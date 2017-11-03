Yatırımcının Danışmanı 3 Kasım 2017
Çemaş Döküm’ün geçen ay alacaklarıyla ilgili yaptığı açıklamasını nasıl okumalı? Grup içi alacak borç ilişkisinde yatırımcılar mağdur ediliyor olabilir mi?
Onur Balon/Trabzon
Çemaş Döküm 29 Eylül’deki açıklamasında, içinde yer aldığı Işıklar grubundaki şirketler arasındaki alacak borç ilişkisinde zaman zaman değişiklikler olabildiğinin altını çizdi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Şirket; grup içi birleşme, devralma, tasfiye, varlık devri veya satış işlemlerinin olabileceğini, bunun sonucunda da alacak borç ilişkilerinde değişikliklerin söz konusu olduğunu dile getirdi. Bu nedenle ana ortak Işıklar Enerji’nin aldığı karar çerçevesinde, alacaklar konusunda 2014’te açıklanan tahsilat planı yerine Işıklar Enerji tarafından geçen yıl ocak ayında duyurulan plana göre hareket edileceğini belirtti. Söz konusu değişiklikten dolayı şirketin herhangi bir kaybı olup olmadığı hakkında ise detay bilgi verilmedi.
Ekiz Kimya’nın bankalara olan borçlarında son durum nedir?
Seher Aydın/Bursa
Mali yapısı sorunlu bir şirket olan Ekiz Kimya, uzun süre zarar ettikten sonra geçen yıl yatırım faaliyet kaleminden elde ettiği gelirle kâra geçti. Bu yılın ilk yarısında da kâr açıkladı fakat birikmiş geçmiş yıl zararının 26,5 milyon TL seviyesinde bulunduğunu unutmamalı. Öte yandan şirket, bankalara olan borcuyla ilgili ödeme koşullarını değiştirebilmek için görüşmelere devam ediyor. Henüz anlaşmaya vardığına dair bir açıklama gelmedi. Ekiz Kimya, sahip olduğu varlıkları satmak ya da kiralamak gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirmek istiyor.
Tek-Art Turizm neden kâra geçemiyor?
Atila Çavuş/Isparta
Geen yıl Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından turist sayısında yüzde 24,60 oranında gerileme yaşanırken gelirdeki azalış yüzde 30’u buldu. Tek-Art Turizm, 2017 altı aylık faaliyet raporunda konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede sonrasında Rusya ile yaşanan yumuşama süreciyle bu yılı olumsuzlukların etkisinin silinmeye başlayacağı bir yıl olarak değerlendirdi. Öte yandan yılın ilk altı ayında turist sayısındaki yüzde 14 artış olumlu değerlendirilebilir. Ancak artan turist sayısına rağmen sektörün gelirinde düşüş yaşandı. Sektördeki durum da şirketin kârlılığını da ister istemez baskı altında
Avivasa’nın kârı arttığı halde neden yükselmiyor?
Muhammed Mert/Kırklareli
Avivasa, Ocak 2016’dan bu yana yatay kanal içinde yukarı aşağı dalgalanarak hareket ediyor. Hisse, son bir ayda içinde yer aldığı kanalın taban seviyesine yakın işlem görüyor. Teknik olarak bu seviyelerde tutunmayı başarması halinde yönünü yukarı çevirmesi mümkün olabilecek. Basında yer alan verilere göre, şirket yılın ilk yarısında fon büyüklüğünde yüzde 28, katılımcı sayısında ise yüzde 4 artış yakaladı. Şirketin CEO’su Fırat Kuruca, otomatik katılımın uygulamaya konduğu yılbaşından bu yana, BES fon büyüklüğünde yüzde 14 büyüme yakalandığını dile getirdi. Fona olan ilginin hisse senedine de yansıması halinde tabanda tutunan hissenin çıkışı mümkün olabilir.
Vakıf GYO bedelsiz verdiği halde düşmeye devam ediyor?
Barış Arslan/Mardın
Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımında bulunması, genel olarak yatırımcıların hisseye olan ilgisini artırırken beraberinde fiyatı da yukarı doğru çıkarır. Ancak gerçekleşen bu genel hareket, her bedelsiz sermaye artırımı için geçerli olmayabilir. Bazı durumlarda tersi hareketlenmelerin yaşandığını da görüyoruz. Şirket bedelsiz sermaye artırımına giderken kimi ortaklar bunu satış fırsatı olarak değerlendirebiliyor. Vakıf GYO da geçen ağustos ayı içinde yüzde 2,11 oranında bedelsiz sermaye artırımında bulundu. Hisse, bedelsiz verdiği hafta yükselse de temmuz ayının son gününden bu yana yaşanan düşüş dalgasını kırmaya yetecek gücü bulamadı. Hâlihazırda düşüş ivmesi varlığını koruyor.
Silverline’ın bu yılkı performansı nasıl?
