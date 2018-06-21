Otomobil pazarında şehirli SUV istilası!
Son yıllarda dünya genelinde büyük ilgiyle karşılanan şehirli SUV modeller, Türkiye’de de pazar payını artırıyor.
Son beş yılda satışlarını yaklaşık yüzde 70 artıran ve otomobil pazarından yüzde 10,6 pay alan şehirli SUV’ların 2025 yılına kadar bu payı yüzde 28’e çıkarması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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