Kurumsallaşmada bir adım daha attı

Aralık 22, 2016 0 Yorum 32 Okunma
Kurumsallaşmada bir adım daha attı

Tay Group, kurumsallaşma yolunda attığı adımları sıklaştırdı. Tekstil, turizm ve gayrimenkul geliştirme ağırlıklı faaliyet yürüten Tay Group’ta son atama kurumsal iletişim müdürlüğü alanında gerçekleşti.

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK
mcolak@ekonomist.com.tr
Twitter: @mk_colak

Burçin Özer, grubun tüm kurumsal iletişim fonksiyonlarından, şirketin iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Özer ayrıca bu pozisyonuna bağlı olarak, müşteri hizmetleri ve ajans süreçlerinin yönetimini de üstlenecek.

1980 yılında Mersin’de doğan Burçin Özer, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği lisans eğitiminin ardından Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans programına devam etti.

Yurtiçinde ve İngiltere’de tekstil alanında çeşitli şirketlerde mesai  yürüten Özer, en son Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliği görevlerini yürütüyordu.



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