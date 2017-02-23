Hafif ticari araç satışları 2017’de artacak

Şubat 23, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Hafif ticari araç satışları 2017’de artacak

2016’da satışları yüzde 6,45 oranında azalarak 226 bin 782 adete gerileyen hafif ticari araç pazarında, 2017 planları olumluya döndü.

Şirketler yılın ilk yarısından itibaren piyasaya sunacakları yeni modellerle, geçen yılın yaralarını sarmayı amaçlıyor.

Otomotivdeki ÖTV artışlarının hafif ticari araçları kapsamıyor oluşu da pazarda büyüme umutlarını artırmış durumda. hedef, 2017 de yüzde 5 büyüme.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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