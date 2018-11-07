Otomotivdeki daralma lastiği teğet geçiyor

Kasım 7, 2018 0 Yorum 179 Okunma
Otomotivdeki daralma lastiği teğet geçiyor

Otomotiv pazarının yüzde 70 daralmasına rağmen kur fırtınasından etkilenmeden yoluna devam eden lastik sektörü, ağırlığı ihracata vererek bu yıl yüzde 5’lik büyüme hedefliyor.

İç pazarda ise yenileme ve bakım hizmetlerinin genişletilmesi planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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