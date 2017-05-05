Yatırımcının Danışmanı 7 Mayıs 2017
İhlas Yayın Holding yükselmeye devam eder mi? Nominal değerinin üzerine ne zaman geçer?
Osman Değirmenci/Konya
Mayıs 2010’da 1,43 TL’den borsaya gelen İhlas Yayın Holding, uzun süre düşen bir ivmeyle devam etti. Hisse, nominal değerinin altına indikten sonra da düşüşünü sürdürdü ve bu yılın ocak ayında 22 kuruşa kadar indi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Ocak ayının ikinci yarısında ise, gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü sert bir çıkış sergiledi ve 54 kuruşa kadar yükseldi. Şimdilerde de 43 kuruşun üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirket hâlihazırda zarar yazmaya devam ediyor. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosuna göre, zararını artıran şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı 51,4 milyon TL. Mevcut haliyle hissenin nominal değerinin üzerine çıkacağı yönündeki beklenti fazla iyimser bir yaklaşım olur.
Tek-Art Turizm’in düşüşü sürer mi? Hisseyle ilgili beklenti var mı?
Buğra Çetinel/Yozgat
En yüksek seviyesine 2007’de ulaşan Tek-Art Turizm, sonraki yıllarda aynı performansı devam ettiremedi. Hisse, Temmuz 2007’de düzeltilmiş verilere göre 5,55 TL’ye kadar yükselirken sonrasında düştü ve nominal değerinin altına kaydı. Geçtiğimiz yıl en düşük seviyesi olan 46 kuruşu test etti. Şimdilerde ise 75 kuruşun üzerinde bulunuyor. Bu süre zarfında arada yukarı ataklarda bulunmakla birlikte nominal değerinin üzerine çıkmayı başaramadı. Bunda şirketin güçlü bir kârlılığa ulaşamamasının etkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl kayda değer bir geliri olmayan şirket, zarar etti. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı ise 79,8 milyon TL. Zarar eden şirketler yerine kârlı şirketlerin tercih edilmesi kazanç olasılığını yükseltir.
Borsada kazanmak için neye dikkat etmek gerekir?
Murat Güven/Balıkesir
Borsada kazanmanın birden fazla yolu vardır. Her yatırımcı bu yollardan kendi bakış açısına ve mizacına uygun olanını tercih ederek hedefine ulaşabilir. Yeter ki tercih ettiği yatırım yöntemini tam olarak hayata geçirebilsin. Bu noktada uzun vadeli bakış açısıyla hareket edilmesinin daha düşük riskler içermesi açısından doğru olduğunu belirtmek isteriz. Gelirini ve dönem sonu kârını uzun vadede istikrarlı şekilde büyüten şirketlere ait hisselerin prim yapma olasılığı da yükselir. Kısa vadede bu tür hisselerde düşüşler yaşansa da uzun vadede hissenin fiyatı, büyüyen şirketin mali yapısına ayak uydurur. Borsada işlem yaparken bu tür hisselerin tespit edilmesi ve bu niteliklerini yitirdikleri noktada da hisse değiştirmeleri uzun vadede yatırımcıların kazanç potansiyelini yükseltir.
Türk Hava Yolları (THY) için beklenti nedir?
Metin Erdem/Ağrı
THY, Ocak 2015’te en yüksek seviyesi 10,45 TL’yi gördü ve ardından düşen bir eğimle günümüze kadar geldi. Arada yukarı atakları olsa da hissedeki düşüş eğilimi bu güne kadar sürdü. Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana ise destek arayışında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak mevcut seviyelerden yukarıya çıkabilmesi için zarar eden yapının değişebilmesi önemli. THY, son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda 47 milyon TL zarar etti. Bu yıl kâra geçmesi halinde mevcut seviyelerden yukarı çıkabilmesi daha kolay olacak. Takas verileri incelendiğindeyse yıl sonunda yabancı alımlarında yaklaşık üç puanlık bir artış söz konusu. Yabancı alımların sürmesi çıkışı destekleyecek.
Net Holding neden düşüyor?
Mustafa Dindar/Antakya
Net Holding, Mart 2015’te en yüksek 4,11 TL’yi test etti ve sonra hızla değer yitirdi. Yaşanan düşüş sonrasında 2,36 TL’ye kadar inen hisse, şimdilerde bu seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Hissenin daha da düşmemesi için alıcıların güçlenmesi gerekiyor. Son açıklanan bilançosu ise buna pek de elverişli bir zemin yaratmıyor. Şirket, 2016 yıl sonu bilançosunda 24,1 milyon TL zarar açıkladı. Mevcut zarar karşısında yatırımcıların satış yönelimi daha ağır basarken, hisse de buna bağlı olarak düşüyor. Tüm bunlardan ayrı olarak Net Holding ile Net Turizm’in birleşme süreci de devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada her iki şirketin birleşmeyle ilgili kararlılıklarına vurgu yapıldı.
Genpower hissesinin tekrar ne zaman açılacağı belli mi?
