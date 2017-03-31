Yatırımcının Danışmanı 31 Mart 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Vestel hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Beklenti nedir?
Kemal Çetin/Yozgat
Vestel, son bir yıldır daha ziyade yatay bir seyir izliyor. Hisse geçen süre zarfında arada yukarı ataklarda bulunsa da bu çıkışlar sınırlı kaldı ve gelen satışlar sonucunda tekrar düştü. Son olarak geçtiğimiz ocak sonunda 7,33 TL’ye kadar yükselen hisse, şubat ayında en düşük 6,11 TL’ye kadar geriledi. Şimdilerde ise tekrar yönünü yukarı çevirmiş durumda. Şirketin son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosuna göre kârı yüzde 181 artmış görünüyor. Bu artış olumlu olarak değerlendirilmeli. Bununla birlikte satış geliri aynı oranda artmadı. Şirketin kârındaki yüksek artışın kaynağında finansal giderler kalemindeki düşüşün etkili olduğu görülüyor. Satış gelirlerinde güçlü bir çıkışın yaşanmaması, yatırımcının hisseye temkinli yaklaşmasına neden olurken yükselişi sınırlı kalıyor.
TAV’ı nasıl görüyorsunuz? Çıkış durdu mu yoksa sürecek mi?
İhsan Güzel/Denizli
TAV Holding, 2016 Temmuz’da en düşük 10,30 TL’yi gördü ve sonradan gelen alımlarla birlikte yükseldi. Çıkış, 9 Şubat’ta 16,15 TL’ye kadar devam etti. Son bir aydır düzeltme hareketinde bulunan hisse, buna rağmen yükselen trendini koruyor.Şirket, 2016 yıl sonu bilançosuna göre gelirini artırmış durumda. Buna rağmen dönem sonu kârında gerileme söz konusu. Yaşanan düşüşte gider ve maliyet kalemindeki artışın etkisi bulunuyor. Kârındaki düşüşe rağmen yatırımcı ilgisinin varlığını sürdürmesi hissedeki çıkışın devamında etkili oldu. Takas verilerine göre, yabancı yatırımcı şubatta bir miktar satış gerçekleştirmesine rağmen yılbaşından bu yana payını artırdı. 1 Mart itibarıyla halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 64,20 seviyesinde bulunuyor. Alımların devamı aynı zamanda çıkışın da korunmasına olanak tanıyacak.
İpek Enerji’nin gidişatı neyi gösteriyor? Hep böyle aynı seviyede mi kalacak?
Ahmet Doğan/Kütahya
Aralık 2012’de en yüksek seviyesi 6,30 TL’yi test ettikten sonra gerileyen hisse, sonrasında düşen bir ivme sergiledi. Arada yukarı ataklarda bulunsa da düşüş kanalından kurtulması mümkün olamadı. Hisse, son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 60 kuruşu gördü ve sonra kademeli olarak yükseldi. Son üç aydır da yatay bir seyir izleyen hissenin mevcut seviyelerde tutunma çabası gelen satış baskısı karşısında güçleşiyor. Yönetimde kayyımların bulunduğu şirketle ilgili soruşturma ise halen devam ediyor. Bundan dolayı süresi geçtiği halde bilançolar yayınlanabilmiş değil. Son bilançosu 2015 yılı dokuz aylık döneme ilişkin. Var olan belirsizlik, hisseye temkinli durulmasını gerektiriyor.
BİM ile ilgili beklenti ve yorumunuzu paylaşır mısınız?
Sabri Akçay/Kars
Nisan 2014’ten bu yana arada çıkış gerçekleştirse de hisse yatay seyrediyor. Son iki yılda dalga boyu büyüyen BİM’in atakları satış baskısı karşısında zayıf kalıyor. Takas verileri ise yabancıların geçtiğimiz yıl satış ağırlıklı işlemlerde bulunduğunu gösteriyor. 2016’da 74 milyon dolar net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcı, bu yılın ilk iki ayında ise yaklaşık 9 milyon dolar alımda bulundu. Alım sonrasında halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 62,32’ye geriledi. Şubat ayında ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerde bulunan yabancıların aynı pozisyonu sürdürmeleri halinde çıkış olasılığı zayıflayacak.
Ayen Enerji iki aydır hep aynı ve prim yapmıyor. Sizce hissede ne olur?
Hakkı Mutlu/Sinop
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 2,95 TL’ye inen Ayen Enerji, aralık ayında en yüksek 5,01 TL’yi gördü. Sonrasındaysa gelen satışlarla birlikte tekrar geriledi ve ocak ayından bu yana da yatay bir seyir izliyor. 4,70 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan Ayen Enerji, 2014 yılı hariç son dört yılda sürekli zarar etti. Hissenin mevcut fiyatı ile yaşanan zarar birlikte değerlendirildiğinde ortada bir uyumsuzluğun olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Piyasa defter değerinin (P/DD) 3,59 seviyesinde bulunması da bu tespiti teyit ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 30 milyon TL seviyesinde bulunan Ayen Enerji yerine kârlı şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacak.
Turcas Petrol’ün hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereye gider?
