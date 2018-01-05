Yatırımcının Danışmanı 5 Ocak 2018
Sasa Polyester’de şirket neden hisse alıyor? Hisse fiyatı ucuz olduğu için mi?
Hüseyin Dinç/Bursa
Sasa Polyester, kasım ayının son haftasında gerçekleştirdiği çıkışla birlikte şimdilerde tarihi zirvelerinde işlem görüyor. Hissedeki çıkışın, şirketin hisse geri alımı yapacağını açıklamasıyla gerçekleştiği gözleniyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Şirket 21 Kasım’da, piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle geri alım gerçekleştireceğini duyurmuştu. Alım için ayrılan bütçe ise 50 milyon TL. Söz konusu kararla birlikte hissede yukarı yönlü hareketlenme yaşanırken şirket, 24 Kasım’da ve 29 Kasım’da 6,50-6,78 TL fiyat aralığından alımlar yaptı. Söz konusu alımların etkisiyle hissenin fiyatı şimdilerde 10 TL’nin üzerinde seyrediyor.
Taç Tarım Ürünleri tavuk çiftliğini önce kiraya verdi sonra geri aldı. Ne yapmak istiyor? Asıl amaç nedir?
Yakup Karlı/İzmir
Taç Tarım Ürünleri, geçen temmuz ayında Gölormanı’nda bulunan altı adet tavuk yetiştirme kümesinin iki yıllığına yıllık KDV hariç 110 bin TL’ye kiraya verildiğini duyurdu. Söz konusu karar yönetim kurulunda oy çokluğuyla alınmıştı. Kararın oy çokluğuyla alınması yönetim kurulu üyelerinden bazılarının söz konusu kiralama işine sıcak bakmadığını gösteriyor. Bilahare kasım ayında yapılan açıklamada kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilirken, 20 Kasım itibarıyla şirket bünyesinde tekrar fason tavuk yetiştiriciliğine başlanacağı ifade edildi. Kararın oy birliğiyle alınması konuyla ilgili yönetim kurulu üyeleri arasındaki tartışmanın da giderildiği şeklinde yorumlanabilir.
Egeplast’ta ne oldu da hisse fiyatı birden çıktı? Hareket devam eder mi?
Ömer Yılmaz/Gaziantep
Egeplast, geçen mayıs ayında gerçekleştirdiği çıkışla birlikte kasım ayına kadar yükseldi. Hisse, 9 Kasım’da en yüksek 6,04 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Arada yukarı yönlü ataklarda bulunsa da düşüş eğilimi hâlâ varlığını sürdürüyor. Son olarak 29 Kasım’da gerçekleşen sert düşüşle ilgili olarak yapılan açıklamada olağandışı fiyat hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı belirtildi. Şirket aynı gün, hakkında rutin olarak bilgi verdiği ihalenin feshi davasında Yargıtay’a yapmış olduğu karar düzeltme başvurusunun reddedildiğini bildirmişti.
Avivasa’nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce düşüş nerede durur?
Faruk Güzel/Antalya
Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, basına yaptığı değerlendirmede, sigortacılık sektörünün Sabancı Holding’in stratejik büyüme alanlarından birisi olduğunu belirtti. Ancak dile getirilen iddiaya rağmen Avivasa’nın bu açıklamaya uyumlu bir performans sergilendiğini söylemek mümkün değil. Şirket, her ne kadar açıklanan dokuz aylık bilançosunda kârını artırmış olsa da geçmiş veriler kârdaki artışın bir sonraki yıl da devam edeceği yönünde güçlü sinyaller veremiyor. Kârdaki düzensizlik, hissenin fiyatına da yansıyor. Hisse, Ocak 2016’dan bu yana yatay kanal içinde hareket ederken geçen kasım ayından itibaren desteğinin altına kaydığı görülüyor.
Odaş Enerji’nin 2018 performansı nasıl olur? Beklentinizi öğrenebilir miyim?
Atakan Çetin/Eskişehir
Odaş Enerji 4 Aralık’ta yaptığı açıklamada içinde yer aldığı grubun, enerji alanındaki toplam üretim portföyünün yüzde 70’ine kadar olan kısmını 2018 itibarıyla yerli kömür termik santrali oluşturmak için kullanacağını belirtti. Şirket, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla yerli kömürün kullanımı ve teşvikine bağlı olarak önümüzdeki yıldan itibaren yedi yıl süreyle asgari bir gelir garantisi sağlayacağını dile getiriyor. Bu açıklamayla bir bakıma gelirinin artacağı mesajı veriliyor. Şirket, mevcut durumda gelirini artırmakla birlikte zarardan kurtulamıyor. Son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda 18,4 milyon TL zarar açıklayan Odaş’ın yıl sonunda da zarar açıklama olasılığı hayli yüksek. Son dört yılın üçünde zarar eden şirketin geliri kadar kârını da artırabilmesi şart.
Borusan Yatırım’ın hareketini nasıl buluyorsunuz? 50 TL’yi test edebilir mi?
