Otomotivdeki daralma lastiği teğet geçiyor
Otomotiv pazarının yüzde 70 daralmasına rağmen kur fırtınasından etkilenmeden yoluna devam eden lastik sektörü, ağırlığı ihracata vererek bu yıl yüzde 5’lik büyüme hedefliyor.
İç pazarda ise yenileme ve bakım hizmetlerinin genişletilmesi planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yerel markaları satın alarak büyüyor
Sonraki haber Başarılı girişimleri yurtdışına açacağız
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?