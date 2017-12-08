Yatırımcının Danışmanı 8 Aralık 2017
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birçoğu 10 TL’nin altında işlem görürken İşbir Holding nasıl 170 TL’lerden işlem görebiliyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Erkan Korkmaz/Trabzon
Bir şirkete ait hissenin fiyatının yüksek olması tek başına pahalı olduğu şeklinde yorumlanmamalı. Şirketin öz sermayesinin yüksek olmasına rağmen düşük bir sermayeye sahip olması ister istemez hissenin yüksek fiyatla işlem görmesine yol açabiliyor. İşbir Holding için de benzer bir durum söz konusu.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Şirketin sermayesi sadece 635 bin TL olmasına rağmen öz sermayesi 155,2 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Hal böyle olunca sermayeyi temsil eden bir hissenin fiyatı da yüksek oluyor. Hissenin fiyatına rağmen fiyat kazanç (F/K) oranının 8,51 seviyesinde bulunması fiyatın yüksek olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Gentaş ile ilgili yorumunuzu alabilir miyim?
Deniz Turhan/Muğla
Dokuz aylık bilançosunu açıklamasının ardından Gentaş hissesine ilgi artarken bu durum hissenin boşluk bırakarak yükselmesine yol açtı. Çıkış, 15 Kasım’da en yüksek 1,77 TL’ye kadar sürdü. Sonrasında ise gelen sert kâr realizasyonuyla birlikte hisse geriledi. Çıkış esnasında geride bırakılan boşluklar çoğu zaman sonrasında dolduruluyor. Gentaş hissesinde de boşluğun dolduğu görülüyor. Dokuz aylık bilançosunda gelir ve kârını
artıran şirketin yıl sonunda da kârını artırması, normal şartlarda beklenilmesi gereken bir durum. Kârdaki artışın devam etmesi hisseye ilginin sürmesine olanak verecek.
Penguen Gıda’nın tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde bir takım çalışmalar vardı. O araziye ilişkin çalışmalarda son durum nedir?
Cumhur Tatlı/Erzincan
Penguen Gıda’nın fabrikasının da yer aldığı Bursa/Görüklü’de arazilerinin bulunduğu alan, yapılan imar çalışmasıyla birlikte konut ve ticari alana dönüştürüldü. Şirket de burada yer alan arazilerini değerlendirmek istiyor. Bu amaçla daha önce yaptığı açıklamayla mevcut tesisini taşıyacağını duyurmuştu. Ancak aradan geçen zaman diliminde henüz bir yer bulunmadı. Şirket, konuyla ilgili en son açıklamasında çalışmaların devam ettiğini, yeni bir gelişmenin olması halinde yatırımcılarla paylaşacağını belirtti.
Sanifoam’ın faaliyetleri ve beklentileriyle ilgili düşünceniz ve önerileriniz nedir?
Fikret Türkoğlu/Edirne
Farklı birçok alanda faaliyet yürüten Sanifoam; filtre, mobilya, ortopedi, sanayi, ambalaj, ses yalıtımı, akustik düzenleme, temizlik ve perakende alanlarında hizmet veriyor. Şirket hizmet verdiği alanlarda iddialı olmakla birlikte kamuyla paylaşılan bilançolar pek de iç açısı değil. Son iki yılda zarar eden şirket, 2017 dokuz aylık bilançosunda sembolik düzeyde bir kâr açıkladı. Şirket, geçen yıl da aynı dönemde kâr açıklamasına rağmen yıl sonunda zarara döndü. Bu yıl için de benzer bir durumun yaşanması hiç de zayıf bir olasılık değil. Düşük performans, hissenin fiyatının halka arz rakamının altında kalmasına yol açıyor. Gelir ve kârlılığı yüksek şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Çuhadaroğlu’nun Akfen Inşaat’tan aldığı işin büyüklüğü ne kadar? Bu durumun bilançoya yansıması nasıl olabilir?
Muhammet Serçe/Ankara
Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yapımı Akfen İnşaat tarafından yerine getiriliyor. Çuhadaroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, binanın ısı yalıtımsız alüminyum doğrama ve otomatik kayar kapı imalat işleri için yeni bir sözleşme imzalandı. Alt yüklenici sıfatıyla müteahhit şirketle imzalanan sözleşmenin bedelinin KDV hariç 5,6 milyon TL olduğu belirtildi. İşin bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Açıklamaya göre, sözleşme bedelinin altı aylık net satışlara oranı yüzde 4,7. Yüksek bir tutar olmamakla birlikte alınan işin şirketin gelirine her halükarda olumlu katkısı olacak. Şirket ise alınan işin sektörde konumunu güçlendireceğini belirtiyor.
Aksel Holding’in işlem sırasının ne zaman açılacağını öğrenebilir miyim?
