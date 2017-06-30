Yatırımcının Danışmanı 30 Haziran 2017
Reysaş Lojistik’in yükselişi neden devam etmedi? Hisse hakkındaki önerinizi öğrenebilir miyim?
Faruk Cerrah/Tokat
Nisan ayında gerçekleştirdiği çıkışla birlikte her ne kadar nominal değerinin üzerine çıktıysa da Reysaş Lojistik’in mevcut seviyesi halka arz fiyatının altında kalıyor. 2006 yılında borsaya açılan hissenin ilk işlem fiyatı düzetilmiş verilerle 1,84 TL’ye denk geliyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Şimdilerdeyse 1,10 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son iki yıldır zarar eden şirketin açıkladığı 2017 yılı ilk çeyrek bilançosunda da zarar devam ediyor. Mali yapıdaki olumsuz seyir hissenin fiyatına da yansıyor. Piyasadaki genel çıkışa paralel gerçekleşen çıkışa rağmen devamının gelebilmesi için kârlı yapıya kavuşabilmesi şart.
Genpower Holding için ne düşünüyorsunuz? Tahtasının tekrar açılma umudu var mı?
Ahmet Şahin/Bursa
Yaşadığı mali belirsizlikler nedeniyle daha önceki ismiyle Gözaltı Pazarı şimdiki ismiyle Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan Genpower Holding’in sürekli düşen bir eğimle birlikte 19 kuruşa kadar indikten sonra 30 Kasım 2016 günü işlem sırası kapatıldı. Hissenin borsa kotundan çıkarılma nedeni, şirketin gayri faal durumda bulunması ve bu durumda herhangi bir değişiklik olacağına dair işaretin gözlenmemesi. Gelinen aşama itibarıyla hissenin pazarda tekrar işlem görme koşulu bulunmuyor. Yatırımcıların zararı bu anlamıyla kesin ve değişme ihtimali yok.
Tofaş Oto için öneriniz nedir?
Servet Aktay/Rize
Tofaş Oto Fabrikaları’na ait hisse, uzun vadede yükselen kanalda bulunuyor. Hissenin istikrarlı şekilde yükselmesinde şirketin gerçekleştirdiği büyümenin etkisi gözleniyor. Şirket, hem gelirini hem de kârını istikrarlı şekilde büyütüyor. Son olarak açıkladığı 2017 yılı üç aylık bilançosunda da kârdaki artış devam ediyor. Mali yapıdaki olumlu durum, hissenin fiyatına yansıyor ve çıkış trendinin korunmasına olanak tanıyor. Hissenin halka açık kısım içindeki yabancı payı ise yüzde 79 ,90 seviyesinde bulunuyor. Oranın yüksek olması, hisseye yabancı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Büyüme ve yatırımcı ilgisi devam ettiği sürece hissenin çıkış potansiyeli de varlığını sürdürecektir.
Silverline Endüstri’deki yorumunuzu söyleyebilir misiniz?
Ergin Turan/Kahramanmaraş
Son olarak mart ayında en yüksek 2,15 TL’ye kadar çıkan Silverline, sonrasında gelen satış baskısıyla birlikte geriledi. Şimdilerde de 1,59 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hisse, çıkış için yeterli enerjiye sahip olmadığı izlenimini veriyor. İstenen çıkışı sergileyebilmesi için kârını artırabilmesi önemli. Şirketin geçmiş yıl bilançoları takip edildiğinde son beş yılda iki dönem zarar ettiği, diğer üç dönemdeyse düşük oranlarda kâr açıkladığı gözleniyor. Bu durum ister istemez hissenin fiyatı üzerinde baskıya neden oluyor.
Mondi Tire Kutsan’ın fiyatı size göre nasıl? Düşük buluyor musunuz?
Nezahat Yaman/Denizli
Bir hissenin uzun vadede yükselebilmesi, temsil ettiği şirketin mali yönden güçlü olmasıyla yakından ilgilidir. Eğer şirket gelir ve kârlılıkta düzenli bir yükseliş sergileyebiliyorsa buna bağlı olarak hissenin çıkma olasılığı da artar. Mondi Tire Kutsan’ın geçmiş yıl bilançoları incelediğinde ise istenen performanstan hayli uzakta olduğu görülüyor. Şirket inişli çıkışlı bir kârlılığa sahip. Öte yandan elde edilen cirosuna göre gerçekleşen kârlılık da hayli zayıf kalıyor. Son olarak açıklanan üç aylık bilançosunda artışa rağmen kârı yeterli görmek zor. Bu durum hissede yükselme yaşanmasına rağmen çıkışın sınırlı kalmasına eden oluyor.
Otomotiv sektöründe olduğu için Karsan hissesi aldım. Karsan Otomotiv’in geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Serkan Mazu/Isparta
Şirketlerin içinde yer aldığı sektörü takip etmek şirketin ileriye dönük olası performansını ölçebilmek açısından önemli bir veridir. Ancak tek başına sektörün gelişimini göz önünde bulundurmak yetersiz kalır. Ayrıca şirketin faaliyetini ve mali performansını da yakından incelemekte yarar var. Bu noktada Karsan Otomotiv, istenenin uzağında bir niteliğe sahip bulunuyor. Şirket, sürekli zarar ediyor. Açıklanan 2017 yılı üç aylık bilançosunda da zarar devam etti. Birikmiş geçmiş yıl zararı 441,2 milyon TL seviyesine çıkarken öz sermayesi sermayesinin gerisinde bulunuyor. Mevcut haliyle zararın devam edeceği anlaşılıyor. Bu şartlar altında hissede uzun vadede çıkış yaşanması için bir neden bulunmuyor.
