Yatırımcının Danışmanı 6 Ocak 2017
Euro Kapital’i analiz edebilir misiniz? Hisse niye yükselmiyor?
Özcan Kayacı/Niğde
Borsada hisseleri değerlendirirken kısa vadeden ziyade uzun zaman dilimlerini baz almakta fayda var. Euro Kapital, belki son iki ayda yeterli bir getiri sağlayamamış olabilir. Ancak yıllık performansı yüzde 61’e denk geliyor. Endeksin getirisi göz önüne alındığında, gerçekleşen yükseliş oldukça cazip görünüyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Ancak çıkışa rağmen yatırımcıların ilgi göstermesini gerektirecek niteliğe sahip olmadığını söylemek yanlış olmayacak. Şirket arzu edilen mali güce sahip değil ve elde edilen kâr sembolik düzeyin ötesine geçemiyor. Buna bağlı olarak hisse nominal değerinin altında ve yaşanan yükselişe rağmen 1 TL’nin üzerine çıkamadı. Bu şartlar altında hissede uzun vadeli çıkış beklememeli.
Link Bügisayar’ı yorumlayabilir misiniz?
Erkan Aslan/Çankırı
Bir hisseye yatırımda bulunabilmek için öncelikle şirketin kâr edip etmediğini görmek gerekir. Sonraki aşama ise kârın istikrarlı şekilde büyütülüp büyütülemediğidir. Eğer şirket kârını büyütemiyorsa ileriye dönük beklentisi de zayıf olacaktır. Link Bilgisayar’ın yıllık bilançosu incelendiğinde güçlü bir kârlılık yakalayamadığı gözleniyor. Son açıklanan dokuz aylık bilançosundaki olumsuzluğun son çeyrekte de iyileşmemesi halinde yıl sonunda da zarar açıklama olasılığı yükselecek. Bu zayıf durum hissenin fiyatına olumsuz yönde yansıyor ve hisse ocak ayından bu yana geriliyor. Arada gerçekleşen ataklar ise zayıf kalıyor. Şirketin güçlü bir kârlılığa kavuşabilmesi önemli.
Do&Co sürekli düşüyor. Bu hissenin tabanı nerede?
Fatih İçten/Bingöl
Yükselen bir ivmeyle geçtiğimiz nisan ayına kadar çıkan Do&Co, 7 Nisan günü düzeltilmiş verilere göre en yüksek 344,37 TL’yi test etti ve ardından düşüş trendine yöneldi. Hissedeki düşüş, teknik olarak devam ediyor. Arada yukarı çıkışları olsa da bunlar oldukça sınırlı kalıyor ve yerini tekrar gerilemeye terk ediyor. Son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 20 geriletti. Geçtiğimiz yıl da kârını düşüren şirketin aynı performansı sürdürmesi halinde bu yıl sonunda yine azalan bir kârlılık gündeme gelecek. Şirketin kârındaki azalmanın devam edeceği yönündeki izlenim hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıyor. Hisse, aralık ayının ilk günlerinde yaşadığı son düşüşün ardından 193 TL’de güçlü bir direnç oluşturdu. Yüksek bir satış baskısıyla karşılamaması halinde bu seviyenin altına kaymaması beklenmeli.
Yeşil GYO’yu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha da yukarıya çıkma ihtimali var mı?
Engin Doğan/Şanlıurfa
Yeşil GYO, düzeltilmiş verilere göre, 2010 yılında en yüksek 2,79 TL’yi test ettikten sonra sürekli düşen bir ivmeyle hareket etti. Hisse, geçtiğimiz temmuz ayında en düşük 0,29 TL’yi görürken bu seviyeden gelen tepki çıkışıyla birlikte yükseldi. Şimdilerde de 0,49 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Nominal değerinin altında olan hisseye yönelik iyimser bir yaklaşımda bulunabilmek için şirketin kârını istikrarlı şekilde artırabildiğini görebilmek şart. Ancak şirket son açıkladığı dokuz aylık dönemde zarar etti ve düzenli şekilde kârını artıracağına dair güçlü bir işaret vermekten hayli uzakta. Bu da hisseye olan ilginin sınırlı kalmasına neden oluyor.
Logo Yazılım, hep aynı seviyelerde duruyor. Bundan sonra ne olur?
Ali Çuhacı/Amasya
Logo Yazılım, geçtiğimiz mart ayında en yüksek 58,30 TL’yi gördü. Arada geçen sürede de yatay kanal içinde hareket etti. Zaman zaman yukarı gerçekleştirdiği ataklar satış baskısıyla karşılaşsa da, hisse zirvesine yakın seviyelerde kalmayı başardı. Şirketin açıklanan dokuz aylık dönemde kârını artırmasına rağmen fiyatı arzu edilen boyutta yükselemedi. Fiyat kazanç oranı ise 29,13 seviyesinde. Bu oran BİST-100 Endeksi’ne dâhil hisselerin ortalaması olan 10,23 göz önüne alındığında hayli yüksek kalıyor. Hissenin fiyat kazanç oranının makul seviyelere gelebilmesi için ya kârının yükselmesi ya da fiyatın düşmesi beklenmeli.
Garanti Yatırım hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Uzun vadede çıkma olasılığı yüzde kaç görünüyor?