Ayhan Karagöz/Eskişehir
Aksel Yatırım Holding’in işlem sırası, Borsa Yönetim Kurulu’nun 24 Ağustos tarihli kararıyla açıklaması gereken bilançolarını yayımlayıncaya kadar kapalı kalacak. Arada geçen zaman diliminde kendisinden istenen şartları yerine getirmediği için şirketin işlem sırası kapalı bulunuyor. Kamuya yapılan en son açıklama ise 2017 ilk çeyrek dönemine ilişkin. Anılan bilançosunda zarar açıklayan şirket, geçen yıl da zarar etmişti. Mali belirsizlik nedeniyle işlem gördüğü süre zarfında sürekli değer yitiren hissenin işlem sırası kapandığında fiyatı nominal değerinin altına kaymıştı. Mevcut şartlar altında hissenin işlem sırasının açılması, şirketin mali tablolarını kamuyla paylaşılmasına bağlı bulunuyor.
Birko Mensucat’ın statüsü değişen arazisinin nasıl değerlendirileceği ve bunun fiyata ne yönde etkisinin olacağını öğrenebilir miyim?
Timur Ömür/Diyarbakır
Birko Mensucat’ın organize sanayi bölgesinde bulunan toplamda 445 bin 991 metrekare arazisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Henüz nasıl değerlendirileceği hakkında net açıklama yapılmamakla birlikte etüt çalışmalarının yapılması için bir şirketle sözleşme imzalandığı belirtildi. Son beş yılda sürekli zarar eden şirketin açıklamış olduğu dokuz aylık bilançosundaki kâr rakamı ise umut ışığı olmaktan henüz çok uzakta. Zira şirket, hâlâ esas faaliyetlerden dolayı zarar ediyor ve birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 105,5 milyon TL seviyesinde. Zarar etmesi fiyatın nominal değerinin altında işlem görmesinde etkili.
Aslan Çimento hep aynı fiyatta mı hareket edecek? Yükseldiğini ne zaman görebileceğiz?
Mesut Şimşek/Zonguldak
Aslan Çimento, Ocak 2015’ten bu yana yukarı aşağı dalgalanmalarda bulunmakla birlikte yatay bir seyir izliyor. Hisse, şimdilerde de içinde yer aldığı trendin taban seviyelerinde bulunuyor. Satışların devam etmesi halinde 33,50 seviyelerine bulunan güçlü destek seviyelerine kadar inmesi gündeme gelebilir. Göstergelerine bakıldığında özellikle F/K oranının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Son üç yıllık veriler göz önüne alındığında sürekli sektör ortalamasının üzerinde olduğu gözlense de 63,70 seviyesindeki F/K oranının yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacak.
Kristal Kola, kârını artırmaya yönelik herhangi bir yatırım yapacak mı? Bu konuda bir bilgi var mı?
Zeki Kaya/Gaziantep
Şirket yayınladığı dokuz aylık faaliyet raporunda içecek sanayisini, ülke ekonomisinin en dinamik sektörü olarak tanımlıyor ve Türkiye’nin en önemli alt sektörlerinden birisi olarak görüyor. Meşrubat sektörünün ise kapasite kullanımı, üretim ve satış miktarı açısından yükselme eğilimi gösterdiğini ve gazsız içeceklerin piyasaya sunulmasıyla pazarda bir hareketlilik olacağını düşünüyor. Söz konusu olumlu beklentiye rağmen döviz ve altındaki çıkışın petrol fiyatlarında ve diğer gider kalemlerinde artışa yol açtığını ve hammadde maliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Dokuz aylık bilançosunda da hem gelirini hem de kârını düşürmesi
iyimser beklentinin pek de hayat bulmadığı anlamına geliyor.
Beşiktaş Futbol, bankalardan kredi için girişimlerde bulunmuştu. Sonucu hakkında bilgi var mı?
Kağan Mert/Yalova
Beşiktaş Futbol, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada konsorsiyum bankaları Denizbank ve Ziraat Bankası arasında, mevcut banka kredilerinin yeniden finansmanını sağlamak ve ticari borçlarının ödenmesinde kullanmak üzere 96,4 milyon dolar karşılığı kredi kullanımı konusunda mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Gelinen aşamadaysa kredi üzerindeki çalışmaların devam edildiği belirtilmekle birlikte henüz imzaların atıldığına dair açıklama gelmedi. Şirket herhangi bir gelişme olması halinde kamuyla paylaşacağını duyurdu.
Serve Kırtasiye ile ilgili son gelişmeler neler? Hissede çıkış olacak mı? Öngörüleriniz nasıl şekilleniyor?
Burak Küçük/İstanbul
Serve Kırtasiye, mali yapısındaki belirsizlik nedeniyle Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görüyor. Hisse son iki ayda yukarı yönlü sert iniş çıkışlar gerçekleştirmesine rağmen hâlâ nominal değerinin altında bulunuyor. Şirkenin en önemli sorunu, kâr edememesi. Sürekli zarar eden şirket son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda da zarar yazmayı sürdürdü. Birikmiş geçmiş yıl zararı 8 milyon TL’nin üzerinde olan şirketin öz sermayesi ise sermayesinin altında bulunuyor. Mevcut şartlar altında hissede arada çıkışlar olsa da uzun vadede çıkış beklememeli.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?