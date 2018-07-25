Hafif ticari araçta alarm zilleri çalıyor
Haziran ayında hafif ticari araç pazarındaki daralma yüzde 50’ye dayandı. İlk yarıyıldaki daralma ise yüzde 19 oldu.
Sektör temsilcilerine göre, pazardaki kan kaybını durdurmak için ticari araç kiralamasının önündeki engellerin kaldırılması ve vergi indirimi gerekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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