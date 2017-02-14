Otomotiv ihracatta vitesi yükseltecek
Geçen yıl üretimde 1,5 milyon ve ihracatta ise 1,1 milyon adedi geçerek önemli bir başarı yakalayan otomotiv sektörü, bu yıl ihracatta tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de üretim yapan altı büyük otomobil üreticisi, ÖTV ve kur artışı nedeniyle yüzde 10 daralması beklenen iç piyasanın acısını ihracata yüklenerek çıkaracak.
İhracatta 2017 hedefi ise 25 milyar doları aşmak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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