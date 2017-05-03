Otomotivin el işçisi yurtdışına açılıyor

Mayıs 3, 2017 0 Yorum 63 Okunma
Otomotivin el işçisi yurtdışına açılıyor

Mata Automotive, Aston Martin, Jaguar/Land Rover, Bentley, Tesla gibi dünyaca ünlü markaların el işçiliğine dayanan iç ahşap kaplama ve fiber dekoratif parçalarını üretiyor.

Bu niş alanda dünyadaki beş şirketten biri olduklarını söyleyen Mata Automotive CEO’su Erce Kaşlıoğlu, “Slovakya’da fabrika kuruyoruz. İngiltere ve ABD’de de yatırımlarımız var” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’n bu haftaki sayısında.



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