Ali Bolayır/Mersin
Turcas Petrol, Mayıs 2013’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 3,11 TL’yi test etti ve sonrasında sürekli geriledi. Yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz aralık ayında tekrar yukarıya atakta bulunsa da bu çıkış pek de uzun soluklu olmadı ve gelen satışlarla birlikte 15 Mart’ta kapanışını 1,69 TL’den gerçekleştirdi. Gözlendiği kadarıyla satış baskısı bir süre daha devam edecek. Esas faaliyetlerinden dolayı sürekli zarar eden şirket, geçtiğimiz yıl diğer faaliyet geliri ve yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirle dönem sonunda kâra geçmesini bildi. Yaşanan düşüşe rağmen mevcut fiyat, gerçekleşen kâra göre yüksek kalıyor.
Yazıcılar Holding’i nasıl buluyorsunuz? Son günlerdeki hareketini neye bağlamalı?
Güven Boz/Kırklareli
Yazıcılar Holding, 24 Şubat’ta yaptığı açıklama ile Kamil Yazıcı Danışma, Özilhan Sınai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding’in Yazıcılar Holding’in bünyesinde birleşeceğini duyurdu. Haberin ardından kademeli olarak yükselen hissenin ivmesini artırarak ve boşluk bırakarak çıkışını sürdürdüğü gözlendi. 15 Mart’ta ise kapanışını 18,90 TL’den gerçekleştirdi. Görüldüğü kadarıyla birleşme haberinin etkisiyle çıkışın bir süre daha devam etmesi gündemde olabilecek. Ancak şirketin zararda olduğu göz ardı edilmemeli. Birleşme neticesinde bir sinerji yakalanamaması halinde alımlar yerini sert satışlara bırakabilir.
Do&Co hissesiyle ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyim?
Cemal Gürsoy/İstanbul
Düşen bir ivmeyle hareket eden Do&Co, geçtiğimiz aralık ayında en düşük 193,30 TL’yi gördü ve sonra yükseldi. Hisse, 22 Şubat’ta en yüksek 264,50 TL’yi test ettikten sonra gelen kâr satışlarıyla birlikte düzeltme hareketinde bulundu. Halen düşüşü devam eden şirket, son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda gelirini artırmasına rağmen dönem sonu kârını düşürdü. Kârdaki düşüş, hisse üzerinde baskıya neden oluyor. Ağırlıklı olarak yabancıların pozisyon aldığı hissenin halka açık kısmının yüzde 72,64’ü yabancıların elinde bulunuyor. Yabancılar, paylarını korumakla birlikte kârın zayıf kalması hissenin çıkış potansiyelini zayıflatıyor.
Jantsa’da ne gibi bir hareket yaşanabilir? Hisseyle ilgili tahmininiz nedir?
Vural Yıldırım/Erzincan
Jantsa, arada yukarı ataklarda bulunsa da uzun süredir yatay bir seyir izliyor. Gerçekleşen çıkışların bir süre devam etse de kalıcı olamadığı gözleniyor. Son çıkışın da geçmiş ataklardan farklı ve kısa ömürlü olmaması için alımların devam edebilmesi önemli. Alımların güçlenmesi ise kârın artmasıyla yakından alakalı. Son bilançosuna göre şirketin geliri bir önceki yıla paralel gelmekle birlikte dönem sonu kârındaki artış yüzde 6,17 ile sınırlı kaldı. Kârda arzu edilen ivmenin yakalanamaması hissenin fiyatında istikrarlı bir çıkışın yakalanmasına mani oluyor.
Zorlu Enerji hissesi 1,21’i test edip sonra dönüyor. Bunun gerekçesi sizce nedir? 1,21 direncini kırma olasılığı var mıdır?
Güven Kaya/Malatya
Kasım 2014’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 2,45 TL’yi test eden Zorlu Enerji, arada geçen iki yılı aşkın sürede bir daha aynı seviyelere gelemedi. Hisse, gördüğü zirve seviyesinin ardından zaman zaman tekrar çıkışlarda bulunsa da aynı seviyeler bir daha yakalanamadı. Şimdilerde 1,16 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan Zorlu Enerji’nin en büyük sıkıntısı kâr edememesi. Son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda azalma yaşanmasına rağmen zarar devam etti. Birikmiş geçmiş yıl zararı 1 milyar TL’yi aşmış durumda. Zarar nedeniyle F/K oranı bulunmayan hissenin P/DD ise 5,02 gibi hayli yüksek bir seviyede bulunuyor. Mevcut şartlarda hissede istikrarlı bir çıkış beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur.
Tacirler Holding’in düşüşü durdu mu? Bundan sonra tekrar yukarı çıkıp çıkmayacağı hakkında yorumda bulunabilir misiniz?
Bayram Önder/Gaziantep
Tacirler Holding, geçtiğimiz yıl nominal değerinin altında bulunurken gerçekleştirdiği atakla birlikte kasım ayında 5,20 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında gelen ciddi satış baskısıyla birlikte düşse de son günlerde tekrar yukarı yönlü sert atak içerisinde bulunduğu gözleniyor. Hâlihazırda Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan hissenin mevcut çıkışı şirketin kârlılığı ile pek de alakalı değil. Hissenin fiyat kazanç (F/K) oranı 88,96 seviyesinde bulunuyor. Bu oran oldukça yüksek. Oranın makul seviyelere gelebilmesi için ya kârının yükselmesi ya da fiyatının düşmesi gözlenmeli. Riskli yapısı nedeniyle farklı sektörlerin takip edilmesi daha yerinde olacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz.
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