Yatırımcının Danışmanı 7 Temmuz 2017
Doğuş GYO’nun yine 3,40’ı görme şansı var mı?
Mert Bayındır/Uşak
Doğuş Gayrimenkul, düzeltilmiş verilerle 2016 Eylül’de en düşük 2,15 TL’yi gördükten sonra kademeli olarak yükseldi. 2016 Mayıs’ta da en yüksek 3,46 TL’yi test etti. Ardından gelen satışla birlikte düzeltme hareketinde bulunan hisse, şimdilerde 2,95 TL’nin üzerinde tutunuyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Hâlihazırda eylül ayından bu yana devam eden çıkış trendi ise korunuyor. Ancak mali yapısı çıkışı destekler nitelikte değil. 2016 kârında yaşanan düşüş, bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Kârda istenen performansın gözlenmemesi çıkışın daha fazla devam etmesini zorlaştırıyor.
Frigo Pak, düşmeye devam eder mi?
Gökhan Şiran/Sivas
Mali yapısı sorunlu olan Frigo Pak, 2013 yılından bu yana Gözaltı Pazarı’nda bulunuyor. Hisse 2010 yılından bu yana düşüyor. Gözaltı Pazarı’na alınmasından sonra ise düşüş ivmesi hızlandı. İki yılı aşkın süredir de nominal değerinin altında işlem görüyor. Hissede istikrarlı bir çıkış yaşanabilmesi için şirketin mali yapısını güçlendirebilmesi önemli. Sürekli zarar eden şirketin son açıkladığı üç aylık bilançosundaki sembolik düzeydeki kâr rakamı, yıl sonunda zarar açıklamayacağı anlamına gelmiyor. Hisseye yönelik beklentiye girmek bu aşamada iyimser bir yaklaşım olacaktır.
Halk GYO’nun geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Emrah Görgülü/Van
Halk GYO, borsaya geldiği Şubat 2013’ten bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Halka arzdan bu yana hisseyi elinde tutan yatırımcılar, bu süre zarfında zarar etti. Zira hisse, geçen zaman diliminde inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte halka arz seviyesinin üzerine çıkabilmiş değil. Şimdilerde de nominal değerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Düzeltilmiş verilerle hissenin ilk açılış fiyatı ise 1,12 TL’ye denk geliyor. Hissenin yukarı yönlü güçlü bir atak sergileyebilmesi için kârını artırabilmesi önemli. Ancak şirket, açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda kârını yüzde 5,37 oranında azaltmış bulunuyor. Düşük kârlılık hisseye yönelik talebi sınırlıyor.
Elimde Aselsan hissesinden var. Kârda olduğum için satmayı düşünüyorum. Sizce ne yapayım?
Berkan Çağan/ Kastamonu
Kağıt üzerinde var olan kazanç realize edilmediği sürece kâr değildir. Bu nedenledir ki artan fiyatlardan kaynaklı oluşan kâr yeterli görüldüğü noktada nakde dönülmesini bilmek gerekir. Aselsan 2016 Kasım’dan bu yana ciddi bir çıkış sergiledi. Hisse, 4 Kasım 2016’da düzeltilmiş verilerle en düşük 9,30 TL’yi görürken 21 Haziran’da kapanışını 21,98 TL’den tamamladı. Yabancı yatırımcılar ise çıkışı satış fırsatı olarak değerlendiriyor. Yılın ilk
günü halka açık kısım içindeki payları yüzde 53,66 iken 7 Haziran günü yüzde 40,48’e geriledi. Borsada sürekli düşüş olmadığı gibi çıkışın da olmadığını bilmekte yarar var.
Arena Bilgisayar’ın hareketi nasıl görüyorsunuz? Buradan yukarıya çıkış olur mu?
Mehmet Kaşıkçı/Mardin
Dalgalı bir seyirle geçekleştirdiği çıkışın ardından 9 Mart 2016 günü düzeltilmiş verilerle en yüksek 5,40 TL’ye kadar çıkan Arena Bilgisayar, sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Hisse geçen süre zarfında arada yukarı ataklarda bulunsa da bu güne kadar mart ayında ulaştığı seviyeyi test edemedi. Şimdilerde de 4,16 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin cirosunu düzenli olarak artırmasına rağmen kârını artıramaması en büyük sıkıntısı. Mali tablolarına bakıldığında kârı bir yıl artarken ertesi yıl düşüyor. Şirketin gerçekleştirdiği inişli çıkışlı kârlılığı, hissenin fiyatına da benzer şekilde yansıyor. Söz konusu durum, hissedeki çıkışın sınırlı kalmasına neden oluyor.
Çemaş Döküm’deki çıkış daha da devam eder mi?
Taner Kütük/Malatya
Hisseler piyasadaki genel seyre uygun olarak aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerde bulunabilir. Kısa süreli yönelimlerin ötesinde uzun vadeli hareketler ise daha ziyade şirketin mali yapısı ile alakalı olur. Çemaş Döküm’ü değerlendirirken bu husus göz ardı edilmemeli. Şirket, son üç yılda zarar etti. Açıkladığı 2017 ilk çeyrek bilançosunda da zarar etmesi bu yıl sonunda da zarar olasılığını artırıyor. Mevcut zarar, şirketin öz sermayesini zayıflatıyor. Mali yapıdaki sıkıntı, hisseye yatırımda bulunmayı riskli hale getiriyor.
