Yatırımcının Danışmanı 30 Aralık 2016
Diriteks’te son günlerdeki canlılığın sebebini öğrenebilir miyim?
Nazım Tokay/Malatya
Zaman zaman yukarı yönlü sert ataklarda bulunan Diritaş’ın çıkışları fazla uzun sürmüyor. Hisse, son olarak 11 Aralık günü kapanışını 0,83 TL’den gerçekleştirirken 14 Aralık gününe gelindiğinde 1,41 TL’ye gördü.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Hissede bu denli sert harekete neden olacak bir gelişme ya da açıklama bulunmuyor. Şirket son açıklanan bilançosunda gelirini artmış görünse de oluşan zararı önleyemedi. Bununla birlikte rakamlarda iyileşme gözleniyor. Mevcut performansın devamı halinde yıl sonunda yine zarar beklenmeli. Geçtiğimiz üç yıllık faaliyet döneminde de zarar açıklayan şirket, kârlı bir yapıya geçemediği sürece belki sert çıkışlar yaşanabilir ama istikrarlı bir yükseliş beklenmemeli.
Soda Sanayii’de neler oluyor? Hissedeki çıkış daha da devam eder mi?
Deniz Aygül/Edirne
Uzun vadede yükselen kanal içinde hareket eden Soda Sanayii hisselerinde özellikle kasım ayından bu yana güçlü bir ivme söz konusu. Yaşanan çıkışa bağlı olarak hisse 14 Aralık günü kapanışını 4,81 TL’den tamamladı. Yılın üçüncü çeyreğinde kârını düşüren şirket, modernizasyon ve enerji tasarrufu yatırımlarını sürdürdüğünü ifade ediyor. Kârdaki gerilemeye rağmen, hissenin fiyatındaki artış yatırımcıların ilgisinin azalmadığı anlamına geliyor. Çıkışa rağmen F/K oranının 9,04 seviyesinde bulunması da fiyatın ortalamalara
uygun olduğunu gösteriyor. Veriler hissenin teknik olarak çıkış trendini korumasına olanak tanıyor.
Sizce bedelsiz veren hisse mi yoksa temettü veren mi hissi mi alınmalı?
Hacı Laçin/Trabzon
Borsada işlem gören hisseler farklı nedenlerle çıkabilir ya da düşebilir. Bununla birlikte bazı genellemelerde bulunmak mümkün. Yatırımcıların nakit temettü ya da bedelsiz sermaye artırımına özel önem gösterdiğini ve böylesi durumlarda hisseye ilginin artığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu tespit, her bedelsiz ya da nakit temettü durumunda hissenin artacağı anlamına gelmediği gibi aksine hissenin düştüğü durumlar da olabiliyor. Bu nedenle bedelsiz ya da nakit temettü önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değil. Yatırımcıların alım kriterlerini daha geniş seçenekler arasında belirlemesi riskin düşürülmesi açısından yerinde bir yaklaşım olacak.
Diğer hisseler yükselirken Egeplast neden düşüyor?
Melis Uçan/Adana
Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan Egeplast’ın, arada gerçekleştirdiği yukarı atakları bir süre sonra yerini düşüşe bırakıyor. Şirket son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda kâr etmiş olsa da elde edilen kârı yeterli görmek mümkün değil. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı azalmakla birlikte hâlâ 62 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Geçmiş yıllarda yaşanan yüksek zarar, şirketin öz sermayesinin ekside kalmasına neden oldu. Bu nedenle elde edilen kâr önemli olmakla birlikte yetersiz kalıyor. Şirketin kendisini toparlayabilmesi için geçmiş yıl zararını kapatabilmesi şart. Mevcut haliyle hisse riskli yapısından kurtulabilmiş değil.
Kervansaray Yatırım Holding hissesi neden çıkmıyor?
Derya Seven/İstanbul
Bir hissenin fiyatının düşük olması ile ucuz olması arasında ince ancak önemli bir ayrım vardır. Kervansaray Yatırım Holding’in fiyatı nominal değerinin altında ve fiyatı en düşük hisseler arasında yer alıyor. Ancak fiyatın bu denli düşük olmasına rağmen ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Neticede şirket sürekli zarar ediyor. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da bir önceki yılın aynı dönemine benzer zarar yaşandı. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 150 milyon TL’ye dayandı. Özsermayesi sermayesinin altına gerileyen şirketin kâr edememesi ister istemez sıkıntıya yol açarken zararın da sürmesine neden oluyor. Şirketin belirsiz mali yapısı hissenin fiyatını olumsuz etkilerken yükselme olasılığını ciddi şekilde düşürüyor.
Bolu Çimento’daki düşüş sizce daha ne kadar sürer? Hisseyle ilgili beklenti nedir?
Ahmet Araz/Eskişehir
Uzun vadede kazandıran hisselerden birisi olan Bolu Çimento, geçtiğimiz ay en yüksek 6,65 TL’yi test etti ve ardından geriledi. Hisse, şimdilerde gelen satış baskısına bağlı olarak düşüşünü sürdürmekle birlikte uzun vadede yükselen kanalını koruyor. Son açıkladığı dokuz aylık bilançosuna göre kârı yüzde 6,38 arttı. Artış her ne kadar enflasyon farkına yetişse de şirketin yıllar itibarıyla büyümesini sürdürmesi önemli. Öte yandan hissenin F/K oranının 7,70 seviyesinde bulunması çıkış potansiyelini koruduğu anlamına geliyor. Söz konusu durum ileriye dönük beklentileri güçlendirirken yükseliş için uygun zeminin oluşmasına olanak tanıyor.
