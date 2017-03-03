Yatırımcının Danışmanı 3 Mart 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Pegasus’un fiyatı nasıl görünüyor? Alım için doğru bir karar olur mu?
Mehmet Aysal/ Kahramanmaraş
Borsaya geldiği Nisan 2013’ten itibaren yükselen bir ivme sergileyen Pegasus, Kasım 2013’te en yüksek 44 TL’yi test etti ve sonra Temmuz 2016’ya kadar sürekli düştü. 2014-2016 dönemi içerisinde yabancıların net satışı 552 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz aralık ayından bu yana ise yabancıların alıma döndüğü gözleniyor. Aralık ve ocak ayında gerçekleşen net alım tutarı, 23 milyon TL olup halka açık kısım içindeki payları da ocak sonu itibarıyla yüzde 9,98 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu yabancı alımları, hissenin yükselmesinde etkili oldu. Alımların devamı hissedeki çıkışın sürmesine olanak tanıyacaktır.
Hitit Holding’in işlem sırasının açılma ihtimali var mı? Elinde hissesi olanın ne yapmasını öneriyorsunuz?
Hasan Kılıç/Edirne
Mart 2012’de halka açılan Hitit Holding, borsada işlem gördüğü zaman boyunca oldukça dalgalı bir seyir izledi. Hissenin işlem sırası Mart 2015’te mali tablolarını kamuyla paylaşmaması nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Aralık 2015’te ise borsa yönetimi aldığı kararla, açıklanmayan bilançoların kamuyla paylaşılmasının ardından yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem sırasının açılabileceğini belirtmişti. Ancak geçen zaman diliminde şirket istenen şartları sağlayamadığı için bir daha işlem görmedi ve 30 Kasım 2016 günü kottan temelli çıkarıldı. Bu aşamadan sonra yatırımcının zararının gerçekleştiği görülüyor.
Adese bu yıl kârını artırır mı? Almak için uygun görüyor musunuz?
Erhan Karakaya/Bursa
Borsada gerçekleştirilecek yatırımların uzun vadeli olması kazanç potansiyelini de artıracaktır. Bu nedenle tercih edilmesi gereken bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak uzun vadeli yatırımın kazanç getirebilmesi için şirketin gelir ve kârlılığını istikrarlı şekilde büyüttüğünü görebilmeli. Şirket düzenli şekilde büyüme çizgisini yakalayabilmişse hissenin fiyatında da paralel bir ivme yaşanacaktır. Adese’nin mali yapısı incelendiğinde ise artan kârlılığı gözlemek mümkün. Dokuz aylık bilançosu yıl sonunda kârın artacağına dair işareti veriyor. Bununla birlikte yatırımcıların temkinli yaklaşması hissenin performansının sınırlı kalmasına neden oluyor.
Aksu Enerji hakkındaki beklentiyi öğrenebilir miyim? Daha da çıkar mı? Hisseyi önerir misiniz?
Hatice Özbey/Mersin
Hisse, geçtiğimiz 10 Ocak günü kapanışını 8,40 TL’den gerçekleştirdi. Ardından gelen taleple birlikte 25 Ocak günü 13,24 TL’ye kadar yükselse de sonrasında gelen kâr satışları hisseyi zayıflattı ve şimdilerde 12,40 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin tarihi zirve seviyesi ise Temmuz 2015’te test ettiği 14,80 TL. Halihazırda zirve seviyelerine yakın bulunmakla birlikte uzun vadede yatırımcısına kazandırdığı söylenemez. Zira dolar bazlı
verilerle takip edildiğinde her ne kadar son zamanlarda bir çıkış görülse de yatay trendde hareket ettiği gözleniyor. Şirketin zarar etmesi bu sonucun oluşmasında etkili oldu. Şirket, 2015 yıl sonunda kâra dönse de son açıklanan dokuz aylık bilançosunda yine zararda. Söz konusu mali performans hisse üzerinde baskıya neden oluyor.
Netaş’la ilgili görüşünüz nedir? Hep böyle aynı fiyattan mı devam edecek?
Ömer Fidan/Denizli
Netaş, Nisan 2012’de düzeltilmiş verilerle zirve seviyesi 26,75 TL’yi gördü. Sonrasında yaşadığı düşüşün ardından 2013 yılında 4,65 TL’ye kadar indi. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana ise yatay bir seyir izledi ve 15 Şubat günü kapanışını 10,65 TL’den gerçekleştirdi. Ancak hissenin daha da yükselmesi için gerekli zeminin yeterli olduğunu söylemek zor. Zira geçen zaman diliminde gelir ve kârlılığını arzu edilen seviyeye çıkaramadı. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda zarar açıklayan şirketin istikrarlı bir kârlılığı yakalaması hissenin çıkışında dinamo işlevi görecektir.
TGS Dış Ticaret’in fiyatı ucuz olduğu halde yükselmemesini neye bağlıyorsunuz?
Sinan Ay/Gaziantep
Haziran 2012’de borsaya gelen TGS Dış Ticaret, arada yukarı sert hareketler gerçekleştirse de bu yükselişlerin sonrasında her defasında geriye düştü. Gelinen aşamada taban seviyelerinde bulunan hissenin aralık ayından bu yana ise belli bir yükselişi gözleniyor. 2016 yıl sonu
bilançosunda kârını artırması olumlu kabul edilebilir. Ancak gelirdeki azalma dikkatlerden kaçmıyor. Şirket, esas faaliyet kârını düşürmesine rağmen, diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirle yıl sonu kârını artırdı. Çıkışın istikrarlı şekilde devam edebilmesi için gelirini artırabilmesi şart.
