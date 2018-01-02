Avrupa’ya ihracatta ‘Brexit’ endişesi var
Otomotivde 1,6 milyon adet üretim ve 28 milyar dolar ihracatla 2017’de rekor kırıldı. 2018’de AB pazarında büyümenin sınırlı da olsa süreceği öngörülüyor. Ancak Brexit süreci nedeniyle önümüzdeki birkaç yılda ihracatta kayıp olabileceği endişesi var.
Otomotiv sektörü 2017’yi üretim ve ihracatta rekorlarla geçirdi. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 16, otomobil üretimi ise yüzde 24 arttı.
Bu dönemde toplam üretim 1 milyon 544 bin adet, otomobil üretimi 1 milyon 48 bin adet oldu. 2018 için önüne temkinli hedefler koyan sektör, özellikle ana pazar olan AB’de Brexit süreci nedeniyle bir miktar gerileme olabileceği endişesi taşıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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