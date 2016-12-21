Kariyerine yine STK’da başladı
Gıda sanayiine 12 yıldan bu yana hizmet veren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) yeniden yapılanıyor. Bu çerçevede yeni iş birimleri oluşturuluyor.
MUSTAFA KEMAL ÇOLAK
mcolak@ekonomist.com.tr
Twitter: @mk_colak
Yeni devreye alınan MÜMSAD genel koordinatörlük görevine Ebru Akdağ getirildi. Yönetim kurulu başkanlığını 2007 yılından bu yana Metin Yurdagül’ün yürüttüğü MÜMSAD’da yeni görevine başlayan Ebru Akdağ’ın, aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu lider profesyonel değişim programı Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı’na (IVLP) kamu dışından seçilen ilk gıda sektörü temsilcisi olduğunu belirtmeliyim.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Ortadoğu Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans mezunu olan Ebru Akdağ, kariyerine Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nde (MEYED) başladı.
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