, 22 Aralık 2016 günü yukarı yönlü boşluk bırakarak yükseldi. Sonrasında da yatay harekette bulunurken arada gerçekleştirdiği ataklarla 9,67 TL’yi gördü. Şimdilerde de 8,78 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin boşluk bırakarak yukarı çıktığı aralık ayında kamuyla paylaştığı yüzde 230,45 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararı etkili oldu. Bilahare bedelsiz sermaye artırımı geçtiğimiz mayıs ayında hayata geçirilirken hissenin de yukarı yönlü atakta bulunmasında etkili oldu. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, geçtiğimiz günlerde elektrikli otobüs üretimine ilişkin çalışmada bulunduklarını belirtti. Henüz alt yapı çalışması aşamasında bulunulan otobüsün ne zaman piyasaya sunulacağına ilişkin bilgi ise açıklamada yer almadı.
Tekfen’in yıl sonu kârı hakkında beklentiniz nedir?
Hasan Ünal/Samsun
Tekfen Holding, açıkladığı 2017 altı aylık bilançosunda hem gelirini hem de kârını artırdı. Gelirdeki artış yüzde 37,16 seviyesinde gerçekleşirken dönem sonu kârı yüzde 74,09 oldu. Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, grup olarak yılın ilk altı ayında hedeflerinin üzerinde bir performans sergilediklerini söylüyor. Şirket, elde edilen performans çerçevesinde yıl sonu net kâr beklentisini yüzde 36 artırarak 617 milyon TL’ ye yükseltti. Şirketin yılın ilk yarısında sergilediği performansı koruması halinde hedeflediği rakama ulaşması mümkün.
Galatasaray’ın gerçekleştirdiği sermaye artırımından elde ettiği fonu nerede değerlendirdiğini öğrenebilir miyim?
Mücahit Bilici/Adana
Galatasaray Sportif, geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 398,96 bedelli sermaye artırımına giderek 21 milyon 645 bin TL olan ödenmiş sermayesini 108 milyon TL’ye yükseltti. Gerçekleşen sermaye artışı ile birlikte şirkete 87 milyon 217 bin TL nakit girişi sağlanmış oldu. Şirketin sermayesinin yüzde 66,42’sini elinde bulunduran Galatasaray Spor Kulübü Derneği ise 57 milyon 360 bin TL tutarındaki kısmı finansal borç ödemelerinde kullanılmak üzere sermaye avansı olarak koymuştu. Kalan diğer miktarın da şirketin operasyonel harcamalarında kullanıldığı belirtildi. Söz konusu sermaye artırımı ile şirketin mali yapısında belli oranda bir düzelme gözlendi. Öte yandan ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanına ulaşması nedeniyle şirket kayıtlı sermaye tavanının 540 milyon TL’ye yükseltilmesi için harekete geçti. SPK tarafından da olumlu görüş geldi. Gelinen aşamada kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi için şirketin genel kurulda karar alması gerekiyor.
Elimde Mert Gıda hissesi var. Hisseyle ilgili yorumda bulunmanız mümkün mü acaba?
Kenan Emir/İstanbul
Aralık 2005’te borsaya gelen Mert Gıda, halka açıldığı ilk yıl ciddi bir çıkış sergilese de devamını getiremedi ve sonrasında hızla değer yitirdi. Nominal değerinin altına gerileyen hissenin işlem sırası Mayıs 2016’da kapandı. Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan şirketin 2015 yıl sonu bilançosuna göre sermayesinin tamamını kaybetmiş olması ve sonraki 2016 ilk çeyrek bilançosunda da sermaye kaybının devam etmesi işlem sırasının kapatılmasında etkili oldu. Ayrıca bu süreçte şirketin aynı zamanda faal olmadığını da hatırlatmak yerinde olacak.
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