OYDER Sigorta, sektöre iddialı giriyor
1989’da kurulan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), toplamda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırıma imza atmış 974 adet plazayı (yetkili servis ve yetkili satıcı) temsil ediyor ve 80 bin direkt istihdam sağlıyor.
Türkiye’de üretilen ve iç pazara satılan her araç, OYDER üyeleri üzerinden müşteriye ulaşıyor. Sektördeki kasko ve trafik poliçelerinin yüzde 90’ı OYDER’e üye yetkili satıcılar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
OYDER, bu yıl içinde, sigorta sektörünün deneyimli yöneticilerinden Burak Reis Özen’in danışmalığında kendi sigorta şirketini kurmak için yola çıktı. Arkadaşımız Ceren Oral, OYDER’in sigortadaki bu atağını konuşmak ve hedeflerini öğrenmek için OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ile bir araya geldi.
OYDER Sigorta’yı 75 milyon TL’lik sermayeyle hayata geçirdiklerini söyleyen Murat Şahsuvaroğlu, nisan ayı içinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden kuruluş için izin aldıkları bilgisini verdi. OYDER Sigorta’nın son çeyrekte faaliyete başlaması bekleniyor. Şirketin genel müdürü ise sektörden deneyimli bir isim olacak. OYDER Sigorta’nın Türkiye’deki ilk sektörel sigorta şirketi olacağını kaydeden Murat Şahsuvaroğlu’nun sorularımıza verdiği yanıtları ana başlıklar halinde şöyle özetledik:
HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞDU?
Taban-tavan uygulamasıyla sigorta şirketlerinin ekran karartması ve sigorta poliçesi kesmemesi bizi olumsuz etkiledi. Poliçesiz, yetkili satıcılar aracı sisteme kaydedemiyor, ruhsat çıkaramıyor, tüketiciye teslim edemiyor. Yetkili satıcılık, prim üzerine oturtulmuş bir sistem. Son dönemde poliçe başına düşen kârlılık ve gelirler azalmaya, bayiler hedeflerine ulaşamamaya başladı.
KAYIP NEREDEN?
Türkiye’de her yıl 1 milyona yakın araç satışı yapıldığı göz önüne alınırsa, sigorta şirketleri için en önemli poliçe müşterilerinden biriyiz. Yetkili satıcıların gelir kaybı kabul edilemez. Ayrıca ürettiğimiz poliçelerin dahi hasarlarının eğitim ve ekipman açısından yetkin ve ehil olmayan ‘merdiven altı’ yerlerde onarılması, servis ve yatırımlarımızın
atıl kalmasına neden oluyor. Sigorta şirketlerinin aksiyonları, itibarımızı da zedeliyor.
TEPKİLER NASIL?
Sigorta şirketleri zarar etmiyor. Taban-tavan uygulaması hayatımıza girdiğinden beri de zarar söz konusu değil. Çünkü bunu kompanse etmek için yetkili acentelerin komisyonlarını kıstılar. Sektör, bu işi yapamayacağımız kanaatinde. İki sigorta şirketi tüm acentelerine yazı göndererek, “Araçları yetkili servislere değil yetkisiz servislere gönderin. Yetkisiz noktalardaki toplam gelir üzerinden sizi primlendireceğiz” dedi. Hazine ise “Sektörün, yetkili satıcılık ağını tüm Türkiye’ye yaymış bir kurumun böyle bir adımına ihtiyacı var” diyerek destek verdi.
NASIL BİR YAPILANMA?
OYDER’e üye yetkili satıcılar, bu şirketin ortağı konumunda olacak. Yetkili servisler hem sigorta poliçesini keserken kazanacak hem de ortağı olduğu şirkete kazandıracak. OYDER üyesi yetkili satıcıların yıllık poliçe üretiminin yüzde 25’ini kendi ortağı oldukları OYDER Sigorta üzerinden yürütmelerini hedefliyoruz. İlk üç yıl profesyonel acentelerle değil sadece bayilerimizle çalışacağız.
Çünkü diğer sigorta şirketleriyle bir savaşımız yok.
PORTFÖY NE KADARA ULAŞIR?
Oto branşındaki son beş yıllık net prim üretimi, sigorta sektörünün toplam prim üretiminin yaklaşık yarısı düzeyinde. 2019’da satılacak 1 milyon sıfır ve 200 bin ikinci el araca ait kasko ve trafik poliçelerinin yüzde 25’inin plazalarımız aracılığıyla yapılmasıyla eklenecek portföyümüzün 2019’da 850 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Beşinci yılın sonunda 2-2,5 milyar TL’lik portföy büyüklüğü öngörüyoruz. Ancak bu rakamı en az iki katına çıkarabilecek potansiyelimiz de var.
HANGİ BRANŞLAR?
Trafik ve kaskoya ek olarak mühendislik, sorumluluk, yangın, elektronik cihaz, uzatılmış garanti sigortaları gibi farklı branşlarda da aktif olacağız. Paydaşlara gelir yaratacak bir altyapıyla kalıcı müşteri portföyü oluşturacak, güçlü bir marka yaratacağız.
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