Dilara Duman/Mersin
Yatırım ortaklıkları genel olarak yatırımcılarına uzun vadede istenen kârlılığı vermekten uzakta bulunuyor. Hatta bu nedenle sektörde yer alan birçok şirket, farklı alanlara geçmeyi tercih etti. Garanti Yatırım Ortaklığı da bir yıl kârını artırırken, ertesi yıl düşürüyor. Kârını artırdığı yıllardaki tutarını dahi yeterli görmek zor. Bu da ister istemez hissenin fiyatına olumsuz yönde yansıyor. Yaklaşık üç yıldır yatay bir seyir izleyen hissenin aralık ayının ikinci haftasında yukarı yönlü bir atak sergilediği gözleniyor. Hissenin geçmiş fiyat hareketi incelendiğinde de arada bu şekilde atakların yaşandığı görülüyor. Ancak bu ataklar uzun vadede çıkışın sürmesine yetmiyor. Daha güçlü sektörlerin tercih edilmesinde yarar var.
Arçelik hissesi almak istiyorum ama çok mu yükseldi? Beklentinin devam edip etmediğini öğrenebilir miyim?
Ufuk Coşkun/Balıkesir
Arçelik, yükselen bir trend içinde hareket ediyor. Hisse, son olarak geçtiğimiz ağustos ayında en yüksek 22,52 TL’yi test etti ve ardından düzeltme hareketinde bulundu. Hâlihazırda düzeltme hareketi devam ediyor. Hissenin F/K oranı ise 10,87 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran ortalamalara uygun bulunuyor. Hissede özellikle yabancı alımları sürüyor. Yılın ilk günü halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 78,58 seviyesindeyken oran 7 Aralık günü yüzde 82,88’e çıktı. Eylül ayından bu yana yabancılar ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerde bulunsalar da yılın ilk gününe göre oran yaklaşık dört puan artmış durumda. Şirket, kâr artışını sürdürmeye devam ediyor.
Elimde Niğbaş Beton hissesinden var. Geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Muharrem Öztürk/Kırklareli
Mart 2012’de borsaya gelen Niğbaş Beton, bir süre yükselse de sonrasında hızla geriledi. Hissenin
düzeltilmiş verilere göre, ilk işlem fiyatı 2,19 TL’ye denk geliyor. Şimdilerde 0,62 TL’nin üzerinde tutunuyor. Nominal değerinin altında işlem gören hissenin yükselebilmesi için şirketin kârını artırabilmesi şart. Ancak son açıklanan dokuz aylık bilançosunda zarar söz konusu. Aynı ivmeyle devam etmesi halinde yıl sonunda da zarar açıklanacak. Bu da hisse üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.
Lüks Kadife kâr ederse sizce ne kadar yükselir? 8 TL’yi bir daha görür mü?
Özgür Canpolat/Uşak
Borsada beklentilerin satın alındığı doğrudur. Önemli olan beklentilerin gerçekleşme olasılığının ne düzeyde olduğudur. Eğer oldukça düşük bir olasılığa dayalı alım söz konusuysa, bundan kaynaklı kazanç olasılığı da zayıf olacaktır. Bu nedenle, şirketler doğru analiz edilmeli ve ileriye dönük kârlılığın nasıl bir seyir izleyeceğini gözlemlenmelidir. Lüks Kadife ise geçtiğimiz yıl kârını düşürdü. Son bilançosunda da zarar etti. Şirketin yıl sonunda kâra dönebilmesi için performansını artırabilmesi şart. Bu halde dahi mevcut fiyat seviyesi düşük değilken abartılı beklentilere girmek gereksiz risk alınmasına yol açacaktır.
Bomonti’yle ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyim? Tekrar çıkışa geçer mi? Yoksa düşüş sürecek mi?
Fatih Aksoy/Ordu
Haziran 2014’te borsaya gelen Bomonti Elektrik, bu yılın şubat ayına kadar geriledi. Hisse, mart ayından bu yana ise zaman zaman sert ataklarda bulunarak sıçramalar gerçekleştiriyor. Söz konusu ataklar gelen satışlarla karşılanıyor ve fiyat tekrar aşağıya kayıyor. Bununla birlikte her defasında oluşan yeni dip seviyeler bir öncekinin üstünde gerçekleşmesi sebebiyle şubat ayı fiyatlarına göre belli bir çıkıştan bahsedilebilir. Ancak mevcut fiyat seyrinin hâlâ halka arz rakamının gerisinde bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Şirketin son dört yıldır zarar etmesi, fiyatın halka arzın gerisinde kalmasında etkisi bulunuyor. Öte yandan son açıklanan altı aylık bilançosundaki kârlılık, hissenin çıkışında etkili oluyor.
Elimde 6 bin adet İttifak Holding hissesinden var. Aldığımdan beri düşüyor. Tutmakta yanlış mı yapıyorum?
Doğukan Arık/Karaman
İttifak Holding, 2012 yılından bu yana arada destek ve direnç seviyelerini aşsa da yatay bir kanal içinde hareket ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ise taban seviyesini düşürdü. Düşüş sonrasında da oluşan yeni yatay kanal içinde hareket ediyor. Gelinen aşamada Aralık 2009’daki halka arz fiyatının hayli gerisine düşen hissenin toparlanabilmesi için yatırımcı ilgisinin artması gerekiyor. Alıcıların ilgisinin artabilmesinin yolu ise şirketin kârını artıracağına olan güvendir. Hâlihazırda F/K oranı 1,87 seviyesinde bulunuyor. Oranın oldukça düşük kalması, çıkma olasılığını artırsa da bunu aynı zamanda yatırımcının kârı düşüreceği yönündeki kaygıya yorumlamak mümkün. Geçen dört yılın ilk ikisinde zarar eden İttifak Holding son ikisinde kâra geçti. Açıklanan dokuz aylık bilançosunda kârını düşürürken yıl sonunda da düşüşün devam etme olasılığı hisseye temkinli yaklaşılmasına neden oluyor.
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