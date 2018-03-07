Otomotivin yarattığı yeni girişim fırsatları

Mart 7, 2018 0 Yorum 177 Okunma
Otomotivin yarattığı yeni girişim fırsatları

Türkiye’de hızla büyüyen otomotiv sektörü, girişimcilere de fırsatlar sunuyor.

Tüm servis ve bakım hizmetlerini tek çatı altında buluşturan markaların sayısı giderek artıyor.

Franchising yoluyla büyüyen bu markalar, bu yıl içerisinde 108 franchise şube açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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