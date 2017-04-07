Yatırımcının Danışmanı 7 Nisan 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Yayla Enerji neden yükselmiyor?
Orhan Göker/Bursa
Kasım 2013’te borsaya gelen Yayla Enerji, borsaya geldiği ilk günlerde yükselse de sonrasında aynı performansı sergileyemedi ve düşen bir ivme sergiledi. Geçtiğimiz aralık ayına kadar değer kaybeden hisse, son dört ayda ise daha ziyade yatay seyir izledi. Şimdilerde de 2,30 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissedeki satış bask ısının ortadan kalkabilmesi için şirketin kârını artırabilmesi şart. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosuna göre ise yine zarar söz konusu. Mevcut şartlar karşısında hissede istikrarlı bir çıkış beklenmemeli.
Alcatel Lucent hissesinde neler oluyor? Bu kadar hareketli olmasının sebebini öğrenebilir miyim?
Burak Horoz/İzmir
Geçtiğimiz yılın ilk yarısında düşen bir eğim izleyen Alcatel Lucent, temmuz ayında yıl içinde en düşük seviyesi olan 4,53 TL’ye kadar indi. Sonrasında gelen alımlarla yükseldi ve çıkışını günümüze kadar sürdürdü. Arada gelen kâr satışlarına rağmen özellikle önceki hafta artan işlem hacmiyle birlikte direnç seviyesinin üzerine çıktı. Uzun bir aradan sonra hisse, 2000 yılında test etmiş olduğu zirvesini aşmış oldu. Yıl sonu kârını yüzde 40’a varan bir oranla artıran hissedeki bu çıkış sonrasında, fiyat kazanç (F/K) oranı BiST-100 Endeksi’nin ortalamalarının üzerine çıktı. Bu da yaşanan sert çıkışın ardından kâr satışlarının beklenmesine yol açacaktır.
Ülker’in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nisana kadar tutmak üzere almayı düşünüyorum. Öneriniz nedir?
Gazi Doğan/Rize
Sektöründe güçlü şirketlerden biri olan Ülker Gıda, 2016’da zirve seviyelerinde uzunca bir süre yatay hareket etti. Hissenin 22,20 TL bölgesinde bulunan güçlü direnci, her atakta çalıştı ve arada geçilse de bu seviyelerin üzerinde kalması mümkün olmadı. Sonrasında gelen satış baskısının da etkisiyle geçtiğimiz ekim ayından sonra gerileyen hisse, ocak ayında gerçekleştirdiği çıkış sonrası yine satışla karşılaştı. Halihazırda hissenin 26,60 seviyelerinde bulunan F/K oranı BİST-100 Endeksi’ne dahil hisselerin ortalamasına göre yüksek. Ancak içinde yer aldığı sektör ortalaması olan 46,90’a göre düşük kalıyor. Bu durum hissenin çıkışını güçlü şekilde sürdürebilmesi için kârını güçlendirmesi gerektiğini işaret ediyor.
Göltaş’ın hareketi hakkında bir değerlendirmede bulunabilir misiniz? Çıkar mı çıkmaz mı?
Emir Baba/Gaziantep
Çimento sektöründe faaliyet gösteren Göltaş, geçtiğimiz yıl nisan ayında düzeltilmiş verilere göre 96,49 TL olan zirve seviyesini test etti ve ardından düştü. Yaşanan gerilemeyle temmuz ayında en düşük 61,86 TL’ye kadar indi. Ardından kademeli olarak yükselen bir ivme sergiledi. Hisse, şimdilerde 76,55 TL’nin üzerinde tutunuyor. Çıkışın devam edebilmesi alımların güçlü şekilde devam edebilmesine bağlı. 2016 yıl sonu bilançosuna göre düşen satış geliri sonrasında kârı yüzde 53,69 azaldı. Şirkete yatırımcı ilgisinin yükselebilmesi için kârlı yapının güçlenmesi şart.
İş Yatırım Ortaklığı gibi sürekli çıkan bir hisseyi bu fiyattan alsam kâr eder miyim?
Hisse için bu seviyeler zirve olabilir mi?
Barış Yıldız/Samsun
Yatırım ortaklıkları, temmuz 2016’dan bu yana kayda değer bir performans sergiledi. Sektörün performansını ölçen BİST Yatırım Ortaklığı Endeksi, Temmuz 2016’dan bu yana yaklaşık yüzde 55 civarında bir artış kaydetti. Sektörde yer alan İş Yatırım Ortaklığı’nın da benzer bir hareket sergilediği gözleniyor. Sektörde bulunan ve uzun vadede yükselişini istikrarlı şekilde koruyan hisse konumunda bulunan İş Yatırım Ortaklığı, 22 Şubat’ta zirve seviyesi 1,04 TL’yi test ettikten sonra gelen düzeltmeyle birlikte geriledi. Şimdilerde nominal seviyelerinde bulunan hisse, 99 kuruşun üzerinde tutunuyor. Gelirindeki düşüşe rağmen kârını artıran şirketin bu yıl da kârındaki çıkışı koruması, çıkış potansiyelini muhafaza etmesine olanak tanıyacaktır.
Euro Yatırım Holding hissesindeki düşüş sürer mi?
