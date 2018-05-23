Hibrit otomobiller pazarda yükseliyor
Türkiye otomobil pazarı, hibrit ve elektrikli araçları sevdi.
Hibrit otomobil satışları 2016’da 950 adetken 2017’de 4 bin 451’e çıktı. 2018’in ilk dört ayında ise satışlar yüzde 85 arttı.
Bu büyümenin sürmesini bekleyen sektör, hükümetten vergi ve altyapı desteği bekliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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