Bütün hisseler yükseldiği halde Derimod neden yükselmiyor? Niye ucuz fiyattan işlem görüyor?
Mustafa Filiz/İzmit
Borsada işlem gören hisseler çoğunlukla piyasadaki genel seyre uygun olarak aşağı ya da yukarı dalgalanmalarda bulunabilir. Bununla birlikte bir hissede istikrarlı çıkış beklemek için şirketin mali açıdan güçlü olduğunu ve büyüdüğünü görebilmek önemlidir. Söz konusu durum Derimod için de geçerli. Şirket, her yıl cirosunu artırmasına rağmen kârı inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz yıl kârını düşürürken bu yılın ilk çeyreğinde de düşüş devam etti. Zayıf seyir, hissenin fiyatının yükselememesine neden oluyor. Mevcut fiyatın düşüklüğü hissenin ucuz olduğu anlamına gelmiyor.
Bakanlar Medya neden kapandı? Açılması için ne bekleniyor?
Can Türkoğlu/Edirne
Haziran 2013’te borsaya gelen Bakanlar Medya, kısa bir süre yükselse de devamını getiremedi. İşlem sırasının kapandığı 3 Mart 2017 tarihine kadar sürekli değer yitirdi. Hissenin işlem sırasının kapanmasında mali yapısının bozuk olmasının etkisi bulunuyor. Borsa Yönetimi, geçtiğimiz yıl haziran ayında şirketi uyarırken aktif bir faaliyetinin olmaması ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymaması nedeniyle hisseyi Yakın İzleme Pazarı’na almıştı. Ancak arada geçen süre zarfında şirket aktif bir faaliyete kavuşamadığı gibi kamuyu bilgilendirme yükümlülüklerini de yerine getirmedi. Bunun karşısında hisse, borsa kotundan çıkarıldı. Hissenin tekrar borsada işlem görme koşulu bulunmuyor.
Türk Prysmian Kablo hissesinde az da olsa kârım var. Ama endekse göre düşük. Acaba daha sonra mı çıkar?
Erkan Dik/Şanlıurfa
Türk Prysmian Kablo, geçtiğimiz kasım ayı sonunda en düşük 1,67 TL’yi test ettikten sonra piyasadaki genel çıkış ivmesine paralel bir harekette bulunarak yükseldi. Son olarak 14 Haziran’da kapanışını 2,40 TL’den gerçekleştirdi. Her hissenin piyasadaki genel ivmeyle aynı oranda yükselmesi beklenmemeli. Kimi endeksin üzerinde hareket ederken kimi de gerisinde kalabilir. Bu noktada hissedeki çıkışın asıl kaynağının şirketin mali yapısı olduğunu göz ardı etmemeli. Türk Prysmian Kablo ise bu yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı. Cirosu düşerken maliyetleri artan şirket, dönem sonunda zarar etmekten kurtulamadı. Söz konusu durum ister istemez hisse üzerinde baskıya neden oluyor.
Hisse senedi almak istiyorum. Önerdiğiniz bir hisse var mı?
Onur Çelik/Ankara
Borsanın dışında olanlar, endeksin zirve yaptığı dönemlerde hisse senetlerine daha fazla ilgi duyar. Endekste yaşanan rekor artışlar dışarıda bulunanların bir fırsatı kaçırmak istememe duygusunu körükler. Bu duyguyla hareket edenler hızlı şekilde hisse senetlerinde alıma yönelebilir. Borsa dışındaki meraklıların uyanan ilgisi, diğer tarafta kâr satışları için uygun müşterilerin çıkması anlamına gelebilir. Bu nedenledir ki özellikle zirve seviyelerinde borsaya gelmek riski yükseltir. Öte yandan düzeltmelerin yaşandığı dönemlerde uzun vadeli gelirini ve kârlılığını artıran şirketlerin takip edilmesi riski düşürecektir.
Turkcell hakkındaki fikriniz nedir? Nisan ayında 12,84’e kadar çıkmıştı. Tekrar bu fiyatı görür mü?
Mehmet Esen/Samsun
Ocak 2015’te en yüksek 13,54 TL’ye kadar yükselen Turkcell, sonrasında dalgalı bir seyirle aşağıya kaydı ve Aralık 2016’da en düşük 8,78 TL’yi gördü. Anılan tarihten itibaren de piyasadaki genel seyre uygun çıkış sergilerken geçtiğimiz nisan ayında en yüksek 12,84 TL’yi gördü. Şirket bir yıl kârını artırırken ertesi yıl düşürüyor. Geçen yıl kârı azalan şirketin bu yıl kâr artışı gerçekleştirmesi beklenmeli. Ancak açıklanan 2017 yılı üç aylık bilançosundaki düşüş, bu yıl sonunda da kârını düşürme olasılığını artırıyor. Takas verileri takip edildiğinde ise yabancıların paylarını yıl başından bu yana yaklaşık 4,5 puan düşürdüğü gözleniyor. Bununla birlikte yabancı ağırlığı hâlâ kendisini hissettiriyor. Mayıs sonu itibarıyla yabancıların payı yüzde 85,09 seviyesinde. Düşük kâr ve yabancı satışı, hisse üzerinde basınç oluşmasına neden oluyor.
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