Kamyoncular kurtuluşu dış pazarlarda arıyor
Kamyon ve çekici pazarında son iki yılda yaşanan yüzde 40’ı aşan daralma, üreticileri ihracatta daha agresif olmaya itiyor.
Yeni pazarlara ulaşmak için harekete geçen sektör temsilcileri, hükümetten de ağır ticari araçlar için özel teşvik uygulamasını talep ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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