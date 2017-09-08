Yatırımcının Danışmanı 8 Eylül 2017
Ostim’in arsası üzerindeki inşaat ne zaman bitiyor?
Anıl Güzel/Tekirdağ
Ostim, Kasım 2014’te yaptığı açıklamaya göre, Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsası üzerine gelir paylaşımı karşılığı inşaat yaptırıyor. Anlaşma gereğince gelirin yarısı şirketin olacak. Gelinen aşamada inşaat çalışması devam ediyor ve kaba inşaatın önemli bir kısmı bitmiş durumda.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Son açıklamada toplam inşaatın yüzde 38’inin satıldığı belirtiliyor. Ancak taşınmazlar daha alıcılara teslim edilemediği için tahsil edilen tutarlar avans hesabında tutuluyor. Bu nedenle bilançoya gelir olarak yansıtılmıyor. Mali tablosundaki avans hesabı kontrol edildiğindeyse bu kalemde yaklaşık 43,9 milyon TL bulunduğu ve bunun da 36,5 milyon TL’sinin bu projeden geldiği görülüyor.
Geçen ay Bimeks’in borçlarıyla ilgili açıklama geldi. Borçlarını ödememe durumu olabilir mi?
Seyfi Aydın/Kastamonu
Bimeks’in mali yapısı incelendiğinde, gerek kısa gerekse uzun vadeli yükümlülüklerin arttığı görülüyor. Bu durum, şirketin mali gücü açısından riskin yükselmesi anlamına geliyor. Şirket, geçen temmuz ayında vadesi gelen bir kısım tahvilin ödemelerini çevirmeyince çareyi tahvil alacaklılarıyla anlaşmada buldu. Yaptığı protokolle vadeleri iki ve üzeri yıla öteledi. Anlaşmaya varan alacaklıların elindeki nominal tutar, yaklaşık 81,2 milyon TL. Şirket sorunu aşmış görünse de kâr edememesi ciddi bir sıkıntı kaynağı. Mali yapısını toparlayamadığı sürece risk devam edecektir. Kârlı şirketlerin takip edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını unutmamalı.
Odaş’ın faaliyet alanını değiştirmesi gündemde olabilir mi? Konuyla ilgili bilgi var mı?
Nuray Şahin/Bursa
Odaş’ın ana faaliyet konusu enerji sektörü. Bu kapsamda doğrudan faaliyetleri olduğu gibi sahip olduğu iştirakleri üzerinden de girişimleri var. Son olarak geçen haziran ayında yaptığı açıklamada yüzde 100 bağlı ortaklığı Suda Maden nezdinde üç yıl vadeli toplam 9,3 milyon Euro tutarında kredi alındığını duyurdu. Söz konusu kredinin, grubun değerli ve stratejik metal madenciliği alanındaki konumunu büyütmesi ve güçlendirmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Ancak şirketin mali yapısı incelendiğinde mevcut performansın yetersiz kaldığı anlaşılıyor. Son iki yılda zarar eden Odaş’ın görüntü itibarıyla bu yıl da zarar etme olasılığı yüksek.
Sönmez Filament’in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çetin Dönmez/Malatya
Sönmez Filament, 1972’de polyester iplik ve elyaf üretimi amacıyla kuruldu. Ancak yaşanan krizin ardından 2008 yılında üretime ara verdi. Geçen süre zarfında olumsuz koşullarda herhangi bir düzelme olmadığı gibi şirket yöneticilerinin de olumlu beklentisi kırıldı ve üretime verilen ara kalıcı hale dönüştürüldü. Durdurulan faaliyet nedeniyle boş kalan tesisler ise kiraya verildi. Şirketin farklı alanlarda faaliyette bulunma arayışı 2011’de Sönmez Çimento’nun yüzde 15’inin alınmasına neden oldu. Hâlihazırda geliri iştirak ve tesis kirasından ibaret. Bu şartlar altında, şirketten rutin gelirinin üzerinde bir performans beklenmemeli.
İşbir Holding geçen yıl zarar ettiği halde nasıl oluyor da temettü dağıtabiliyor?
Mustafa Kurt/Gaziantep
İşbir Holding, son iki yılda önce kârını düşürdü ardından zarara geçti. Geçen yıl gerçekleşen zarar 7,5 milyon TL. Şirket, henüz 2017 altı aylık bilançosunu açılamadığı için bu yıl nasıl bir seyir izleyeceği hakkında fikir yürütmek için erken. SPK’dan aldığı izin gereğince altı aylık bilançosunu 8 Eylül’e kadar açıklayabilir. Ancak son iki yılın performansın benzeri bir ivmenin yaşanması halinde zarar açıklama durumu, olasılıklar arasında. Geçen yıl yaşanan zarara rağmen, bu yıl brüt yüzde 100 nakit temettü ödemesinde olağanüstü yedeklerde bulunan nakdin kullanılması etkili oldu. Fakat şirketin riskli durumu hisseye yatırımda bulunmasını zorlaştırıyor.
İzmir Demir Çelik’in sektöründeki yeri ve ileriye dönük nasıl bir gelişme kaydedebileceği hakkında nereden bilgi edinebilirim?