Mert Kardeş/Erzurum
Borsada yatırımda bulunurken büyüyen şirketleri tercih etmek, kazanç elde etme olasılığını artıracağı için doğru yaklaşım tarzı olacaktır. Euro Yatırım Holding ise bu noktada istenenin uzağında bulunuyor. Şirket, bir önceki yılı 70 milyon TL’yi aşan bir zararla kapatırken 2016’da 3,6 milyon TL kâr açıkladı. Ancak istikrarlı bir kârlılığa sahip olmayan şirketin, 2017’de nasıl bir performans sergileyeceğini kestirmek zor. Bu da hisseye yatırımda bulunulmasını riskli hale getiriyor. Yatırımcıların gereksiz yere risk üstlenmeleri halinde beraberinde zarar olasılığının da artacağını hatırlatmak isteriz.
Yeni Gimat GYO daha yukarılara çıkar mı?
Nihat Çiçek/Tekirdağ
Ağustos 2013’te borsaya gelen Yeni Gimat GYO, Mart 2016’da en yüksek 17,11 TL’yi gördü ve sonrasında geriledi. Hisse, Kasım 2016’dan beri alımların ağırlık bulmasının da etkisiyle yükselen bir yönelim sergiliyor. Ancak şirketin mali yapısı aynı paralellikte gitmiyor. Şirket bir önceki yıl 302,6 milyon TL kâr ederken geçtiğimiz yıl kârını yüzde 38,50 düşürdü. Yıl sonunda ancak 186,1 milyon TL kâr açıklayabildi. Bununla birlikte hemen belirtmek gerekir ki mevcut kâra göre hissenin fiyatı makul bulunuyor. F/K oranının 8,20 seviyesine bulunması da bu durumu teyit ediyor. Ancak sektör içinde değerlendirildiğinde F/K oranının sektör ortalaması 6,45’in üzerinde bulunduğunu göz ardı etmemeli.
Viking Kağıt’ın uzun vadede alıma uygun olup olmadığı hakkındaki yorumunuz nedir?
Kadir Akgül/Mardin
Viking Kağıt, 2007’de düzeltilmiş verilere göre en yüksek seviyesi 11,04 TL’yi test ettikten sonra hızla geriledi. Geçen süre zarfında arada yukarı atakları gözlense de düşüş varlığını sürdürdü. Halihazırda nominal değerinin altında bulunan hissenin geçtiğimiz şubat ayında sergilediği atak ile fiyat bir miktar çıksa da bu çıkış nominal değerinin üzerine kendisini atmaya yetmiyor. Hissenin bu denli düşmesinde şirketin mali yapısındaki sıkıntının etkisi bulunuyor. Sürekli zarar eden şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı 92,5 milyon TL’ye ulaştı. Son bilançoya göre öz sermayesi eksiye düşmese de hayli gerilemiş durumda. Bu haliyle hisse, yatırıma elverişli bir görüntü vermiyor.
Flap Kongre Hizmetleri’nde beklenti nedir?
Ahmet Güner/Konya
Yaklaşık beş yıl önce borsaya gelen Flap, ilk iki ayındaki işlemlerde yükselse de devamında hızla geriledi ve sonrasında da uzun süre yatay seyretti. Hissenin yatay hareketi geçtiğimiz aralık ayına kadar rutin şekilde devam ederken sonrasında dalga boylarının arttığı görüldü. Ancak hissede çıkış için yeterli enerjinin olduğunu söylemek zor. Öte yandan geliri ile kârı arasında güçlü bir ilişkinin varlığından bahsedemeyiz. Veriler de bunu teyit ediyor. Bir önceki yıl gerçekleşen oldukça yüksek gelir artışına rağmen kâr rakamı mütevazı bir tutarda kaldı. Geçtiğimiz 2016’da ise gelirde yüzde 60’a varan düşüşe rağmen bu defa da kârdaki gerileme yüzde 8,2 ile sınırlı kaldı. Gelir ve kârdaki düzensiz iniş çıkışlar hissenin fiyatının hâlihazırda halk arz fiyatının gerisinde kalmasında etkili oluyor.
Elimde Tat Gıda hissesinden var. Ne yapmalıyım?
Tarık Korkmaz/Muğla
Yükselen kanal içindeki hareketini sürdüren Tat Gıda, gerçekleştirdiği dalgalarla fiyatını her defasında yukarı taşıyor. Son olarak 2 Aralık’ta 5,07 TL’yi gördükten sonra yönünü yukarı çeviren hisse, 13 Mart’ta 8,42 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde ise düzeltme hareketinde bulunuyor. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosuna göre artan satışlara rağmen kârın gerilemesi olumsuzluk işareti olarak değerlendirilmeli. Şirketin kârını artıramaması halinde satış baskısının ağırlık kazanması ve beraberinde yaşanan düzeltmenin kalıcı hale gelmesi olasılık dahilinde
Avrasya Petrol almalı mıyım?
Hamit Özsoy/Aksaray
Yaklaşık on yıldır borsada işlem gören Avrasya Petrol, geçen süre zarfında zaman zaman yukarı ataklarda bulunsa da sonrasında bu çıkışların yerini sert düşüşler aldı. Hisse, son olarak Kasım 2016’da gerçekleştirdiği güçlü bir çıkışla ciddi prim gerçekleştirdi. Ancak şirketin son beş yıl içinde gelirinde artış yaşanmıyor. Bununla birlikte kârı son üç yılda bir artıyor bir azalıyor. Önceki iki yılda ise zarar söz konusu. Böylesi bir performans karşısında hissenin uzun vadede istikrarlı çıkış sergilemesi beklenmemeli. Bir süre sonra yaşanan çıkışın ardından gelecek satış dalgası ile hissenin gerilemesinin düşük ihtimal olmadığını belirtmek isteriz.
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