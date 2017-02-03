Yatırımcının Danışmanı 3 Şubat 2017
Şişecam’ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Alım için uygun mu?
Salih Çetin/Konya
Şişecam, TL bazlı verilere göre uzun süredir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, son olarak 2016 Kasım’da en düşük 3,09 TL’yi test ettikten sonra çıkışını sürdürdü. 17 Ocak 2017 günü de kapanışını 4,02 TL’den gerçekleştirdi. Ancak dolar bazlı verilerle takip edildiğinde hissenin yatay seyir halinde olduğunu görüyoruz.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Dolar bazlı verilere göre, 2010 yılından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte yatay trendde hareket ediyor. Şimdilerde de şirket, yine dolar bazlı verilere göre taban seviyesine yakın fiyatlarda işlem görüyor. Piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak hissenin bir miktar daha gerilemesi mümkün. Ancak sonrasında desteklerin çalışarak hissenin yönünü tekrar yukarı çevirmesi beklenmeli.
Dardanel’deki gelişmelerle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Onur Coşkun/Rize
Borsada gerçekleştirilecek alımlarda güçlü şirketlere öncelik verilmesi, kazanç sağlama olasılığını da artırır. Şüphesiz mali yapısı zayıf şirketler, zaman zaman sürpriz şekilde yukarı yönlü sert ataklarda bulunabilir. Ancak bu hareketleri yakalamak ve kâr elde edebilmek, özellikle bireysel yatırımcılar açısından oldukça zor. Bu nedenle gereksiz risklerin peşine düşmek yerine büyüyen şirketlerin takip edilmesi daha doğru bir yaklaşım olur. Dardanel de Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan ve oldukça riski olan hisselerden birisi. Son bilançosuna göre sembolik düzeyde de olsa kâr açıklamakla birlikte şirketin öz sermayesi ekside bulunuyor. Geçmiş yıl zarar toplamı ise 229,3 milyon TL seviyesinde. Kârını istikrarlı şekilde büyüten şirketlerin takip edilmesi daha yerinde olacaktır.
Eminiş Ambalaj’daki düşüşün nedeni nedir? Yükselme potansiyeli var mı?
Bilal Akyar/Çanakkale
Gelirini artıramayan şirketlerden birisi olan Eminiş Ambalaj, buna bağlı olarak zarar yazıyor. Şirket son beş yılda hep zarar ederken dokuz aylık bilançosunda da aynı ivmenin devam ettiği gözleniyor. Son çeyrekte kayda değer bir gelişmenin yaşanamaması halinde, 2016 yıl sonunda da zarar etmesi sürpriz olmayacak. Şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı ise 17,5 milyon TL seviyesinde. Mali yapıdaki sıkıntı, öz sermayesinin sermayesinin gerisine düşmesine neden olmuş durumda. Ayrıca mali yapıdaki zayıflık, arada yukarı çıkışlar görünse de hissedeki düşüş ivmesinin yön değiştirmesine izin vermiyor. Hisse, uzun vadeli yatırım için elverişli bir niteliğe sahip değil.
Bagfaş’ın çıkışı devam edecek mi? Geldiği bu aşamadan sonra daha da düşme ihtimali var mı?
Furkan Şahin/Diyarbakır
Bagfaş, Nisan 2016’da en yüksek 16,49 TL’yi test ettikten sonra düşen ivmeyle hareket etti. Geçtiğimiz aralık ayında da en düşük 8,53 TL’yi test etti ve ardından gelen alımlarla birlikte 17 Ocak 2017 günü kapanışını 11,00 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin düşmesinde, kârdaki azalmanın etkisi göz ardı edilmemeli. Dokuz aylık dönemde gelirini artırmasına rağmen yükselen maliyetlere ve finansal giderlere bağlı olarak şirketin dönem sonunda kârı azaldı. Bilançodaki olumsuz tablo, hissenin fiyatında da kendisini hissettirirken düşmesinde etkili oldu. Halihazırda hisse taban seviyelerinde bulunuyor.
Koza Madencilik hisselerinde beklentileriniz nelerdir?
Hayatı Erhan/İstanbul
Koza Madencilik, Ocak 2013’te en yüksek 5,96 TL’yi test ettikten sonra dalgalı seyir halinde geriledi. 2016 Temmuz’da nominal değerinin altına kayarken en düşük 0,61 TL’yi gördü ve 2016 Aralık’ta en yüksek 2,73 TL’ye çıktı. Şimdilerde de tekrar gevşeme söz konusu. Aralıktaki artışa rağmen şirketin mali yapısındaki belirsizlik en önemli sorun. Şirketin 2015’e ilişkin mali soruşturma devam ettiği için 2015 yıl sonu bilançosuyla sonraki bilançolar açıklanmış değil. Her ne kadar ticari faaliyet devam etse de ilerleyen süreçte nasıl bir bilanço ile karşılaşılacağı bilinmiyor. Bu da hissedeki riski yükseltiyor. Gereksiz risk alınmaması yerinde bir yaklaşım olacaktır.
Adese Alışveriş neden yükselmiyor?