Hakan Kılıç/Van
Şirketlerle ilgili en doğru bilgi, şirketlerin mali tabloları ve faaliyet raporlarında yer alır. Ancak bu belgelerde yer alan bilgileri yorumlarken genel ekonomi ve sektördeki gelişmeleri de göz önünde bulundurmak şirket yöneticilerinin hedef ve beklentilerinin ne ölçüde gerçekçi olduğu hakkında yorumda bulunmaya olanak tanır. İzmir Demir Çelik’in son yayınlanan faaliyet raporuna göre şirket ülkemizdeki ham çelik üretiminde yüzde 3,5 paya sahip. Faaliyet raporunda hammadde, enerji ve iş gücü verimliliğine ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlara sahip olduğunu belirtiyor. Ancak sürekli zarar etmesi, bu iddianın zayıf kalmasına yol açıyor. Altı aylık bilançosundaki kârlı yapının devam edeceğini kestirmek zor. Zira önceki yıllarda da ilk yarıda kâr açıklayan şirket yıl sonunda zarara döndüğü görülüyor.
F-M İzmit Piston ana ortağına para aktarıyor. Bundan dolayı şirketin zarar görüp görmediğini nasıl anlayabiliriz?
Ferhat Saraç/Antalya
Grupların bünyesinde yer alan şirketler arasında her zaman karşılıklı para akışı olabilir. Neticede grup olmanın verdiği güvenle şirketler birbirini destekleyebilir. Bu noktada asıl önemli olan, bir diğerine borç veren şirketin bunun karşılığında gelir elde edip etmediğidir. İkinci husus da bu gelirin piyasa şartlarında düşük olup olmadığıdır. F-M İzmit Piston, geçen mart ayında yıllık yüzde 3,23 faiz oranı ile 5 milyon Euro’ya kadar büyük ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv’e borç vereceğini yatırımcısıyla paylaştı. Açıklamada yıl sonunda borcun tahsil edileceği belirtildi. İşlemin hukuka uygun çerçevede yapıldığı görülüyor. Bununla birlikte faizin düşük olduğu yönünde düşüncesi olan yatırımcılar konunun araştırılması için SPK’ya bildirimde bulunabilir.
Vestel’in Rusya’da kapattığı fabrikası satıldı satıldıysa gelirini nerede değerlendirdi?
Murat Pektaş/Samsun
Vestel’in gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında iştirakleri bulunuyor. Yeterli görülmeyen noktalarda iştiraklerin faaliyetlerini durdurması ya da satması ticaretin olağan süreçlerinden kabul etmeli. Şirket 2003 yılında faaliyete aldığı Rusya’daki LCD televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikasını geçen yıl kapattığını duyurdu. Söz konusu iştirak, Vestel’in konsolide cirosunda yüzde 2 paya sahipti. Bu anlamıyla toplam gelir içinde önemli bir yere sahip olmadığı söylenebilir. Kapatılan bu tesis ve ekipmanlarının satılacağı duyurulsa da bu güne kadar herhangi bir gelişme kaydedemedi.
Erbosan çıkışını tamamladı mı? Bu saatten sonra yönü sizce hangi tarafa olur?
Hakan Keskin/Şanlıurfa
Erbosan, geçen yıl aralık ayında piyasadaki genel yükselişle hareket ederek kayda değer çıkış sergiledi. Hisse, 2 Aralık 2016 günü düzeltilmiş verilerle en düşük 31,05 TL’yi test ederken, yaşanan hareketin ardından Mayıs 2017’de en yüksek 80,15 TL’yi gördü. Son dört ayda ise zirvesinde yatay bir seyir izliyor. Geçen yıl kârını artıran şirketin altı aylık bilançosundaki gelir ve kârlılığın artarak devam etmesi, hissenin çıkma potansiyelini sürdürmesine olanak tanıyor. Hissenin zirve seviyelerinde bulunması ve direnç bölgesine dönüşen 80 TL’nin aşılamaması durumunda kâr satışları ağırlık kazanabilir.
Borsa o kadar çıktığı halde Coca Cola niye çıkmıyor?
Ahmet Sayın/İstanbul
Coca Cola İçecek, 2013’te tepe noktası 58 TL’li seviyeleri test ettikten sonra geriledi. Düşüş, geçen yıl 29 TL’ye kadar sürdü ve ardından gelen alımlarla toparlandı. Şimdilerde 40 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirket, son üç yıldır kârını düşürüyor ve geçen yıl zarara döndü. Bu yılın ilk yarısında da bir önceki yılın aynı dönemine göre kârı düştü. İkinci yarıda performansını koruyamaması halinde yine zarar açıklayabilir. Şirketin mali performansındaki zayıflık, hissenin fiyatına ister istemez yansıyor. İstikrarlı bir çıkış için kârda artış önemli.
Kardemir’in yatırımlarıyla kârını artıracağı ve prim yapacağı konuşuluyor. Değerlendirmeniz nedir?
Deniz Uzun/Zonguldak
Kardemir, bazen gündemin arka tarafına gerilese de her zaman için borsanın önemli şirketlerinden. Yerli yatırımcı kadar yabancılar da hisseyi yakından takip ediyor. Takas verilerine göre yabancılar, nisan ayından başlayarak alım ağırlıklı işlemlerde bulunurken, yılbaşından bu yana paylarını 16 puanın üzerinde artırdı. Şirket, yatırımlarını sürdürüyor. Ağustosun ilk çeyreğindeki açıklamada da artan üretime bağlı olarak oluşan proses gazlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için iki önemli yatırım kararı aldıklarını duyurdu. Bu yatırımların tamamlanmasıyla yıllık 40 milyon TL tasarruf edileceği belirtiliyor. Söz konusu yatırımın 2019’da tamamlanması hedefleniyor.
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