Otomotivin el işçisi yurtdışına açılıyor
Mata Automotive, Aston Martin, Jaguar/Land Rover, Bentley, Tesla gibi dünyaca ünlü markaların el işçiliğine dayanan iç ahşap kaplama ve fiber dekoratif parçalarını üretiyor.
Bu niş alanda dünyadaki beş şirketten biri olduklarını söyleyen Mata Automotive CEO’su Erce Kaşlıoğlu, “Slovakya’da fabrika kuruyoruz. İngiltere ve ABD’de de yatırımlarımız var” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’n bu haftaki sayısında.
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