Taylan Kaşık/Bursa
Adese Alışveriş, düşüş kanalı içinde hareketini sürdürüyor. Nisan 2015’te düzeltilmiş verilere göre, en yüksek 9,53 TL’yi test ederken sonrasında geriledi. Geçen süre zarfında arada yukarı çıkışları olsa da düşen eğilim varlığını korudu. Şimdilerde de 1,80 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirket 2015 yılında yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirle kârını kayda değer oranda arttırdı. Ancak aynı gelir 2016 ’nın dokuz aylık döneminde gelmedi. Yılın son çeyreğinde de gelmemesi halinde 2016 yıl sonu kârını geriletme olasılığı güçlenecek. Ancak gelirin gelmesi halinde de yatırımcıları ikna etme olasılığı pek de yüksek değil. Neticede yatırımcılar kârdaki artışın faaliyet gelirlerinden kaynaklanmasını önemsiyor. Aksi durumda temkinli yaklaşımlarını sürdürmeleri gündemden düşmeyecek.
Ak Enerji’de beklenti nedir? Nominal değerinin üstüne çıkma olasılığı var mı?
Osman Yılmaz/Karabük
Ak Enerji, yatırımcısına istenen kazancı veremeyen hisselerden birisi. Nisan 2010’da düzeltilmiş verilere göre en yüksek 3,49 TL’ye kadar çıkan hisse, sonrasında kademeli olarak geriledi. Geçen süre zarfında arada yaşanan çıkışlar satış baskısıyla karşılaşırken, yerini düşüşe bıraktı. Gelinen aşamada ise nominal değerinin altında işlem görüyor. Hissenin bu denli düşmesinde şirketin zarar etmesinin etkisi var. Son beş yılın dördünde zarar eden şirket, son açıklanan 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda da azaltmakla birlikte zararını sürdürdü. Bu da ister istemez hissenin fiyatına olumsuz yansıyor. Zarar eden şirketler yerine kârlı şirketlerin takip edilmesi kazanma potansiyelini artıracaktır.
Rhea Girişim aşağıya inmeye devam eder mi?
Murat Baytar/Gaziantep
Borsada bulunan hisseler kısa süreli hareketlerinde daha ziyade piyasadaki genel dalgalanmalara uygun hareket eder. Hisselerin uzun vadeli yönelimleri ise şirketin mali yapısıyla ilgilidir. Bu nedenle özellikle uzun vadeli yatırımlarda bulunurken şirketlerin ticari performansı yakından takip edilmeli. Bu çerçeveden bakıldığında Rhea Girişim’in mali performansının istenen nitelikte olmadığı görülüyor. Şirket sürekli zarar ediyor. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da zarar ederken aynı performansın sürmesi halinde yıl sonunda da benzer bir durum beklenmeli. Şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı ise 51,6 milyon TL. Rhea Girişim sahip olduğu zayıfı mali yapısı nedeniyle istenen performansı göstermekten hayli uzakta duruyor.
Denge Yatırım Holding hakkında bilgi verebilir misiniz? Kârı fiyatına oranla çok yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen fiyata neden yansımıyor?
Burak Alptekin/Ankara
Ağustos 2012’de borsaya gelen Denge Yatırım Holding, bir ara abartı çıkış gerçekleştirse de sonrasında geriledi. Şimdilerde de düzeltilmiş verilere göre, halka arz seviyesinin altında işlem görüyor. Henüz dokuz aylık bilançosu açıklanmayan şirketin 2016 yılı altı aylık bilançosuna göre kârı arttı. Şirket, her yıl kârını bir miktar arttırsa da yatırımcılar mesafeli kalmayı tercih ediyor. Bunda yatırım holding şirketlerine yönelik var olan olumsuz yargının etkisini göz ardı etmemeli. Aynı şekilde F/K oranının düşük olmasını da şirketin kârının gerileyeceğine dair beklentinin yüksek olduğu yönünde değerlendirmek gerekiyor.
Kristal Kola hiç yükselmiyor. Sizce hisse nasıl görünüyor?
İsmail Bozkurt/Yozgat
Bir şirketin uzun vadede istikrarlı şekilde yükselebilmesi için kârını düzenli olarak artırabilmesi önemlidir. Aksi takdirde arada yukarı çıkışlar yaşansa da çıkışın devamı gelmez. Söz konusu durum Kristal Kola için de geçerli. Şirket, güçlü bir kârlılığa sahip değil. Elde edilen tutarlar hayli zayıf. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da artmış olmasına rağmen kârı yetersiz. Mevcut tutara göre hissenin işlem fiyat yüksek kalıyor. Bu durum son bir yılda aynı seviyelerde kalmasına rağmen fiyatının ucuz olmadığını gösteriyor. Şirketin kârını düzenli şekilde artırabilmesi şart.
Uşak Seramik ne durumda? Hissenin düşüp düşmeyeceğini öğrenebilir miyim?
Caner Aksu/Tekirdağ
Uşak Seramik, Ekim 2011’de en yüksek 9,68 TL’yi test etti ve sonrasında hızla geriledi. 2012’den bu yana da dalgalı bir seyir izliyor. Hisse şimdilerde ise 1,30 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirketin arada geçen yaklaşık altı yıllık zaman diliminde bir daha zirve seviyesine ulaşamamasında güçlü bir kârlılık yapısına sahip olamamasının etkisi bulunuyor. Gelirindeki düzenli artışa rağmen, Uşak Seramik’in kârı aynı istikrarı gösteremiyor ve dalgalı bir seyir izliyor. Kâr rakamı bazı yıllar yükselirken bazı yıllar düşüyor. Bu da hissenin istikrarlı şekilde yükselememesinde etkili oluyor. Çıkış için kârın düzenli şekilde arttırdığını görebilmek önemli.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?