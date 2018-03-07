Otomotivin yarattığı yeni girişim fırsatları
Türkiye’de hızla büyüyen otomotiv sektörü, girişimcilere de fırsatlar sunuyor.
Tüm servis ve bakım hizmetlerini tek çatı altında buluşturan markaların sayısı giderek artıyor.
Franchising yoluyla büyüyen bu markalar, bu yıl içerisinde 108 franchise şube açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kültür sanat ihracatı yapmayı hedefliyoruz
Sonraki haber 2018’de önceliğimiz KOBİ’ler olacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?