Kardemir hissesinden aldım ama nedense yükselmiyor. Zararımı kurtarmak için ne önerirsiniz?
Şeref Ergen/Artvin
Kardemir, düzeltilmiş verilere göre, Kasım 2014’te en yüksek 2,37 TL’yi test ettikten sonra hızla geriledi. Geçen süre zarfında arada yukarı yönlü atakları olduysa da bu çıkışlar bir süre sonra yerini düşüşe bıraktı. Hisse, son olarak aralık ayında gerçekleştirdiği çıkışla birlikte 15 Şubat günü kapanışını 1,26 TL’den gerçekleştirdi. 2015 yıl sonunda zarar açıklayan şirketin 2016 dokuz aylık bilançosunda düşük de olsa kâr açıklaması olumlu değerlendirilmeli. Ancak hissedeki çıkışın sürebilmesi için kârın artması önemli. Aksi takdirde mevcut çıkışın yerini, düşüşe bırakması gündeme gelecektir.
Elimde Menba Holding hissesinden var. Fiyatı çok aşağılarda. Sizce daha da düşer mi? Çıkış için düşüncenizi öğrenebilir miyim?
Hüseyin Bakan/Hatay
Borsada işlem yapan yatırımcıların alım yapmadan önce ilgili hissenin trendini tespit edebilmeleri alacakları riski tespit edebilmeleri açısından önemli. Eğer şirket, düzenli şekilde gelir ve kârlılığını büyütüyorsa bu hissenin uzun vadede yükselen ivmesini koruması beklenmeli. Diğer taraftan sürekli zarar etmesi ya da kârını düşürmesi halindeyse hissede uzun vadede değer kaybı söz konusu olacaktır. Menba Holding, üç yıldır zarar eden bir yapıya sahip. Son açıkladığı altı aylık bilançosu göz önüne alındığında şirketin 2016 yıl sonunda da zarar etmesi şaşırtmayacak. Mevcut şartlar karşısında hissede kısa süreli çıkışlar yaşansa da istikrarlı bir yükseliş beklenmemeli.
Turkcell’deki yükselişe rağmen fiyat bana göre hâlâ ucuz. Ama hisse nedense düştü. Sebebini öğrenebilir miyim?
Çağrı Yıldız/İstanbul
Sektörün önemli aktörlerinden olan Turkcell, Ocak 2015’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 13,54 TL’yi test etti ve ardından dalgalı bir seyirle aşağıya kaydı. Yaşanan düşüş geçtiğimiz aralık ayına kadar devam etti ve 5 Aralık 2016 günü 8,78 TL’yi gördü. Sonrasında ise piyasadaki genel eğilime uygun olarak yükseldi. 15 Şubat günü de 10,99 TL’den kapandı. Şirketin geçen yıl bilançosundaki kârın düşmesi hissedeki çıkışın daha da sürmesinin önündeki engel. Hareketin devam edebilmesi için gerileyen kârın artabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde oluşacak satış baskısıyla düşüş gözlenebilir.
Marshall’ın ilerisi için beklentisi var mı? Çıkış devam eder mi? Maliyeti indirmek için biraz daha alsam mantıklı olur mu?
Nur Taşçı/Çorum
Uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan hisselerden biri olan Marshall, en yüksek seviyesini 2011 yılında 106,50 TL’yi test ederek görmüştü. Sonrasında arada yukarı yönlü çıkışlar yaşansa da geçen süre zarfında bir daha aynı seviyeye çıkamadı. Üç yılı aşkın süredir de yatay bir kanalda hareket ediyor. Halihazırda 36 TL’de tutunuyor. Dokuz aylık bilançosuna göre kârı artmış görünse de işlem fiyatı ile uyumsuz. F/K oranının 747,49 seviyesinde bulunması da bunu destekler nitelikte. Bu oranın makul seviyeye gelebilmesi için ya kârın kayda değer oranda artması ya da fiyatının düşmesi gerekiyor.
Bir yıldır Doğuş Otomotiv hissesinde pozisyondayım. Çıkar gibi yapıyor ama zararım devam ediyor. Hissede çıkış sürecek mi?
Gökhan Altın/Kütahya
Geçtiğimiz yıl yaşadığı fiyat kaybıyla birlikte aralık ayında en düşük 8,03 TL’ye kadar inen Doğuş Otomotiv, sonrasında kademeli olarak yükseldi. Hisse 15 Şubat günü 8,98 TL’den kapandı. 2015 yılından bu yana yabancılar ağırlıklı olarak satış yönü işlemlerde bulunuyor. Bu yılın ilk ayından itibaren de satışlar devam etti. Halka açık kısım içindeki yabancı payı ocak sonu itibarıyla yüzde 23,21’e geriledi. Şirketin açıklanan 2016 yılı dokuz aylık bilançosuna göre gelirinde azalma olmamasına rağmen giderlerdeki artış dönem kârının kayda değer oranda gerilemesine neden oldu. Özellikle yönetim giderlerinde gözlenen aşırı artış dikkat çekiyor. Şirketin giderlerini kontrol altına alabilmesi kârını olumlu yönde destekleyecek.
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