Hasan Kaya/İzmit
Genpower’a ait hissenin işlem sırası 30 Kasım 2016’da kapatıldı. Verilen süreye rağmen faal hale gelememesi üzerine borsa yönetimi hissenin işlem sırasını temelli kapatarak kottan çıkardı. Borsadaki işlemlerde belirsiz yapıya sahip şirketlerden ve gereksiz risk içeren hisselerden uzak durulmalı. Aksi takdirde istenmeyen sonuçların yaşanabilir. Genpower için de benzeri durum söz konusu. Şirket, çok önceden gayrı faal konuma düştü ve hatta yaşanan mali sıkıntıları aşabilmek için iflas ertelemesi davası dahi açtı. Mevcut sorunlara rağmen hissede alım yapanlar, olası riski de kabul etmiş oluyor. Gelişmelere bakıldığında hissenin borsa kotundan çıkarılmasının sürpriz olmadığı görülüyor. Hissenin tekrar işlem görme koşulu bulunmuyor.
Cosmos Yatırım ne durumda?
Coşkun Yücel/Kırklareli
Borsada işlem yapan yatırımcıların, riskli şirketler yerine güçlü ve kârını artıran şirketleri takip etmelerinde yarar var. Böyle bir yönelim olası zararın da önüne geçilmesine olanak tanıyacağından tercih edilmesi gereken bir yaklaşım tarzıdır. Ancak Cosmos Yatırım, Yakın İzleme Pazarı’nda bulunuyor ve mevcut mali yapısıyla riskli kategoride yer alıyor. Zarar eden yapısının kâra döneceğine dair işaret gözlemlenmiyor. Son olarak geçtiğimiz yıl zarar açıkladı. Bu yıl sonunda da zarar etme olasılığı hayli yüksek. Riskli şirketler yerine kârlı şirketler takip edilmeli.
Şeker Leasing almayı düşünelim mi?
Mete Tunç/Şanlıurfa
Şeker Leasing, uzun süre yatay seyir izledi. Hisse, nominal değerinin altında işlemde bulunurken 2016 Temmuz’da yükselişe geçti. 21 Temmuz’da düzeltilmiş verilere göre en düşük 66 kuruşu görürken, mart ayında 2,02 TL’ye kadar yükseldi. 19 Nisan’da 1,70 TL’den kapanışını gerçekleştirdi. Şirketin gelirinde yıllar içinde inişli çıkışlı bir hareket yaşanıyor. Kârındaki artışı ise yeterli görmek zor. Mevcut kârlılığa göre hissenin fiyat kazanç oranı (F/K) 11,15. Oran makul görünse de şirketin içinde yer aldığı sektörün ortalaması 7,33. Bu anlamıyla mevcut fiyatın cazip olduğunu düşünmek yanlış olur.
Servet Gayrimenkul’ün fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kadir Aslan/Erzincan
Nisan 2013’te borsaya gelen Servet GYO, uzun süre yatay seyir izledi. Hisse, özellikle geçtiğimiz kasım ayından itibaren gün içi yüksek fiyat dalgalanmasıyla hareket etmeye başladı. Anılan tarihte 2016 yılı dokuz aylık mali tablolarının kamuyla paylaşıldığı gözleniyor. Bu açıklamanın sonrasında hissedeki fiyat marjı yükseldi. Gün içi makas aralığı açılan fiyat boyuyla birlikte işlem hacminde de artış görülüyor. Çıkışla hisse şubat ayında 4,73 TL test edildi. Ancak satışlarla tekrar geriledi. Şimdilerde 3,08 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin daha da düşmemesi için alıcıların güçlenmesi önemli. Aksi takdirde düşüş eğilimi devam edebilir.
Kervansaray’daki düşünceniz nedir?
Ali Asker Köse/Zonguldak
Uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan hisselerden Kervansaray, Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görüyor. Şimdilerde 19 kuruşun üzerindeki fiyatıyla, borsadaki fiyatı en düşük ilk üç hisse arasında yer alıyor. Fiyatı düşük olması itibarıyla bundan sonraki gerilemeler karşısında daha güçlü direnç yaşanması normal olanıdır. Ancak hisse düşük seviyede bulunduğu için bunun pek de bir önemi bulunmuyor. Hissenin bu denli düşmesinde belirsiz mali yapının etkisi bulunuyor. Son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda da zarar artarken birikmiş geçmiş yıl zararı 161,7 milyon TL’ye ulaştı. Son bilançosuna göre öz sermayesi her ne kadar eksiye düşmemiş olsa da sermayesinin altına gerilemiş durumda. Belirsiz mali yapısıyla uzak durulması gereken bir hisse olduğunu hatırlatmak isteriz.
Ansa Yatırım Holding’teki çıkışı neye bağlıyorsunuz?
Davut Koç/Samsun
Ansa Yatırım Holding, uzun süre nominal değerinin altında işlem gördü. Geçtiğimiz yıl ekim ayında en düşük 25 kuruşa inerken, gerçekleşen çıkışla birlikte içinde bulunduğumuz nisan ayında 1,24 TL’ye kadar yükseldi. Hisse, şimdilerde zirve seviyelerinde yatay harekette bulunuyor. Yaşanan çıkışa rağmen şirketin mali yapısı bu çıkışı desteklemiyor. Bir önceki yıl zarar eden şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde kâr açıklamış görünse de bunu yeterli görmek zor. Hâlihazırda Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören hissenin piyasa defter değeri (P/DD) 4,03 seviyesinde bulunuyor. Bu oran oldukça yüksek bir rakamı ifade ederken hissenin de riskli bir yapıya sahip olduğuna dair güçlü sinyal veriyor. Gereksiz risklerden kaçınmakta yarar var.
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