Adel Kalemcilik’te uzun vadede ne görüyorsunuz? 23 TL’ye kadar çıkabilir mi?
Cahit Üstün/Tekirdağ
Adel Kalemcilik, 2016 Mayıs’ta geçekleştirdiği atağa rağmen Mayıs 2015’te test ettiği 23,09 TL’nin gerisinde. Şimdilerde ise 18,90 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin güçlü bir çıkış sergileyebilmesi için şirketin kârını istikrarlı şekilde yükseltebilmesi önemli. Ancak geçmiş veriler bir yıl kârını artırırken, ertesi yıl düşürdüğünü gösteriyor. Mevcut rutinin devam etmesi halinde bu yıl kârda artış yaşanması beklenmeli. Açıklanan ilk çeyrek bilançosundaki kâr artışı da bu rutini teyit eder nitelikte. Ancak asıl önemli olanın kârdaki artışın sonraki yıllarda da devam etmesi olduğunu unutmamalı.
Vestel Elektronik’i bu seviyelerden alsam kârlı bir yatırım olur mu?
Ersin Özkan/Amasya
Vestel Elektronik, son üç yıldır dalgalı bir seyir izlemekle birlikte yükselen trend içinde hareket ediyor. Ancak hisse 7,66 TL’yi test ettiği nisan ayından bu yana değer kaybediyor. Gelinen aşamada da destek bölgesine dayanmış durumda. Halihazırda 6,66 TL’ nin üzerinde tutunmaya çalışan hissenin destek bölgesinin altına kayması halinde satışların daha da yoğunlaşması gündeme geleceği gibi 2014 yılından bu yana yükselen trend de aşağı yönlü kırılmış olacak. Çıkışın devam edebilmesi için artan kârlılığın korunabilmesi önemli. Ancak üç aylık bilançosundaki kâr düşüşü bu beklentiyi zayıflatıyor.
Garanti Bankası ile ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyim?
Abdullah Besler/Mersin
Garanti Bankası, 2012 yılından bu yana arada destek ve direnç seviyelerini aşsa da yatay kanalda gidip geliyor. Hisse, son olarak 2016 Aralık’ta başladığı çıkışıyla birlikte şimdilerde 9,69 TL’nin üzerinde bulunuyor. Hissedeki çıkışa rağmen yabancı saklamasında bulunan payların azalması dikkat çekiyor. Yılın ilk günü halka açık kısmın yüzde 70,76’si yabancı saklamasında bulunurken oran 7 Haziran’da yüzde 68,48’e indi. Çoğunluk hâlâ yabancıların elinde olsa da paylarındaki düşüş dikkat çekiyor. Öte yandan hissenin tarihi zirve seviyelerine yakın olması çıkışın devam etme olasılığından ziyade düşüş olasılığını öne çıkarıyor.
İhlas Yayın biraz çıkar gibi oldu sonra düştü. Bundan sonra ne olur?
Bülent Karadeniz/Eskişehir
Bir hissede istikrarlı çıkış olabilmesi için şirketin gelir ve kârlılığını düzenli olarak artırabilmesi önemlidir. İhlas Yayın ise bu niteliğe sahip bir şirket değil. Şirket, son beş yılın dördünde zarar etti. Açıklanan üç aylık bilançosunda ise cüzi miktarda kâr etmiş olsa da bu rakamı yeterli görmek mümkün değil. Zira şirketin birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 63,4 milyon TL’ye ulaştı. Öz sermayesi ise sermayesinin altına inmiş durumda. Şirketin yatırımcısı için umut vadedebilmesi her şeyden önce geçmiş yıl zararlarını kapatacak nitelikte bir kârlılığa kavuşabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hissede arada çıkışlar gözlense de istikrarlı bir yükseliş beklenmemeli.
Turcas Petrol’e bakışınız nasıl? Yükselişi sürer mi?
Yusuf Aydın/Bursa
Turcas Petrol 2008 yılında düzeltilmiş verilerle en yüksek 3,17 TL’yi gördükten sonra bir daha aynı seviyelere gelemedi. Arada gerçekleşen yukarı ataklara rağmen dalgalı bir seyirle tekrar aşağıya kaydı. Tepki çıkışları her defasında bir önceki zirvenin altında oluştu. Son olarak aralık ayında gerçekleşen çıkış da mayıs ayında 2,14 TL’ye kadar sürmüş görünüyor. Zira hissenin tekrar yönünü aşağıya çevirdiği gözleniyor. Şirket son üç yılın ikisinde zarar etti. Geçtiğimiz yıl kâr açıklasa da üç aylık bilançosunda yine zarar söz konusu. İstikrarlı çıkış için şirketin düzenli bir kârlılığa kavuşabilmesi önemli.
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