Yusuf Fındık/Kahramanmaraş
2017’nin ilk çeyreğinde dayanıklı tüketim mallarına uygulanan ÖTV indiriminin sektörde satışları önemli ölçüde yukarı çektiği gözleniyor. İkinci çeyrekte azalmakla birlikte bu artış korundu. Sektördeki olumlu hava Silverline için de geçerli. Şirketin bilanço verileri, gelir ve kârlılıktaki artışı gösteriyor. Şirket ise altı aylık faaliyet raporunda sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Yaşanan büyüme, hisseyi de olumlu yönde etkiliyor. Hisse, yılın ilk günü en düşük 1,10 TL’yi test ederken şimdilerde 1,92 TL’nin üzerinde bulunuyor.
İntema İnşaat’ın görünümü nasıl?
Adnan Şener/Karabük
İntema İnşaat, Türkiye’nin önemli gruplarından birisi olan Eczacıbaşı bünyesinde yer alıyor. Söz konusu durum, şirkete önemli bir marka değeri katıyor. Ancak şirketin mali açıdan arzu edilen performansı gösterememesi, sorun. Son beş yılın dördünde zarar ederken altı aylık bilançosunda da zarar devam etti. Aynı ivmeyi sürdürmesi halinde yıl sonunda da zarar açıklaması sürpriz olmayacak. Öz sermayesi zayıflayan şirketin birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı ise 69,7 milyon TL. Şirkete ait hissenin fiyatı geçen ocak ayından bu yana yatay bir hareket sergilese de piyasa defter değerinin (P/DD) son iki yılda hızla artması risk unsurunu artırıyor.
Sönmez Pamuklu’nun sahibi olduğu çimento fabrikasının durumu hakkında bilgi alabilir miyim?
Zeynel Ataç/İstanbul
Sönmez Pamuklu, Sönmez Çimento’nun yüzde 15’ini elinde bulunduruyor. İştirak oranı az olmakla birlikte bu iştirak, Sönmez Pamuklu’nun aktif toplamı içindeki en önemli kalemi oluşturuyor. Üç yıl önce faaliyete geçen şirket, serbest bölgeler içine kurulmuş ilk çimento fabrikası. Şirketin sevkiyatını kendi limanında gerçekleştirebilmek amacıyla geçen yıl başladığı liman tesisi yatırımı, bu yıl sonunda aktif hale gelecek. Söz konusu iştirakin artan kârı, Sönmez Pamuklu’nun da olumlu yönde etkilenmesine olanak verecek.
Ulusoy Elektrik’te yabancılar istediği için büyük ortakların satış yaptığı doğru mu?
Murat Ballıkaya/Ankara
Ulusoy Elektrik, 28 Eylül’de yaptığı açıklamada büyük ortaklarından Sait Ulusoy’un yabancı kurumsal yatırımcılardan gelen talep üzerine piyasaya 4 milyon adet satış yaptığını belirtti. Amaç ise dolaşımdaki pay sayısını ve likiditeyi artırmak olarak açıklandı. Aynı açıklamada satılan hissenin yüzde 80’ini yabancı kurumsal yatırımcıların kalanını ise yurtiçi kurumsal yatırımcıların aldığı dile getirildi. Takas verilerine göre halka açık kısım içindeki yabancı payının yüzde 29,92’ye çıktığı gözleniyor.
Saray Matbaacılık’ta ortaklar ara ara hisse satıyor. Neden? Satışların devamı gelir mi?
Furkan Okutan/ Denizli
Saray Matbaacılık’ın büyük ortaklarından Metin Kuru, sahip olduğu paylardan yaklaşık 214 bin adetini geçtiğimiz eylül ayında 1,19-1,22 TL fiyat aralığında sattı. Satış gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Satışın ardından söz konusu ortağın sermaye içindeki payı yüzde 9 sınırına geriledi. Bu işlem sonrasında hissenin fiyatı bir ara 1,05 TL’ye kadar gerilese de şimdilerde 1,17 TL seviyelerinde bulunuyor. Şirketin zarar etmesi, hisse üzerinde ister istemez baskıya neden oluyor. Alıcı ilgisinin artabilmesi için mali yapısını güçlendireceğine dair sinyali görebilmek önemi.
Konfrut Gıda’nın kârını nasıl buluyorsunuz?
İlhan Civan/Erzurum
Konfrut Gıda, 2017’nin ilk altı ayında brüt satışlarını yüzde 67,54 oranında artırmasına rağmen bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer kâr açıkladı. Söz konusu durum, şirketin satışlarındaki artışın kâra dönüşmediği anlamına geliyor. Şirket, satış gelirinin artışını yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki talep artışı ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi neticesindeki avantajlı fiyat oluşumuna bağlıyor. Ancak bu avantajın kâra dönememesi, sorun olarak görülmeli. Bilanço verileri incelendiğinde maliyet kalemi ile diğer maliyet giderlerinin, kârdaki artışının zayıf kalmasında etkili olduğu görülüyor.
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