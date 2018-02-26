AR-GE, teknoloji ve insana yatırım yapacağız

Şubat 26, 2018 0 Yorum 278 Okunma
AR-GE, teknoloji ve insana yatırım yapacağız
  • Türkiye otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon bandına oturduğunu gözlemliyoruz. Pazarın 2018’de benzer hacmi koruyacağını öngörüyor, Tofaş olarak performansımızı yükseltmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Başarımızın sürdürülebilirliği için 2018’de AR-GE, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz.
  • Pazarda 2017’deki yüzde 3 daralmaya rağmen Tofaş çatısı altındaki markalarımızla satış hacmimizi yüzde 12,7 artırdık. Pazar payımızın bu artışında 1 milyar dolar yatırımla devreye aldığımız Fiat Egea modellerinin performansı önemli rol oynuyor. Sadece Egea’nın otomobil pazarındaki payı yüzde 6,6’ya ulaştı.
  • 2017’de 384 bin adetle bir kez daha Türkiye otomotiv sanayi tarihinin en yüksek üretim adedine eriştik. İhraç ettiğimiz 271 bin adet araçla 3,25 milyar dolar ihracat geliri elde ettik ve yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladık.
  • 2017’de 2016’ya göre yüzde 23 artışla 17,5 milyar TL ciro, yüzde 32 artışla 1,28 milyar TL net kâr elde ettik. FVAÖK marjımız 1,9 puan artışla yüzde 11,5, FVAÖK yüzde 46,5 artışla 2 milyar TL oldu. –

Cengiz Eroldu/Tofaş CEO’su



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