Ünye Çimento’da 4,17 TL maliyetim var. Nasıl gördüğünüzü söyleyebilir misiniz?
Servet Yılmaz/Kayseri
Ünye Çimento, düzeltilmiş verilere göre, geçtiğimiz şubat ayında en düşük 2,93 TL’yi test etti. Ardından gelen alımlarla birlikte yükseldi ve geçtiğimiz ay en yüksek 4,40 TL’yi test etti. Sonrasında da düzeltme hareketine yöneldi. Halihazırda düzeltme devam ediyor. Alımların zayıf kalması halinde düşüş bir süre daha devam edecek. Ancak fiyat kazanç oranının 8,72 gibi makul bir seviyede bulunması düşüşün sınırlı kalmasına olanak tanıyacak. Öte yandan test edilen 4,40 TL hisse açısından zirve seviyeleri. Tekrar bu seviyelere çıkabilmesi ve ilerisine gidebilmesi alıcıların güçlü talepleriyle yakından alakalı bulunuyor.
Servet GYO’daki gerilemeye göre alım yapmak kazandırır mı?
Yağmur Gezen/Yalova
Servet GYO’nun fiyatı yatay bir seyir izlerken kasım ayının ikinci haftasında yukarıya sert bir hareket gerçekleştirdi. Üç günlük çıkışın ardından 15 Kasım günü en yüksek 4,09 TL’yi gördü. Bir gün sonra da şirketin kısmi bölünme ve devir işlemleri çerçevesinde, haziran ayında yapılan açıklamada 2,4311 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatının SPK’nın görüşleri doğrultusunda tekrar hesaplandığı ve 2,4316 TL olarak tespit edildiği belirtildi. Bu açıklamanın etkisiyle gerileyen hisse, şimdilerde 2,86 TL’nin üzerinde tutunuyor. Sektör olarak yatırımcısına uzun vadede kazandırmayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları yerine, istikrarlı şekilde büyüyen şirketlerin takip edilmesi kâr etme olasılığını artırır.
Konya Çimento daha ne kadar inecek? Hisseyle ilgili bilgi verir misiniz?
Mert Turgut/Kars
Geçtiğimiz yıl haziran ayında düzeltilmiş verilere göre en yüksek 395,40 TL’yi test eden Konya Çimento, bir daha aynı seviyeye ulaşamadı. Hisse, arada yukarı ataklarda bulunsa da geçen zaman zarfında düştü. Şimdilerde de 249 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Daha da aşağıya kaymaması için alıcıların güçlenmesi gerekiyor. Yaşanan gerilemeye rağmen F/K oranı ise hâlâ 28,60 seviyesinde. BİST-100 Endeksi’ne dahil hisselerin ortalamasının 10,11 olduğu düşünüldüğünde oran yüksek kalıyor. Son bilançosuna göre düşen kârı artırabilmek alıcıların güçlenmesine olanak tanıyacak.
Banvit’in temettü verme ihtimali nedir?
Zeynep Erat/Kütahya
Bir şirketin ortaklarına temettü ödeyebilmesi için öncelikle kâr etmesi gerekiyor. Eğer ortada
kârlı bir şirket yoksa dağıtılacak kârdan da bahsetmemiz mümkün olamaz. Bu durum Banvit içinde geçerli. Şirket içinde bulunduğu sıkıntıyı aşabilmiş değil. Son beş yılın dördünde zarar etti. Mevcut bilançosuna göre yıl sonunda kâr etme olasılığı varsa da geçmiş yıl zarar toplamının 154,6 milyon TL olması bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Zira şirketin temettü dağıtabilmesi için öncelikle geçmiş yıl zararlarını temizlemesi şart. Mevcut koşullarda temettü dağıtma olasılığı bulunmuyor.
Çıkışta Karsusan hissesi aldım, kısa sürede iyi kâr ettim. 6 TL’yi görür mü?
Uğur Taşdelen/Diyarbakır
Ekran üstünde gerçekleşen kâr, realize edilmediği sürece kâr değildir. Neticede yükselen fiyatlar bir süre sonra tekrar gerileyebiliyor. Bu nedenle çıkış sırasında satılmayan hisse gerilediğinde, ekran üzerindeki kâr da erimiş olacak. Karsusan yatırımcısı için de söz konusu değerlendirmeyi yapmak yanlış olmaz. 2 Aralık günü 2,14 TL’den yükselişe geçen hisse, 13 Aralık günü 3,20’yi gördü. Ardından gelen satış dalgasıyla birlikte ertesi gün 2,54’ye geriledi. Satışların devamının gelmesi halinde düşüş de sürecek. Şirket, aralığın ilk haftasında yaptığı açıklamayla Sinop Gerze’de bulunan fabrikasının faaliyete geçebilmesi için gerekli olan atık su arıtma tesisinin yapımının devam ettiğini bildirdi. Öte yandan iki yıldır zarar eden şirketin önemli bir gelişme olmaması halinde bu yıl da zarar açıklaması beklenmeli. Mevcut şartlar altında gereksiz risk alınmamalı.
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