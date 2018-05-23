Hibrit otomobiller pazarda yükseliyor

Mayıs 23, 2018 0 Yorum 131 Okunma
Hibrit otomobiller pazarda yükseliyor

Türkiye otomobil pazarı, hibrit ve elektrikli araçları sevdi.

Hibrit otomobil satışları 2016’da 950 adetken 2017’de 4 bin 451’e çıktı. 2018’in ilk dört ayında ise satışlar yüzde 85 arttı.

Bu büyümenin sürmesini bekleyen sektör, hükümetten vergi ve altyapı desteği bekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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