Barış Yıldız/Samsun
Borusan Yatırım, geçen şubat ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 50,33 TL’yi test ettikten sonra geriledi ve geçen süre boyunca 38-46 TL fiyat aralığında dalgalı bir seyir izledi. Hisse arada destek ve direnç bölgelerini aşsa da sonrasında tekrar kanala geri döndü. Şimdilerde de direnç bölgesine yakın fiyatlardan işlem görüyor. Hisse son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 89,28 oranında artırdı. Kârdaki yükselişte gelir artışının etkisi bulunuyor. Ancak fiyat kazanç (F/K) oranının 20,62 seviyesinde bulunması, şirketin performansının gereğinden fazla değerlendirildiğini gösteriyor. Kârdaki çıkışın devam etmemesi, hisse üzerinde baskıya neden olabilecektir.
Çimentaş’ın işçi sendikasıyla görüşmeleri ne durumda? Anlaşma oldu mu?
Fatih Kaya/Bolu
Çimentaş, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin bu yıl sonunda sona ereceğini duyurdu. Açıklamada, yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üyesi bulunduğu Çimento Endüstrisi İşveren Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında başlandı belirtildi. Görüşmelerin sonuçlanması halinde de bu husus ayrıca yatırımcılarla paylaşılacak. Şirkete ait hissenin fiyatı ise geçen temmuz ayında en yüksek 17,40 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Son bilançosuna göre kârı gerileyen şirketin maliyetlerini kontrol altına alabilmesi önemli.
Akın Tekstil’e ait olan ve belediyenin kamulaştırdığı Bakırköy’deki arsa ne durumda? Gelişme var mı?
Furkan Akbulut/Osmaniye
Akın Tekstil, Ocak 2016’da yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Bakırköy/Osmaniye’de bulunan 51 bin 383 metrekare arsasının kamulaştırıldığı ve pazarlık suretiyle satın alınacağı yönünde yazı aldığını belirtmişti. Buna bağlı olarak şirket, uzlaşmanın teminini ve ödemesini tahsil edebilmek
amacıyla belediyeye gerekli başvuruyu yaptı. Ancak arada geçen süre zarfında uzlaşmanın sağlandığına dair bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili son açıklama ise 10 Kasım’ ait. Herhangi bir gelişme olması halinde bunun kamuyla paylaşılacağı da belirtildi.
Tümosan’ın yeni bir araç geliştireceği söyleniyor. Konuyla ilgili detay bilgi var mı?
Bayram Coşkun/Yalova
Tümosan, geçen ekim ayında AR-GE çalışmaları kapsamında üzerinde durduğu hafif taktik tekerlekli zırhlı aracının geliştirme çalışmalarıyla ilgili olarak TÜBİTAK destek programının başlatıldığını açıkladı. Şirket, bu projenin tamamen yerli olması hedefiyle hareket ettiklerini dile getirdi. Ayrıca yurtiçi kullanıcı makamlarının görüşleri doğrultusunda test ve üretimle ilgili yetkili makamlarla görüşmelerini sürdürdüklerini de kaydetti. Bundan ayrı olarak şirket yaptığı bir diğer açıklamayla hakim ortağı Ereğli Tekstil’in ihraç ettiği bonodan nominal tutarı 5,2 milyon TL’lik alım yaptığını belirtti.
QNB Finansbank’ın alacaklarını bedava denecek bir fiyata satmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şükrü Yeşiltepe/Ankara
Bankaların vermiş oldukları kredilerden tahsil edemediklerini bir süre sonra satışa çıkararak devretmeleri olağan bir durumdur. Şüphesiz tahsil kabiliyeti oldukça zayıf olan bu alacakları satın alanların araya belli bir marj koymaları kendi risklerini düşürmesi açısından normal. QNB Finansbank 4 Aralık’ta yaptığı açıklamada 30 Ağustos 2016 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ve teminatı bulunmayan ticari kredilerden yaklaşık 400 milyon TL alacağını 10,8 milyon TL’ye bir varlık yönetim şirketine devrettiğini belirtti. Öte yandan şirket, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 775 milyon dolarlık sendikasyon kredisi kullandığını da belirtti.
Sanel Mühendislik ekim ayında birçok yeni iş aldı. Ancak hisse fiyatı neden bu seviyelerde?
Mehmet Türkoğlu/Malatya
Borsada işlem gören şirketlerin aldıkları siparişleri ya da kazandıkları ihalelerle ilgili bilgiyi yatırımcılarla paylaşması olağan bir durumdur. Bu durum, bilgi akışının temini açısından da gereklidir. Ancak yatırımcılar, bu ihale ya da sözleşmeleri değerlendirirken sadece bu açıklamalarla yetinmeyip şirketin gelir durumunu da bir bütün olarak göz önünde bulundurmalıdır. Aksi takdirde yanlış değerlendirmelerde bulunmaları gündeme gelebilir. Sanel Mühendislik için de benzer durum söz konusu. Şirket, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada 9,8 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını ve bu projeleri 2018’nin ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Söz konusu rakam önemli olmakla birlikte asıl önemli olanın şirketin kârını artırabilmesi olduğu unutulmamalı. Şirketin son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda ise zarara dönmesi sorun olarak görülmeli.
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